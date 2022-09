Kanton unterstützt Chinesisches Mondfest - das wirft Fragen auf

CHINESISCHES MONDFEST Zum Vollmond wird gefeiert – mit finanziellem Zuschuss des Kantons Am Samstag findet das Chinesische Mondfest statt. Der Kanton Basel-Stadt hat dem Fest einen Beitrag von 25’000 Franken zugesprochen. Nun stellt sich die Frage, wie zeitgemäss diese finanzielle Unterstützung ist. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Der Verein Mondfest Basel lädt am Samstag wieder auf den Münsterplatz zum traditionellen Chinesischen Mondfest ein. Auf dem Bild ein Eindruck vom Fest im Jahr 2017. Bild: zVg

Traditionelle Spiele, Tänze, Musik und Kampfkunst auf dem Münsterplatz. Das Chinesische Mondfest Basel findet seit 2009 statt und zwar jeweils am 15. Tag des achten Monats nach dem chinesischen Mondkalender. Neben dem Neujahr ist das Mondfest das wichtigste Fest der chinesischen Kultur. Auch Mittherbstfest genannt, sei es in China ein Anlass, um gemeinsam als Familie zusammenzukommen, schreibt der Verein Mondfest Basel.

Der Verein wirbt mit einem vielfältigen Programm, mit verschiedenen Bühnendarbietungen und einem breiten kulinarischen Angebot. Das Fest solle Platz für Begegnungen mit der chinesischen Bevölkerung in Basel bieten, so der Verein Mondfest Basel. Erwartet werden um die 4000 Besucherinnen und Besucher, sagt die Sprecherin des Vereins.

Grosszügige Unterstützung vom Kanton wirft Fragen auf

Der Kanton Basel-Stadt unterstützt das Mondfest mit einem Beitrag von 25'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds. Doch wie zeitgemäss ist eine solche Beteiligung des Kantons? Ralph Weber, Professor am Europainstitut der Universität Basel, sagt dazu: «Aus meiner Sicht geht es vor allem darum, zu wissen, mit welchen Zielen der chinesische Parteistaat solche Partnerschaften verfolgt und in welche Fallen man dabei treten kann. So kann man sich dann auch entsprechend verhalten.»

Sabine Horvath, Leiterin der Aussenbeziehungen und Standortmarketing Basel-Stadt, sagt auf Anfrage: «Das Mondfest Basel wird von einem Verein organisiert und ist ein Volks- und Familienfest, das insbesondere dem kulturellen Austausch zwischen der Basler Bevölkerung und der hier ansässigen chinesisch-stämmigen Bevölkerung dient.» Gerade in der aktuell spannungsgeladenen Situation sei dieser interkulturelle Austausch wichtig, so Horvath.

«Solche Feste sind kaum mehr unbefangen durchzuführen»

In diesen bewegten Zeiten ist das Verhältnis zu China äusserst schwierig geworden. Weber sagt dazu:

«Das hängt zum Teil direkt mit dem Gebaren der Volksrepublik China und der dort herrschenden Kommunistischen Partei zusammen. Da die Partei die eigene Bevölkerung, aber auch die chinesische Tradition und Kultur, für sich vereinnahmt, sind solche Feste kaum mehr unbefangen durchzuführen.»

Weber fügt an, dass man sich davor hüten müsse, einen Allgemeinverdacht gegenüber allem «Chinesischen» zu haben, und jeweils prüfen müsse, ob und inwieweit bei einer Aktivität Verbindungen zum chinesischen Parteistaat bestünden.

Eine umstrittene Partnerschaft

Das Mondfest ist eine Aktivität, die im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Basel und Schanghai stattfindet. Diese besteht seit 2007 und wird stets kontrovers diskutiert. Im Januar 2021 forderte SVP-Grossrat Pascal Messerli in einer Motion die Kündigung des Zusammenschlusses. In der Abstimmung kam sein Anliegen nicht durch, unter anderem weil die SP dagegen stimmte. Sie vertrat die Meinung einer Dialogbereitschaft. Der Partei schwebte vor, sich zu einem «unbequemen» Städtepartner zu entwickeln und konkret auf die Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen.

Ralph Weber schätzt die aktuelle Lage der Zusammenarbeit zwischen China und anderen Länder folgendermassen ein: «Die Volksrepublik China ist derzeit stark mit sich selbst beschäftigt – Stichwort Corona, aber auch der anstehende Parteikongress. Insgesamt sind die Kooperationsbemühungen auch von chinesischer Seite in letzter Zeit eher zurückgegangen.» Die beschränkten Reisemöglichkeiten hätten auch hier einen Zoll gefordert.

Ein Fest, das nicht immer ruhig verlief

Im Jahr 2014 gab es während der Begrüssungsansprache der chinesischen Botschafterin Proteste von Angehörigen des Vereins «Tibeter Jugend in Europa». Das Sicherheitspersonal der chinesischen Botschaft griff sofort ein, indem sie den Demonstrierenden ihre «Free Tibet» und «China Stop Propaganda» Transparente entriss und sie wegwiesen.

Eine Aktivistin wurde von einem Sicherheitsbeauftragten auf den Boden gedrückt. Sie erstattete später Anzeige gegen unbekannt. Das Verfahren wurde nach vier Monaten eingestellt, da Schuld und Tatfolgen geringfügig waren. Guy Morin, damaliger Regierungspräsident (Grüne), stand nach dem Vorfall unter Kritik. Er habe nicht entsprechend reagiert, so Stimmen damals.

Die Augen vor der Realität verschlossen

Weber sagt, dass sich das Image von der Volksrepublik China in den letzten Jahren enorm verschlechtert habe. Das habe viele Gründe, die von den groben und systematischen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang zu überhaupt totalitären Tendenzen im Umgang mit der eigenen Bevölkerung und einer extremen Coronapolitik reichen würden.

Vor zehn Jahren sah die Schweizer Politik noch anders nach China. Man suchte die Zusammenarbeit, den Austausch. Hat man damals die Augen vor der Realität verschlossen? Weber sagt:

«Ich glaube schon, dass man einige Entwicklungen hätte früher erkennen können. Die Debatten, die wir heute führen, zeichneten sich schon seit mindestens zehn Jahren ab.»

Im Nachhinein sei man immer klüger, aber man müsse kritisch hinterfragen, wie man hierhin gekommen sei, wo man heute in den Beziehungen zur Volksrepublik China stünde. Sabine Horvath sagt: «Der Kanton Basel-Stadt spricht die Menschenrechtsverletzungen aktiv an und nutzt die Städtepartnerschaft neben den Standortinteressen auch für einen kritischen Dialog über die Grundwerte.» Grundsätzlich bestehe weiterhin das Interesse an der Fortführung von Austauschprogrammen und des Dialogs über unterschiedliche Wertvorstellungen.

