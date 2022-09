Burger, Xhaka und Frei zum 3:1 des FC Basel über den FC Pyunik

Conference League Matchwinner Burger macht's wie in der Akademie – und erklärt, wie ein Sieg gegen GC gelingt Zwei Tore und Standing Ovations: Wouter Burger erlebt einen runden Abend gegen Pyunik. Aber der 21-Jährige blickt nach dem Spiel voraus, sagt, was gegen GC noch besser werden muss. Und Taulant Xhaka erklärt, wieso er am Sonntag spielen müsste. Céline Feller Jetzt kommentieren 09.09.2022, 14.24 Uhr

Captain Taulant Xhaka übergibt die Binde an Wouter Burger. Urs Lindt / freshfocus

In der 86. Minute erhebt sich das ganze Stadion. Und alle applaudieren Wouter Burger – vielleicht mit Ausnahme der Handvoll armenischer Fans, welche die weite Reise nach Basel angetreten haben. Beifall gibt es auch von Cheftrainer Alex Frei, der seinem Spieler kurz vor Ende der Partie seinen Moment gönnt. Frei nimmt Burger vom Platz, nachdem dieser eine richtig gute Leistung gezeigt hat, die er mit zwei Toren veredelte.

Das 2:1 und das 3:1 erzielt der Holländer im ersten Gruppenspiel gegen Pyunik Jerewan und verdoppelt sein Torkonto in dieser Saison auf bereits 4 Treffer. Tore wollte er in dieser Saison mehr liefern, wie er am Spieltag im grossen Interview mit dieser Zeitung ankündigte, weil das dazu gehöre, wenn man ein wichtiger Spieler sein wolle.

Wie in der Akademie

Momentan setzt er sein Vorhaben vorbildlich um: Am Wochenende gegen Sion hatte er den zwischenzeitlichen Ausgleich geschossen, ebenso wie das 1:1 bei Winterthur. Aber gleich zwei Tore in einem Spiel? «Das gelang mir zuletzt in der Akademie, denke ich», sagt Burger und lächelt. Es ist kein gewöhnlicher Abend für ihn.

Zu den zwei Treffern, den Standing Ovations und dem Sieg kommt noch dazu, dass er auch noch die Captainbinde von Taulant Xhaka nach dessen Einwechslung übernimmt. Es ist nicht das erste Mal, und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass dem so ist. Aber es rundet einen gelungenen Abend für ihn ab. «Die zwei Tore geben mir ein richtig gutes Gefühl und natürlich auch die Szene bei der Auswechslung. Für solche Momente beginnst du als Kind, Fussball zu spielen», sagt Burger.

Auch sein Nebenmann – oder im 4-1-4-1 eher Hintermann – Taulant Xhaka, findet nur gute Worte für seinen jungen Mitspieler: «Er hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir beiden harmonieren, das haben wir vergangene Saison bereits bewiesen. Er hat jetzt aber noch einmal einen Schritt gemacht. Er ist noch sehr jung, muss noch viel lernen, aber er ist auf einem sehr guten Weg.»

Wouter Burger erzielt das Tor zum 2:1. Urs Lindt / freshfocus

Ähnlich klingt es auch bei Trainer Frei, als dieser angesprochen wird auf den 21-jährigen Burger: «Er hat seit Sommer eine richtig coole Entwicklung gemacht, wird langsam ein Leader. Das ist sehr interessant.» Dass Burger als Mittelfeldspieler die Tore macht und momentan eher weniger die eigentlich dafür zuständige Offensivabteilung, «das ist mir am Ende egal. Auch ob einer am Schluss mit 30 Toren auf dem Konto rumläuft. Hauptsache, wir treffen und gewinnen die Spiele», so Frei.

Der Trainer vergisst aber nicht, darauf hinzuweisen, dass jeder Spieler immer nur so gut sei, wie sein Nebenan. Gegen Pyunik waren das im Fall Burgers im Zentrum Xhaka und Andi Diouf, der eigentliche Captain Fabian Frei wurde nicht eingesetzt. «Bei einem so grossen Kader trifft mal den einen, mal den anderen», erklärte Trainer Frei. Mehr sei dieser Personalentscheidung nicht beizumessen.

Gut möglich also, dass der Stamm-Captain am Sonntag gegen GC wieder spielt, auch wenn Xhaka mit einem Augenzwinkern sagt, mit ihm habe man ja gewonnen gegen Pyunik, also müsse man ihn wieder aufstellen am Wochenende. «Nein, ganz ehrlich, ich weiss es noch nicht, der Trainer wird entscheiden», fügt er noch an.

Eine klare Reaktion aus Sicht Alex Freis

Der Trainer hat im 1. Gruppenspiel der Conference League «eine klare Reaktion gesehen. Wir haben viel versucht, viel leidenschaftlicher und präziser gespielt als in Sion». Auf den letzten 20 Metern müsse die Genauigkeit noch etwas mehr zunehmen, und man müsse es schaffen, ein Spiel zu «killen», wenn man Chancen wie jene von Bradley Fink in der 40. Minute hat, als er einen Schritt zu spät kommt. Aber alles in allem stimme die Richtung.

Gegen GC gilt es nun – egal ob Xhaka, Frei, Burger oder Diouf im Zentrum spielen werden – dieses Momentum mitzunehmen. Dieses Mal wirklich. Ohne Wenn und Aber.

«Wir haben eine gute Einstellung gezeigt. Jetzt müssen wir aber mit der genau gleichen Mentalität in dieses Spiel gegen Sion gehen. Druck auf den Gegner aufsetzen, Lösungen zwischen den Linien finden, statt immer den langsamen Weg zu suchen. Wir müssen geduldig auf diese Lösungen hinarbeiten, und gleichzeitig Risiken mit den Pässen nach vorne nehmen», erklärt Matchwinner Burger, wie man gedenkt, eine Siegesserie zu starten.

Man müsse mehr Läufe füreinander machen, auf den letzten Metern präziser werden. Und mehr solche Bälle spielen wie Dan Ndoye auf ihn vor dem 3:1. Von aussen hinter die Abwehr, wo der aufgerückte Achter zum Einschuss bereitsteht.

Dieser Treffer aus ziemlich genau 16 Metern ins linke untere Eck hat Burger eine Nomination zum Tor der Woche in der Conference League eingebracht. Das i-Tüpfelchen für einen gelungenen Abend von ihm.

