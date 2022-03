Hirschhausen ist zurück: "Wer nicht geniesst, wird ungeniessbar"

Cabaret Doktor Hirschhausen kommt nach Basel: «Wer nicht geniesst, wird ungeniessbar» Deutschlands bekanntester Fernseharzt Eckart von Hirschhausen erklärt vor seinem Auftritt in Basel, warum er nicht mehr nur der lustige Doktor sein will. Interview: Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Tritt zum letzten Mal in Basel auf: Dr. Eckart von Hirschhausen. zvg/Tim Ilskens

Eckart von Hirschhausen, es ist kurz nach Mittag. Siesta gehalten?

Eckart von Hirschhausen: Nein, noch nicht. Aber vielleicht werde ich es noch nachholen. Auf jeden Fall ist das Mittagsschläfchen ein Geheimrezept für mich, damit ich am Abend auf der Bühne wacher bin als das Publikum. Umgekehrt würde es schwierig. (Lacht)

Es knackt und rauscht in der Leitung. Führen Sie dieses Telefonat während des Gehens?

Nein, jetzt gerade nicht, normalerweise aber schon, weil ich so auf meine 10’000 Schritte komme. Man sollte möglichst wenig sitzen, dafür umso mehr laufen, am besten ohne Zigarette.

10’000 Schritte pro Tag sind viel, das schafft ein Berufstätiger in sitzender Tätigkeit normalerweise nicht.

Muss er auch nicht. Ich bin eigentlich kein Freund von solchen Forderungen, an denen man im Normalfall nur scheitern kann. Lieber sage ich: Ab 15 Minuten Bewegung merkt man schon einen Effekt. Oder: Nach jeder Stunde sitzen fünf Minuten gehen. Am meisten aber erreicht man durch ein bewegtes Leben sowie durch ein bewegtes Zwerchfell, weil man lachen muss. Zum Beispiel, indem man Eckart von Hirschhausen zuschaut. Denn Tränen, die man gelacht hat, muss man nicht mehr weinen.

Zur Person Eckart von Hirschhausen (54) wuchs in Berlin auf und absolvierte sein Praktikum als Arzt in Meyriez im Kanton Fribourg. Zurück in Deutschland, fusionierte das Krankenhaus, in dem er arbeitete. Er verlor seine Stelle und betätigte sich als Wissenschaftsjournalist. Schliesslich erhielt er überraschend das Angebot, in einem Varieté als Moderator aufzutreten. Er liess sich darauf ein – der Anfang seiner neuen, sehr erfolgreichen Karriere. Heute ist Eckart von Hirschhausen Deutschlands bekanntester Fernseharzt, er moderiert verschiedenste Sendungen (u. a. «Hirschhausens Quiz des Menschen», «Frag doch mal die Maus») und schreibt Bücher, die sich millionenfach verkaufen. Das medizinische Kabarett «Endlich!», mit dem er derzeit durch den deutschsprachigen Raum tourt, ist bereits sein sechstes Bühnenprogramm. (aws)

Nun ist aber immer öfter von Ihnen zu hören, dass Sie nicht mehr der lustige Doktor von früher seien. Ist Ihnen das Lachen vergangen?

Nein, zum Glück nicht. Lachen ist wichtig und steckt an, leider konnte man es unter der Maske in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr sehen. Ich bringe das Publikum nach wie vor gerne zum Lachen. Nur: Ich bin kein One-Hit-Wonder, das täglich dasselbe erfolgreiche Stück zum Besten geben muss. Vielmehr habe ich mich in den vergangenen 30 Jahren auf der Bühne mit den unterschiedlichsten Themen befasst, mit der Medizin, dem Glück, mit der Liebe. Nun widme ich mein Programm der Endlichkeit, und das ist naturgemäss ein ernsteres Thema. Auch für mich, denn als ich 50 wurde, merkte ich, dass nun mehr Zeit hinter mir als vor mir liegt. Bange ist mir deswegen jedoch nicht, auch weil die zweite Lebenshälfte die bessere sein soll, wie Umfragen ergeben haben.

Wie bleibt man jung?

Natürlich indem man tut, was man liebt. Aber auch indem man sich mit vielen Generationen verbunden fühlt, nicht nur mit der eigenen. Deshalb habe ich die Initiative «Scientists for Future» mitgegründet, weil die jungen Menschen der «Friday for Future»-Bewegung wissenschaftlich betrachtet absolut recht haben, wenn sie sich über unseren Planeten Gedanken machen und sie sich um die Zukunft sorgen.

Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges sind die Bemühungen um die Umwelt allerdings um Jahre zurückgeworfen worden. Plötzlich sind Kohle und sogar Atomkraftwerke wieder ein Thema.

Das ist so. Vielleicht sind es aber auch nur die letzten Zuckungen des fossilen Zeitalters. Ich glaube, dass das Erschrecken darüber, wie abhängig wir uns vom Erdöl und Gas gemacht haben, deutlich überwiegt. Die Menschen verstehen nun erst recht, dass es die Energiewende braucht und die Transformation im Energiesektor auch für ihre Gesundheit wichtig ist. Kohle zu verbrennen ist nicht nur schädlich für die Atmosphäre, sondern auch für unsere Lungen. Und wenn ein Windrad kaputt geht, ist das viel gesünder, als wenn ein Atomkraftwerk explodiert.

Der Trailer zum neusten Bühnenprogramm. Youtube

Jetzt klingt es aber wirklich so, als ob Sie laufen würden …

Ja, ich habe in einer halben Stunde eine Diskussion über Klimakommunikation. Und so bin ich nun tatsächlich ein paar Schritte gegangen und auf einem Kinderspielplatz gelandet. Für Sie setze ich mich allerdings wieder – auf eine Schaukel. (Lacht)

Sie machen TV-Shows, performen auf der Bühne, schreiben Bücher, machen tausend Dinge und sind omnipräsent. Können Sie nicht nein sagen?

Man kann nicht Jahrzehnte dafür arbeiten, berühmt zu werden – und sich dann darüber beklagen, wenn man es geworden ist. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht ewig in diesem Stil weitergeht. Es steht ein Umbruch an: Diese Tournee ist meine letzte. Vorerst jedenfalls. Deshalb werde ich auch zum letzten Mal in Basel auftreten.

Warum?

Weil ich mich ab nächstem Jahr voll und ganz meiner Stiftung «Gesunde Erde – Gesunde Menschen» widmen werde. Ich geniesse es zwar, in einem grossen Saal vor tausend Zuschauerinnen und Zuschauern zu spielen. Aber mit einer Fernsehsendung erreiche ich an einem einzigen Abend Millionen von Menschen. Das hat nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern ist jetzt wichtig, damit wir in der Mitte der Gesellschaft eine schnelle Veränderung hinkriegen, was den Umgang mit unserer Erde betrifft. Dafür setze ich mich ein und verzichte deshalb künftig auf meine künstlerisch-komische Seite. Irgendwann wird sie aber wiederkommen, weil sie ja Teil meiner Persönlichkeit ist – dann, wenn man wieder unbeschwert Quatsch machen kann. Aber im Moment haben wir ernste Probleme und die brauchen ernste Antworten.

Für viele sind Sie aber zuerst einmal der Doktor, ob lustig oder nicht. Was werden Sie denn am häufigsten gefragt?

Die häufigsten Fragen sind derzeit: Wie werde oder bleibe ich seelisch gesund? Oder: Wie halte ich das alles aus? Viele Menschen sind müde und klar überfordert von den vielen Krisen und von der Beschleunigung der Geschehnisse.

Was antworten Sie?

Normalerweise sind viele Ängste aus therapeutischer Sicht unbegründet und deshalb auch gut behandelbar. Wenn also beispielsweise ein Patient Angst davor hat, den Fahrstuhl zu betreten. Dann kann man mit ihm üben, bis er merkt: Ist gar nicht so schlimm, das kriege ich in den Griff. Anders bei Menschen in der Praxis, denen es nicht gut geht, weil sie die Umweltzerstörung ängstigt. Denen kann man nicht einfach sagen, dass ihre Ängste unberechtigt seien. Das ist eine grosse Herausforderung. Ich antworte dann, dass eigentlich eher die Reaktion der Gesellschaft, sich nicht um ihren eigenen Untergang zu kümmern, pathologischen Charakter hat. Und dass es in solchen Krisen guttut, nicht alleine zu sein, sondern sich mit anderen Menschen zusammenzuschliessen. Wenn alle ihr Bestes geben, ist schon viel erreicht. Und damit meine ich auch uns Ärzte, die Wissenschafter und Forscher.

Was erwarten Sie von ihnen?

Dass sie sich unbedingt politischer positionieren. 1985 haben die Ärzte gegen den Atomkrieg den Friedensnobelpreis bekommen. Initiiert haben das Ganze ausgerechnet ein US-amerikanischer und ein sowjetrussischer Kardiologe, was für sich schon bemerkenswert war. Die sagten sich: Wenn eine Atombombe explodiert, nützt das beste Medikament nichts. Leider ist das heute wieder aktueller denn je, nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine. Auch gegen die Umweltverschmutzung gibt es keine Medikamente. Wenn es in der nächsten Hitzewelle in den Städten 45 Grad heiss wird, können wir nicht einfach ein Rezept dagegen aufschreiben. Deshalb müssen wir die Prioritäten setzen: Wenn wir uns jetzt nicht um die Klimakrise kümmern, können wir auch keine gute Medizin machen.

Als Arzt wissen Sie besser als jeder andere, was nicht gut ist für den Menschen. Wie sehr plagt Sie selber das schlechte Gewissen, wenn Sie etwa eine ganze Tafel Schokolade verdrücken?

Schokolade zu essen, halte ich nicht für verkehrt. Deshalb werde ich mir, wenn ich am Bahnhof in Basel ankomme, als Erstes direkt eine Tafel Schweizer Schokolade kaufen. Das mache ich immer, wenn ich hier bin. Und da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Weil ich an den Spruch glaube: Wer nicht geniesst, wird ungeniessbar.

Zum Abschluss möchte ich die Gelegenheit beim Schopf packen und dem Doktor drei Gesundheitsfragen stellen. Ich habe seit heute Morgen ein unangenehmes Kratzen im Hals. Was empfehlen Sie?

Nicht kratzen!

Ich leide an sogenannter Weisskittelhypertonie: Mein sonst normaler Blutdruck schiesst beim Arzt in ungeahnte Höhen. Was tun?

Beim Blutdruckmessen Augen schliessen und an eine andere Person denken, die Ihnen wohlgesinnt ist. Und atmen nicht vergessen!

Wenn ich die Arztrechnung bekomme, fühle ich mich schlechter als je zuvor. Soll ich trotzdem weiterhin zum Arzt gehen?

Nein, sparen Sie sich das Geld und kommen Sie zu mir.

«Endlich!»

Stadtcasino Basel, 22. März 2022, 20 Uhr.

www.hirschhausen.com

