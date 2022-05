Carsharing Kanton spendiert Mobility-Testabo für alle Baslerinnen und Basler «Basel teilt» heisst die Aktion des Kantons Basel-Stadt und des Carsharing-Unternehmens Mobility. Sie wollen das Sharing-Angebot in Basel bekannter machen. Silvana Schreier 30.05.2022, 10.43 Uhr

Über 110 Mobility-Fahrzeuge stehen auf baselstädtischem Boden. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Wie gelangen Baslerinnen und Basler von A nach B? Im Rahmen der Basler Mobilitätsstrategie werden etwa Velorouten, der öffentliche Verkehr und Velo-Sharingangebote gefördert. Nun soll auch das Teilen von Autos dazu kommen.

Der Kanton Basel-Stadt teilt mit, wer das Carsharing-Angebot von Mobility testen will, erhält das Testabo für vier Monate gratis. Die Aktion soll einen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Mobilitätsziele leisten, heisst es in der Mitteilung. Denn: «Das Teilen von Fahrzeugen trägt dazu bei, den Verkehr umweltfreundlicher und stadtverträglicher zu gestalten.»

«Mobility Go» verschwindet aus Basel

Die Firma Mobility hat in Basel über 110 Fahrzeuge stationiert. Darunter hat es Kleinwagen, geräumige Kombis und Transportfahrzeuge. Die Aktion von Mobility und dem Kanton Basel-Stadt dauert bis Mai 2023 und gilt für alle Personen mit Wohnsitz in Basel. Für die Nutzenden fallen keine Abogebühren, sondern nur die Beträge für die Nutzung an.

Erst vergangene Woche teilte Mobility mit, das Freefloating-Angebot «Mobility Go» in Basel abzuschaffen. Bereits 2020 hatte die Firma das Angebot in Genf gestoppt, in Basel habe man damals noch «auf eine Trendwende gehofft», teilte das Unternehmen mitt. Allerdings sei das erwünschte Resultat nicht eingetreten.