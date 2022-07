«City Pop» Aus den Roche-Büros beim Basler Bahnhof werden Mikroapartments – für knapp 25 Millionen Franken Der Roche Bau in der Hochstrasse im Gundeli direkt am Gleisfeld zum Bahnhof SBB hat eine neue Bestimmung gefunden. Bereits das Berner «City Pop» entstand aus Büroräumlichkeiten, nämlich dem ehemaligen Sitz von Ernst & Young. Christian Mensch Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Standardisierte Einrichtung der City-Pop-Zimmer. Zvg

Betreiberin wird die Bau- und Immobiliengesellschaft Artisa Group der Tessiner Unternehmerfamilie Artioli. Dies geht aus einem aktuellen Baugesuch hervor.

Das Konzept nennt sich «City Pop» und ist für Bewohnerinnen und Bewohner gedacht, die zwischen einem Monat und einem Jahr eine kompakte möblierte Bleibe suchen. Angeboten werden sogenannte Mikroapartments, die sich in Grösse und Preis, aber nicht in der Ausstattung unterscheiden. Zentrales Kommunikationsmittel mit der Verwaltung ist eine App, über die nicht nur Leistungen gebucht und verrechnet werden, sondern die auch gleich der Schlüssel zur Behausung ist.

Eine interne Auswertung der bisherigen Gäste zeige, dass sie im Schnitt 33-jährig sind und sich für sieben Monate einmieten, heisst es in der Firmenbroschüre. Ein Viertel der Gäste sind single, je ein Fünftel der Wohnungen werden von Paaren bewohnt, die erstmals – auf Probe – zusammenziehen oder von Arbeitnehmenden «mit hoher Mobilität». Das Zielpublikum wird auch gerne als «digitale Nomaden» bezeichnet; mobil und jederzeit auf Empfang, dazu kaufkräftig, aber kostenbewusst.

Basel als weitere Punkt auf der Standortliste

«City Pop» ist seit rund vier Jahren auf dem Markt und hat in der Schweiz bisher Häuser in Bern, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich eröffnet. In Entstehung sind Ableger in Frankfurt und Mailand.

Die Ambitionen sind allerdings gewaltig. Europaweit soll das Konzept umgesetzt werden mit einer Zielgrösse von 15'000 Appartements innerhalb von nur fünf Jahren. Gesucht seien deshalb geeignete Lokalitäten in verschiedenen Städten an verkehrstechnisch gut erschlossenen Standorten – sowie Investoren, um die Expansion zu finanzieren.

Nicht zufällig ist, dass in Basel ein Bürokomplex in ein Apartmenthaus umfunktioniert wird. Bereits das Berner «City Pop» entstand aus Büroräumlichkeiten, nämlich dem ehemaligen Sitz von Ernst & Young.

Erinnerungen an die Besetzung des ehemaligen Postbetriebsgebäudes

In Basel warten weitere grossflächige Bürogebäude auf eine Nachnutzung. Dies nicht zuletzt, weil sich Roche nach der Fertigstellung ihres zweiten Turms aus ihren über die Stadt verteilten Standorte auf ihren Campus zurückzieht. An der Hochstrasse hatte der Pharmakonzern vor gut zehn Jahren mehrere hundert Arbeitsplätze eingerichtet.

Das Haus mit einer zweigeschossigen Garage im Untergrund stand damals leer, weil es zuvor von der UBS geräumt worden ist. Gebaut wurde es in den 1980er-Jahren vom Bankverein, der später in der UBS aufging.

Der Ort birgt auch Geschichte. Im Februar 1981 besetzten Jugendliche das ehemalige Postbetriebsgebäude, das dort stand, und richteten darin ein «Autonomes Jugendzentrum» (AJZ) ein. Es folgten Krawalle und tumultartige Auseinandersetzungen mit «Faschos» und «Babyrockern» sowie schliesslich im Mai 1981 eine polizeiliche Räumung mit 141 Verhaftungen.

Die Zeit hat sich verändert. Die jüngere Generation von heute sichert sich per App und auf Zeit eine möblierte Bleibe.

