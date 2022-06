Causa Fehlmann Watschen für Fehlmann und Ackermann – Basler Appellationsgericht fällt deutliches Urteil Die Freistellung des Direktors des Historischen Museums Basel sei richtig gewesen, urteilt das Appellationsgericht. Gleichzeitig spart es nicht mit Kritik am Vorgehen des Präsidialdepartements. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 30.06.2022, 18.59 Uhr

Mit dem Urteil des Appellationsgerichts könnte die Causa Fehlmann beendet sein. Lucia Hunziker

55 Seiten nimmt sich das Basler Appellationsgericht Platz, um das neuste Urteil im Fall Fehlmann zu begründen. Wohl auch in der Hoffnung, dass es das letzte Urteil in der langwierigen juristischen Auseinandersetzungen zwischen dem Kanton und dem ehemaligen Direktor des Historischen Museums Basel (HMB) ist.

Im Kern geht es um die Freistellung von Fehlmann im August 2020 durch die damalige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne). Nachdem das gleiche Gericht diese vor einem Jahr aus formellen Gründen für nichtig erklärt hatte – Ackermann hatte Fehlmann nur mündlich in Kenntnis gesetzt – ging es dieses Mal um die Frage, ob die Massnahme inhaltlich berechtigt war.

In der Zwischenzeit hatte das Gesundheitsdepartement das Dossier übernommen – Ackermanns Nachfolger Beat Jans war in den Ausstand getreten – und die Freistellung schriftlich begründet. Das Urteil des Appellationsgerichts ist deutlich: Die Freistellung von Fehlmann sei aus sachlichen Gründen im Interesse des Historischen Museums, des Präsidialdepartements und auch der Öffentlichkeit erforderlich gewesen.

Der Konfliktklärungsprozess, der als Bedingung für Fehlmanns Rückkehr an seinen Arbeitsplatz vereinbart worden war, habe gezeigt, dass die Geschäftsleitung des Museums so zerstritten gewesen ist, dass sie nicht mehr funktioniert und zusammengearbeitet habe, so das Gericht. Diese Situation habe Fehlmann zumindest mitverursacht.

Es sei davon auszugehen, dass Fehlmann einer von zwei Hauptbeteiligten des Streits gewesen sei. Er «war für die schwierige Situation im Historischen Museum und seinem Umfeld zumindest mitverantwortlich, war in die Konflikte involviert und hat zumindest einen davon pflichtwidrig weiter geschürt», heisst es im schriftlichen Urteil. Dabei bezieht sich das Gericht auf kolportierte Vorwürfe, ein weiteres Mitglied der Geschäftsleitung habe zwei Mitarbeiterinnen sexuell belästigt. Das Präsidialdepartement hatte diesen Fall zuerst als erledigt erklärt, Fehlmann wollte dies offenbar nicht akzeptieren.

Fehlmann blitzt ab, Kritik an Ackermann, Jans lässt sich Zeit

Auch sonst bemühte sich das Appellationsgericht, keine Fragen offenzulassen und nimmt sich im Urteil nochmals allen Details der Vorgeschichte an. Vom Streit über die Frage, ob die wertvolle Briefmarke «Basler Dybli» im Chaos des Museumsarchivs verschollen ist, bis hin zu Intrigenvorwürfen versucht das Appellationsgericht Fakten zu schaffen.

Fehlmann blitzt mit seinen unzähligen Einsprachen, Beschwerden und Anträgen praktisch durchs Band ab, die Rede ist von «aktenwidrig» «unbelegt», «unbegründet» und «offensichtlich falsch, geradezu trölerisch».

Zum Ende äussert das Appellationsgericht noch deutliche Kritik am Präsidialdepartement. Dieses hat nach der nichtigen mündlichen Freistellung eine unzulässige Rechtsverzögerung begangen, weil es den Fall verschleppt hat. Dies hat das Appellationsgerichts in einem zweiten Urteil festgestellt. So hat etwa der jetzige Regierungspräsident Beat Jans das Verfahren unnötig verlängert, weil er sich für den Entscheid, ob er in Ausstand treten solle, rund sechs Wochen Zeit liess.

Entsprechend äusserte das Appellationsgericht Verständnis für Fehlmanns Unmut gegenüber dem PD. Kritisch sieht das Appellationsgericht auch den Umstand, dass ein interimistischer Nachfolger von Fehlmann eingesetzt wurde, bevor dessen Freistellung rechtlich gültig war.

Besonders pikant ist ein Nebensatz in der Urteilsbegründung. Dabei geht es um den Vorwurf von Fehlmann, Ackermann habe nachträglich eine Aktennotiz zum abgebrochenen Konfliktklärungsprozess angebracht. Das Gericht sieht es als «tatsächlich naheliegend an, dass die Aktennotiz aus prozesstaktischen Gründen erstellt worden ist».

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig und können ans Bundesgericht weitergezogen werden.

