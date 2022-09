Centralbahnplatz Mit Brot und Salat in eine bessere Zukunft: Die Geschichte des Manns am Bahnhof mit dem Einkaufswagen voller Gemüse Jeder Pendlerin und jedem Pendler ist er am Eingang zum Basler Bahnhof SBB wohl schon begegnet – und doch weiss man nichts über ihn. Das ist die Geschichte von Sivarupan Vairamuthu. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sivarupan Vairamuthu steht mit seinem Einkaufswagen vor dem Eingang des Bahnhofs SBB Basel. Kenneth Nars

Ein spätsommerlicher Nachmittag auf dem Basler Centralbahnplatz. Über den von der Sonne aufgeheizten Asphalt strömen Menschen durch den Haupteingang des Bahnhofs SBB. Mitten im regen Pendlertreiben ertönt eine klare Stimme: «Frisches Bauernbrot! Feiner Salat!» Sivarupan Vairamuthu – genannt Siva – betreibt vor dem Eingang zum Bahnhof seinen kleinen Lebensmittelstand, der wohl schon jedem Pendler ins Auge gesprungen sein dürfte. Der bz hat Siva nun seine Geschichte erzählt. Unabhängig überprüfen lässt sich vieles davon jedoch nicht.

«Ich bin in einem Dorf im Norden Sri Lankas geboren. Als Minderjähriger musste ich, wie viele andere Tamilen auch, wegen des Bürgerkriegs aus meiner Heimat fliehen», erzählt der 46-Jährige. Asyl erhielt er schliesslich im Baselbiet, heute lebt er noch immer im Kanton – nun mit seiner Frau und drei Kindern. Weil das Geld nicht reicht, steht Siva für sie nun vor dem Bahnhof und bietet aus seinem Einkaufswagen ein Sortiment an Brot, Gemüse und Obst feil:

«Meine Kinder sollen es einmal besser haben als ich.»

Ein Leben voller Hindernisse

Sivas Leben ist von Rückschlägen geprägt. Als Kind hat er in Sri Lanka seinen Vater und seinen Bruder verloren. Auch in der Schweiz sah er sich mit Hindernissen konfrontiert:

«Hätte ich von Anfang an vom Staat bessere Unterstützung bekommen, hätte ich wohl eine richtige Ausbildung und einen guten Job gefunden und wäre heute nicht in dieser Lage.»

Stattdessen jobbte Siva überall, wo es sich ergab – unter anderem in Hotels und Fabriken. In einer Fabrik sei er bei einem Arbeitsunfall 2008 auch zum IV-Rentner geworden. Eine volle IV-Rente bekämen aber heute trotzdem weder er noch seine Frau, die unter Knieproblemen leide: «Deshalb stehe ich nun auch hier. Doch ich tue lieber das, als nur zu Hause herumzusitzen», sagt Siva, während er einer Kundin stolz seine Waren präsentiert und sie mit Witz für ein paar Tomaten begeistern will.

Seine Einstellung bringt Siva oft den Respekt seiner Mitmenschen ein. So etwa auch von Berto Dünki, Leiter des Backwaren Outlets an der Güterstrasse. Von dort bezieht Siva das Brot, welches er anbietet:

«Wenn eine armutsbetroffene Person wie er sich mit derartigem Engagement bemüht, ihre Situation zu verbessern, dann respektieren wir das enorm. Entsprechend verstehen wir ihn nicht als Konkurrenz.»

Verschenken statt verkaufen

Sein Gemüse erhält Siva, wie er sagt, grösstenteils von Verkaufsständen am Marktplatz: «Dort wird es aussortiert, weil es optisch nicht mehr perfekt ist. Ich möchte etwas gegen Verschwendung tun und diese Lebensmittel Leuten bringen, die Freude daran haben.»

Auffällig ist, dass Siva nie das Wort Verkauf in den Mund nimmt: «Das dürfte ich aus rechtlichen Gründen nicht, wie mir gesagt wurde.» Wie eine Nachfrage der bz beim Basler Bau- und Verkehrsdepartement ergibt, unterliegen fliegende Händler in der Stadt tatsächlich einer Bewilligungspflicht, sobald sie ihre Waren kommerziell verkaufen. Ausgenommen davon sind lediglich Plakettenverkäufer, die unter die separate Fasnachtsverordnung fallen.

Siva findet eine kreative Lösung: So verschenkt er seine Waren – und lässt sich im Gegenzug eine Spende schenken.

«Ich bin aber auf faire Spenden angewiesen. Sonst kann ich meine Rechnungen nicht zahlen.»

Bisher kam Siva, wie er sagt, um eine Busse herum – und hofft, dass es so bleibt: «Ich tue, was ich kann. Der Kanton hat mir zum Beispiel Hygiene-Auflagen gegeben, die ich sehr ernst nehme.» So fasse er etwa seine Brote nur durch eine Plastikfolie an: «Das ist auch wegen Allergien wichtig.» Garantien könne er diesbezüglich aber keine übernehmen.

Der Traum von der Heimat

An zwei bis drei Tagen pro Woche im Frühling und Sommer bietet Siva seine Waren vor dem Bahnhof an. Dabei nimmt er auch Risiken auf sich:

«Ich wurde hier schon zwei- oder dreimal geschlagen oder beworfen.»

Trotzdem überwiege das Positive: «Wenn jemand um 22 Uhr bei mir noch ein Brot findet, nachdem alle Läden geschlossen sind und ich sehe, wie er sich darüber freut, dann macht mich das glücklich und stolz», sagt Siva. Er hat trotz aller Hindernisse das Lächeln nicht verlernt.

Sein Traum für die Zukunft sei es, irgendwann wieder in Sri Lanka zu leben: «Ich möchte heimkehren, doch solange Sri Lanka nicht von uns Tamilen regiert wird und wir keine wirkliche Heimat haben, geht das nicht.» Deshalb konzentriert sich Sivarupan Vairamuthu vorerst auf das Hier und Jetzt – und versucht, Brot für Brot und Salat für Salat eine bessere Zukunft für sich und seine Familie zu schaffen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen