Strafbefehle des Monats: Der Spiritus rollt, das Auto steht

Bz-Serie Strafbefehle des Monats: Wenn der Spiritus rollt und das Auto steht Alltagsdelikte, die nicht vor Gericht gelandet sind, sondern per Strafbefehl erledigt wurden: Teil 3 der bz-Serie «Strafbefehl». Patrick Rudin Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was ein Urlauber in seinem in Riehen abgestellten Wohnmobil zubereiten wollte, ist nicht bekannt. Nur, dass später sieben Autos brannten. Symbolbild: Tobias Hase/Keystone

Auch im Dezember 2022 sind mehrere hundert Strafbefehle der Basler Staatsanwaltschaft rechtskräftig geworden, die Einsprachefrist von jeweils zehn Tagen ist unbenutzt abgelaufen. Damit haben sie die gleichen Konsequenzen wie ein Gerichtsurteil: Verurteilungen zu Geldstrafen werden ins Strafregister eingetragen.

Bei bedingten Strafen bleiben die Einträge während der Probezeit bestehen, normalerweise sind das zwei Jahre. Übertretungen hingegen werden lediglich mit Busse bestraft, abgesehen von wenigen Ausnahmen gibt das keinen Registereintrag.

Wir haben uns den dicken Stapel vom Dezember genau angeschaut. Hier sind die interessantesten Strafbefehle des letzten Monats.

1. Mit Brennsprit versehentlich sieben Fahrzeuge angezündet

Einen ganz schlechten Tag hatte im Mai 2022 ein 54-jähriger Mann aus Freiburg im Breisgau: An der Wettsteinstrasse in Riehen genoss er in seinem Wohnmobil die Ferien und füllte im Kochherd den Brennspiritus nach. Dabei verschüttete er einen Teil der Flüssigkeit, zündete aber danach fürs Abendessen dennoch mit seinem Stabfeuerzeug den Herd an. Die Küche geriet in Brand, der Mann brachte die Flammen mit dem Feuerlöscher indes rasch unter Kontrolle.

Allerdings fing auch die Spiritusflasche selber Feuer, der 54-Jährige warf sie daher kurzerhand aus dem Wohnmobil, sie rollte unter ein Auto auf den benachbarten Parkplatz. Das Auto fing daraufhin ebenfalls an zu brennen, insgesamt fingen sieben Autos und ein Baum Feuer. Die Berufsfeuerwehr musste schliesslich anrücken und die Brände löschen.

Per Strafbefehl verhängte die Staatsanwaltschaft gegen den Mann nun eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 70 Franken sowie eine Busse von 300 Franken wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst. Zusammen mit Gebühren und Auslagen summiert sich die Rechnung auf 2458 Franken. Unbekannt ist, wie hoch der Gesamtschaden ist und ob die Haftpflichtversicherung des Mannes den Schaden übernommen hat.

2. Die Frau, die ohne Gepäck spurlos verschwand

Im Juli 2022 checkte eine 26-jährige Frau aus Aarwangen in ein Hotel im Kleinbasel ein und bezahlte die ersten beiden Nächte in bar. Danach erschien sie aufgelöst bei der Rezeption und behauptete, ihr sei die Handtasche gestohlen worden. Vorderhand liess man sie auf Kredit weiterhin im Hotel übernachten, doch plötzlich verschwand die Frau spurlos, die Angestellten stiessen auf ein ungeräumtes Zimmer.

Die Anzeige führte nun zu einem Strafbefehl wegen Zechprellerei mit einer Busse von 900 Franken, dazu kommen Verfahrenskosten von 250 Franken. Im Strafbefehlsverfahren darf die Staatsanwaltschaft allerdings keine Zivilforderungen beurteilen: Das Hotel bleibt damit vorderhand auf der unbezahlten Rechnung sitzen: 464 Franken für vier Nächte, 16 Franken Kurtaxe sowie 36 Franken für den Alkoholkonsum aus der Minibar.

3. Blockierte Ausfahrt: Mit zwei Autos geht es besser

Eine aussergewöhnliche Blockade schuf ein heute 44-jähriger Autofahrer aus Witterswil im August 2022 in der Basler Lehenmattstrasse: Um 6.45 Uhr am Morgen stellte er sein Auto vor eine Ausfahrt. Offenbar kannte einer der blockierten Anwohner den 44-Jährigen, es gab zwischen den beiden Männern ein längeres und eher unfreundlich geführtes Telefongespräch: Der 44-Jährige machte klar, dass es ihm egal sei, ob er die Ausfahrt blockiere und dass er nicht im Traum daran denke, das Auto wegzustellen.

Nach dem Motto «Doppelt genäht hält besser» setzte er gar noch einen drauf: Ein paar Parkplätze weiter stand offenbar noch ein weiteres Auto von ihm, kurzerhand stieg er dort ein und stellte den zweiten Wagen ebenfalls vor die Ausfahrt. Auch als die Polizei aufkreuzte, weigerte er sich, die Autos wegzustellen. Insgesamt dauerte die Blockade bis um neun Uhr.

Laut Strafbefehl hatte der Mann schon im November 2021 wegen Nichtabgabe seines Führerausweises eine bedingte Geldstrafe kassiert. Nun setzte es wegen Nötigung eine unbedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 100 Franken, dazu wegen Verstosses gegen das Kantonale Übertretungsstrafgesetz eine Busse von 500 Franken. Zusammen mit den Verfahrenskosten muss der 44-Jährige insgesamt 4370 Franken zahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen