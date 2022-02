Cabaret «Wir kommen uns immer mehr abhanden»: Die Basler Schauspielerin Bettina Dieterle über Trump, Pandemie und Egoismus Bettina Dieterle seziert in ihrem Stück «EgoBlues» die menschlichen Abgründe. Nun tritt sie im Basler Teufelhof auf. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Hat sich während der Pandemie in den Jura zurückgezogen: Schauspielerin Bettina Dieterle. Georgios Kefalas/ Keystone

Nach zwei Jahren covidbedingter Abwesenheit ist Bettina Dieterle zurück auf der Teufelhof-Bühne. Zeit für ein Gespräch über die Lehren der Pandemie und politisches Cabaret.

Frau Dieterle, was bringt Sie zurück auf die Bühne?

Bettina Dieterle: In den vergangenen Jahren habe ich viel Comedy und Texte für andere geschrieben. Dabei habe ich gemerkt: Sobald es politisch wird, krebsen die Leute zurück. Ich hatte viel Material, und als ich vor vier Jahren mit Beat Schlatter auf Tour war, fand ich es toll, wieder auf der Bühne zu stehen. So ist dann der «SuffragettenBlues» entstanden, und weil es grossen Spass gemacht hat, kam Streich Nummer zwei dazu, «EgoBlues».

Wie ist es für Sie, in Basel aufzutreten?

Super, ich freue mich! Erstens darf ich im Teufelhof spielen, mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Und zweitens bin ich in Basel aufgewachsen, das Basler Publikum kennt mich. Wir haben im Herbst 2020 sechs ausverkaufte Vorstellungen abgesagt. Nun hoffen wir, dass das Publikum so zahlreich herbeiströmt wie vor der Pandemie!

Wie oft sind Sie noch hier?

Relativ oft. Meine Familie, meine drei wunderbaren Grossnichten wohnen hier. Kürzlich bin ich für «La Traviata» von Zürich nach Basel gefahren. Manchmal gehe ich auch einfach mal auf einen Kaffee nach Basel. Ich bin ständig unterwegs. Das vergangene Jahr bin ich ins Frauengefängnis Hindelbank gependelt, weil ich dort gearbeitet habe.

Wie kam es denn dazu?

Ich wollte schon lange gerne im Gefängnis arbeiten, mich interessiert die Psyche sehr, ich bin ja auch ausgebildete Körpertherapeutin. Am Frauenstreiktag durfte ich den Streik der Frauen im Gefängnis mitorganisieren. Die Gefängnisleitung wollte den Frauen ermöglichen, sich an diesem Tag mit frauenspezifischen Themen auseinanderzusetzen. Das war so spannend! Mein Blick auf die Insassinnen, auf Gut und Böse hat sich verändert. Darauf, wie schnell der Lack der Zivilisation ab ist.

Vom Lack der Zivilisation handelt auch «EgoBlues».

Ja, ich finde, wir kommen uns selber immer mehr abhanden. Wir verlieren uns in den narzisstischen, virtuellen Welten. Und ich muss mich auch selber fragen: Wo bin ich egoistisch?

Und, wo sind Sie egoistisch?

Ich lebe ein selbstbestimmtes Leben. Ist das egoistisch? Es ist ein riesiges Privileg, von dem, was ich am liebsten mache, leben zu können. Und auch bei mir ist die Dringlichkeit, dass wir etwas gegen den Klimawandel unternehmen müssen, nicht wirklich angekommen.

Wann empfinden Sie die Gesellschaft als narzisstisch?

Ach, es reicht zu sehen, wie ein Trump, ein Putin, ein Lukaschenko, wie viele Leader nicht den Menschen dienen. Da geht es nur ums eigene Ego. Auch die narzisstische Haltung auf Social Media beschäftigt mich. Jeder denkt, er müsse zu allem seinen Kommentar abgeben.

Sie sind seit Jahrzehnten Teil der Comedyszene. Haben Sie einen Wandel erlebt, was Ihre Rolle als Frau betrifft?

Ich war oft die erste Frau, die etwas inszeniert hat. Es gibt Orte, da wird professionell gearbeitet. An anderen Orten stosse ich auf Widerstand. Da wird erst einmal «gebockt». Wenn eine Frau klar und strukturiert auftritt, heisst es, sie sei autoritär. Bei einem Mann ist das ein guter Führungsstil. In der Comedyszene wird es immer ein paar Platzhirsche geben. Ich habe das Privileg, dass ich mir für meine Veranstaltungen die Orte und die Menschen aussuchen kann, die im 21. Jahrhundert angekommen sind.

Wie hat sich der Stellenwert des Cabarets verändert?

Es gibt immer noch ein Cabaret-Publikum, aber ein kleines. Dass die Comedy so boomt, ist auch eine narzisstische Geschichte. Stand-up-Comedy hat es ein wahnsinniges Tempo, da geht es einfach um Lacher. Jeder Klassenclown will auf die Bühne.

In Ihrem neuen Stück befassen Sie sich auch mit der Pandemie. Was sagen Sie zu den Massnahmendemos?

Ich finde es richtig, dass auch die Coronapolitik hinterfragt wird. Aber ich finde es bizarr, wenn Leute, die sonst nichts miteinander zu tun haben, Anthroposophen, Abtreibungsgegner und Freiheitstrychler, gemeinsam poltern. Und wenn der Vergleich mit dem Holocaust und der Judenvernichtung kommt, dann lupft es mir den Hut.

Wie haben Sie diese Zeit überstanden?

Zu Beginn des Lockdowns habe ich ein Haus gemietet im Jura. Das war eine super Zeit, ich bin völlig in die Natur eingetaucht. Ich habe gegärtnert und wieder angefangen zu reiten. Für mich war das ein Rückzug aus dem Wahnsinn.

Und heute?

Ich habe das Haus behalten, pendle jetzt zwischen Zürich und dem Jura. Ich bin froh um diesen Ausgleich. Schreiben kann ich ja auch im Jura. Zürich ist eine wunderbare Stadt, aber das viele Geld und die vielen Expats, die hier anfangen, den Ton anzugeben, nerven gewaltig.

«EgoBlues»

Theater im Teufelhof, Basel. 24. bis 26.2., 20.30 Uhr.

www.teufelhof.com

