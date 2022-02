Basler Jazzclub «Bird's Eye» öffnet wieder - und muss zahlen

Corona Basler Jazzclub Bird’s Eye öffnet wieder – und muss Subventionen zurückzahlen Seit rund einem halben Jahr ist der Jazzclub Bird’s Eye geschlossen, weil er die Zertifikatspflicht nicht umsetzt. Nun muss er dem Kanton Subventionsgelder zurückerstatten. Mélanie Honegger 11.02.2022, 16.15 Uhr

Öffnet am 10. März wieder: der Jazzclub Bird’s Eye. Nicole Nars-Zimmer

Der Basler Jazzclub Bird’s Eye muss kantonale Subventionsgelder zurückzahlen. Das berichtete das Onlinemedium «Prime News» am Freitagmorgen. Der Club hat in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt, weil er sich nicht an die Zertifikatspflicht halten wollte. Seit Oktober vergangenen Jahres ist er deswegen geschlossen.

Damit kann er dem Leistungsauftrag des Kantons nicht nachkommen. Dieser hält fest, dass die Lokalität regelmässig junge regionale Berufsmusikerinnen und -musiker auftreten lassen muss. «Für die Dauer der Schliessung verzichtet der Verein auf den Anteil der kantonalen Subventionen respektive wird diese zurückbezahlen», schreibt der Jazzclub in einer Mitteilung auf Instagram. Für das Jahr 2022 hatte die Regierung ursprünglich 95’000 Franken budgetiert.

Das Präsidialdepartement bestätigt den Verzicht auf Subventionen gegenüber der bz. Der Verein Jazz-Live Basel, der das «Bird's Eye» betreibt, habe den Rekurs gegen die Schliessungsverfügung des Kantons zurückgezogen.

SVP-Grossrat Joël Thüring fordert Antworten

Wie es zur Einigung kam und wie hoch der Betrag ist, der zurückerstattet wird, ist auf Nachfrage nicht zu erfahren. SVP-Grossrat Joël Thüring hat aber bereits eine schriftliche Anfrage eingereicht. Er möchte von der Regierung wissen, wie diese jeweils die Einhaltung von Leistungsaufträgen beurteilt.

Gegenüber der bz präzisiert der Grossrat, es handle sich um grundsätzliche Fragen: «Wenn jemand einen Leistungsauftrag hat, aber diese Leistung nicht erbringt, frage ich mich: Wie reagiert der Kanton? Wie interveniert er?» Als Mitglied der Bildungs- und Kulturkommission sei er nicht informiert worden. «Der Kanton hat auch eine Informationspflicht dem Parlament gegenüber», so Thüring.

Die Einigung des Konzertlokals mit dem Kanton ist der vorläufige Abschluss längerer Querelen. Am Donnerstagabend gab das Konzertlokal bekannt, dass es am 10. März wieder öffnet. Weitere Informationen waren am Freitag nicht zu erhalten. Der Geschäftsführer stehe aktuell krankheitsbedingt nicht für Rückfragen zur Verfügung, heisst es seitens «Bird’s Eye».