Catering Der ungeliebte Partner ist nicht mehr: Das steckt hinter der Trennung des FCB vom FC Concordia An sich wäre der Catering-Vertrag zwischen den beiden Klubs erst Ende 2026 ausgelaufen. Die Beziehung zwischen den beiden Parteien war schon länger belastet, nun gehen sie getrennte Wege. Andreas Möckli 1 Kommentar 07.10.2022, 15.36 Uhr

Ein Bier gehört für viele FCB-Fans zum Match dazu. Die langen Schlangen am Verkaufsstand im Joggeli leider auch. Bild: FC Basel

Die Trennung erfolgt mit in Watte verpackten Worten: Der FC Basel und der FC Concordia Basel hätten «nach konstruktiven Gesprächen vereinbart, den Catering-Vertrag vorzeitig einvernehmlich aufzulösen». Bei der Analyse der gemeinsamen Situation seien die beiden Klubs zum Schluss gekommen, dass die intensive Catering-Unterstützung im Joggeli «für einen regionalen Fussballverein je länger, desto herausfordernder wird».

So weit die offizielle Version. Hinter den Kulissen tobt schon länger ein Streit über die Qualität des Caterings im St. Jakob-Park. Deshalb kommt der Schritt nicht völlig überraschend. An sich wäre der Vertrag noch bis Ende 2026 weiter gelaufen. Exakt vor einem Jahr berichteten zahlreiche Medien erstmals breit über den Konflikt zwischen dem FCB und Concordia. Die bz titelte damals: «Der Streit ums Catering im Joggeli spitzt sich zu».

Lange Wartezeiten, mangelnde Qualität

Der FCB monierte damals mehrere Punkte: Die Wartezeiten bei den Ständen seien unverhältnismässig, die Qualität der Produkte sei mangelhaft, das Kassensystem funktioniere nicht richtig und bei der Rückgabe der Mehrwertbecher komme es zu Problemen. Die Fans bemängelten die Situation schon länger, wobei insbesondere die langen Wartezeiten ein Dauerärgernis sind. Dies hat sich auch in der laufenden Saison nicht verbessert. Selbst nach Spielbeginn sind bei den Ständen lange Schlagen zu beobachten.

Geklagt wird auch über die Qualität des Essens und der Getränke. Das Bier sei schal und manchmal gar lauwarm. Ging ein Spiel in die Verlängerung, sei es Glückssache, noch eine Wurst oder einen Hotdog zu ergattern, kritisieren Fans. Das Arbeitstempo des Personals und die «ausbleibende Freundlichkeit» wurden gerade in den sozialen Medien oft bemängelt.

Auflösung des Vertrags oder vors Gericht

So einvernehmlich wie seitens FC Basel dargestellt, verlief die Trennung zwischen dem FCB und dem FC Concordia nicht ab. Wie aus dem Umfeld von Congeli zu vernehmen ist, stand der Amateurverein vor der Wahl, den Vertrag aufzulösen oder vor Gericht zu gehen.

Der Vertrag sah vor, dass der FCB diesen einseitig kündigen kann, wenn der Klub vorgängig zwei schriftliche Abmahnungen an Congeli schickt. Wäre der FC Concordia mit dem Inhalt dieser Mahnungen nicht einverstanden gewesen, hätte der Verein die Kündigung vor Gericht anfechten können.

Congeli wollte nicht vor Gericht

Offenbar kam die Klubleitung zum Schluss, dass dieser Weg nicht sinnvoll ist. Tatsächlich wäre es schwer vorstellbar gewesen, hätte Congeli das Catering im Joggeli weiter betrieben und sich gleichzeitig mit dem FCB vor Gericht gestritten. Concordia-Präsident Balz Bigler will sich über die Medienmitteilung hinaus nicht weiter zu den Vorgängen äussern. «Wir haben eine Einigung mit dem FCB getroffen, dazu stehen wir», sagt er einzig. Offenbar gibt es im Vertrag eine Klausel, wonach sich Congeli nicht über das FCB-Catering äussern darf.

Die Congeli-Verantwortlichen sehen sich seitens FCB und den Fans schon länger zu Unrecht kritisiert, zumindest was das Ausmass anbelangt. Dies ging bereits aus dem Statement hervor, dass der FC Concordia nach den kritischen Artikeln vor einem Jahr veröffentlichte. Darin gestand der Klub ein, dass es zu langen Wartezeiten kommt. Gleichzeitig wies der Verein jedoch darauf hin, dass dies vor allem mit dem Abbau der Kapazitäten des Caterings in Verbindung steht.

Der Grund: Im Jahr 2018 mussten die beliebten Bier-Corner wegen Sicherheits- und Brandschutzauflagen abgebaut werden. Seither werden die gewöhnlichen Verpflegungsstände viel stärker beansprucht. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen fielen sämtliche Stände auf dem Zwischenboden im Sektor C und die Rückgabestellen für Mehrwegbecher weg. Dies habe die Kapazitäten des Caterings um 25 Prozent reduziert.

Kommt nun die Firma Wassermann zum Zug?

Wie zu hören ist, hat der FCB seinen Partner in den vergangenen Monaten auflaufen lassen, um Congeli aus dem Vertrag rauszudrängen. Es sei nicht mehr möglich gewesen, über das Thema Kapazität zu diskutieren. Die Kritik an den Problemen mit der Kartenzahlung kann seitens Congeli nur schwer nachvollzogen werden. Laut Vertrag sei der FCB dafür zuständig. Der FCB selber will zu all dem nichts sagen und verweist auf die Medienmitteilung.

Wollte Congeli offenbar loswerden: FCB-Präsident David Degen. Alexander Wagner / Foto Wagner

Wie weiter? Der FCB arbeite bereits intensiv an einem «guten Catering-Konzept» fürs neue Jahr. Der Klub werde zu gegebener Zeit informieren. Laut mehreren Quellen hat die Basler Firma Wassermann Catering sehr gute Karten. Bereits heute betreibt das Unternehmen rund 45 Prozent der Stände im Joggeli. Teils vermietet Wassermann diese weiter, etwa an den Basler SP-Nationalrat Mustafa Atici, der ausserhalb des Sektors D einen Dönerstand betreibt. Wassermann wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen.

Kann es der neue Anbieter besser?

Das Catering im Joggeli war in den Köpfen der Fans untrennbar mit Congeli verbunden. Seit 1954 ist der Amateurverein dafür zuständig. Den wenigsten dürfte jedoch bewusst sein, dass fast die Hälfte der Verpflegungsstände von Wassermann betrieben wird. Ob das Unternehmen – oder ein anderer Anbieter – die knappen Kapazitäten und engen Platzverhältnisse mit anderen Massnahmen ausgleichen kann, wird sich im neuen Jahr zeigen.

Die finanziellen Folgen für Concordia sind gravierend. Die Rede ist von einem mittleren sechsstelligen Betrag, den der Verein pro Jahr mit dem Catering einnimmt. Das Loch in der Kasse werde zu einem Umdenken führen, sagt Concordia-Präsident Balz Bigler. «Dennoch kommen über Nacht keine Existenzängste auf.»

