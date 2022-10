Basler Chrüterhüsli feiert 125-Jahr-Jubiläum

Chrüterhüsli Die etwas andere Basler Drogerie feiert Jubiläum Wer in Basel lokal produzierte Naturheilmittel oder exotische Tees und Gewürze sucht, wird meist im Chrüterhüsli fündig – nun schon seit 125 Jahren. Kürzlich hat das Unternehmen im Klybeck einen Produktionsstandort eröffnet. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Daniela und Didier Rebetez in ihrem Geschäft an der Gerbergasse: «Manchmal muss ich ihn bei den Gewürzen etwas bremsen.» Nicole Nars-Zimmer

Beim Spaziergang durch die Basler Gerbergasse fällt es auf: Das Chrüterhüsli mit seiner verwunschenen Erscheinung, der knallgelben Schrift über der Tür und dem Meer an Gerüchen, welches das Gebäude umströmt.

Die Geschichte der Drogerie reicht zurück bis ins Jahr 1897: Der Drogist Gustav Ruegg erwirbt ein ehemaliges Schuhgeschäft an der Gerbergasse 69, um eine Drogerie zu eröffnen, in der er fortan Heilmittel aller Art anbietet. Es folgen einige Besitzerwechsel – doch das Kerngeschäft bleibt dasselbe. Auch unter Theodor Wehrle, der das Geschäft in den 1950ern als Mitbegründer der höheren Fachschule für Drogisten in Neuchâtel führt. Dieser Ort sollte für das Chrüterhüsli von zentraler Bedeutung werden. Dort verliebten sich nämlich Didier und Daniela Rebetez, die heutigen Betreiber.

Seit den 1980er-Jahren heisst das Geschäft Chrüterhüsli

Das Ehepaar Rebetez übernahm das Chrüterhüsli 2006 vom Therwiler Gerhart Heinis, der damals in den Ruhestand ging. «Wir sind nur ein kleiner Teil der Geschichte, ein ganz grosser Teil des Verdiensts gebührt Gerhart Heinis», sagen die beiden. So sei es etwa auch er gewesen, der in den 1980ern den Namen Chrüterhüsli einführte. «Bis heute ein passender Name für das, was wir tun und die Werte, die wir vertreten», sagt Didier Rebetez, der noch unter Heinis im Chrüterhüsli gearbeitet hatte.

Seit 125 Jahren am selben Ort: das Chrüterhüsli (Anfang des 20. Jahrhunderts im Bild noch Droguerie Ruegg). zvg

So habe bereits unter Heinis das Credo Einzug gehalten, dass man Dinge, die man sonst nirgends finde, im Chrüterhüsli bekommen könne. «Heilkräuter, Tees und Gewürze für unsere Kunden in den entlegensten Winkeln der Welt aufzutreiben und ihre Freude daran zu sehen, das ist unser täglicher Antrieb.»

Mit Fokus auf Natürlichkeit und Nachhaltigkeit der Zeit voraus

Das Chrüterhüsli ist keine gewöhnliche Drogerie. So ist das Geschäft vor allem dafür bekannt, naturbasierte Heilmittel anzubieten – die Kapseln, Salben und Tinkturen werden grösstenteils selbst hergestellt. «Wir wussten von vornherein, dass wir diese Schiene fahren wollen, weil uns das Natürliche fasziniert», sagt Didier Rebetez. Gerade zu Anfang sei dies jedoch nicht einfach gewesen – etwa als man beliebte Publikumsrenner aus dem Sortiment habe streichen müssen, weil sie den strengen Werten der Betreiber – Bio, Nachhaltigkeit und Natürlichkeit – nicht entsprachen. Daniela Rebetez erinnert sich lachend:

«Am Anfang war das sicher jede Menge jugendlicher Leichtsinn von uns.»

Heute zeigt sich: Das Chrüterhüsli war damit seiner Zeit voraus. Das Bedürfnis in der Bevölkerung nach alternativen Naturheilmitteln und Individualmedizin wird immer grösser. «Vieles von dem, was heute Konjunktur hat, haben wir tatsächlich schon immer so gemacht», sagt Didier Rebetez und ergänzt schmunzelnd: «Leider haben wir das marketingtechnisch nie ausgenutzt. Gute Verkäufer waren wir noch nie.» Gleichwohl bekomme man im Chrüterhüsli auch Schulmedizin. Diese werde jedoch nicht ausgestellt. «Naturheilmittel erreichen vieles, haben aber auch ihre Grenzen. Es geht ums Miteinander», erklärt Daniela Rebetez.

Dem Alligatorpfeffer fünf Jahre nachgerannt

Doch viele Kunden kommen gar nicht wegen der Heilmittel. So hat man sich auch im Bereich der Tees und Gewürze zur Anlaufstelle entwickelt. Das Chrüterhüsli führt mit über 300 Sorten das grösste Gewürzangebot der Schweiz. «Die für mich grösste Perle ist der Alligatorpfeffer aus Westafrika. Dem bin ich über fünf Jahre lang nachgerannt», erzählt Didier Rebetez. Seine Frau fügt an: «Manchmal muss ich ihn bei den Gewürzen etwas bremsen.»

Vieles wird im Chrüterhüsli selber hergestellt. Nicole Nars-Zimmer

Das Chrüterhüsli hat gleichwohl auch Probleme: Wie viele Geschäfte in der Basler Innenstadt kämpfe man etwa mit schwindender Laufkundschaft. Die Familie Rebetez und ihr Team geht das Problem mit Kreativität an: So will man die Beziehung zur Kundschaft etwa mit Events wie Heilkräuter-Spaziergängen festigen, erstmals war das Chrüterhüsli vergangenes Jahr an der Herbstmesse mit einem Stand vertreten. Dieses Jahr sei man ebenfalls wieder dabei, sagt Didier Rebetez. Dasselbe gilt für den Weihnachtsmarkt.

Bereits früh einen Onlineshop eröffnet

Auch online waren die Tüftler vom Chrüterhüsli früh dran. Bereits 2007 lancierten sie einen Internetshop. «Zuerst wurden wir noch als Exoten belächelt. Für uns ist es immer ein grosser Reiz, Neues auszuprobieren und Dinge vor unserer Konkurrenz zu implementieren», so Daniela Rebetez.

Die Drogerie zum Chrüterhüsli AG ist unter der Führung der Rebetez’ stetig gewachsen – und hat sich zum Jubiläum nun ein Geschenk gemacht. So eröffnete man unlängst im Klybeck einen Standort für die Produktion der Waren, die im Stadthaus an der Gerbergasse angeboten werden. «Das war bitter nötig – unserem Personal zuliebe», sagt Daniela Rebetez. Dieses müsse nun nicht mehr mit Paketen beladen, die engen Treppen des alten Gebäudes hoch- und runterkraxeln. Darüber hätten sich sicher auch die Angestellten der ersten Drogerie im Hause anno 1897 gefreut.

