Der Impfbus kommt vielleicht zurück

Corona Bilanz nach einem Monat: Der Basler Impfbus kommt vielleicht wieder Nach rund vier Wochen zieht das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt Bilanz und überlegt, das mobile Angebot erneut einzusetzen. Genutzt wurde es von 1796 Personen. Baselland plant derweil in einem Pilotprojekt, in weiteren Gemeinden Impfangebote zu lancieren. Nora Bader 11.10.2021

Der Impfbus auf dem Barfüsserplatz in Basel, am Montag, 20. September 2021. Georgios Kefalas/ KEYSTONE

Vier Wochen war er im Einsatz, nun befindet er sich seit Sonntag in der Ruhepause: der rote Basler Impfbus. Wie Recherchen zeigen, überlege man allerdings beim Gesundheitsdepartement (GD) Basel-Stadt, im Rahmen der vom Bund angekündigten Impfkampagne den Bus nochmals einzusetzen. Wann und wo, das ist noch nicht klar.

Insgesamt 1796 Personen nutzten gemäss GD das Angebot des Impfbusses. Dies sei ein positives Resultat, heisst es auf Anfrage. Sprecherin Anne Tschudin sagt:

«Wir hatten uns keine quantitativen Ziele gesetzt. Jede Impfung zählt.»

Und: Standorte an Passantenlage in der Innenstadt hätten sich als attraktiver herausgestellt als Aussenstandorte, so die Bilanz des letzten Monats. Der Termin für die Zweitimpfung der im Bus geimpften Personen wird vor Ort im Impfbus bekanntgegeben und zum vereinbarten Zeitpunkt im Corona-Impfzentrum Basel-Stadt durchgeführt. Dieses bleibe bis auf weiteres in Betrieb, so Tschudin.

Vereinzelte Zwischenfälle mit Impfgegnern

«Der rote London-Doppeldeckerbus fiel optisch auf und kam sehr gut an bei vielen Personen, welche sich im Impfbus impfen liessen, ebenso bei Passanten», bilanziert das GD. Man habe dazu Feedbacks erhalten wie «coole Alternative zu einem Impfzentrum». Die lockere «Camping-Atmosphäre» und die Möglichkeit, die Überwachungszeit an der frischen Luft zu verbringen, sei von den geimpften Personen geschätzt worden. Mit Passanten wurde gemäss GD an den verschiedenen Stationen des Impfbusses aktiv das Gespräch gesucht.

Zehn Personen waren im Durchschnitt im Impfbus tätig (das Impf- und Administrationspersonal, ein Rettungssanitäter und mindestens jeweils ein Arzt). Im Impfbus gelten dieselben Voraussetzungen und Vorgehensweisen wie im Impfzentrum. Die beiden Ärzte vor Ort hätten viele Beratungsgespräche geführt, die oft auch in Impfungen mündeten. «Somit ist das Ziel einer niederschwelligen Impfmöglichkeit erreicht worden», bilanziert die Sprecherin des Gesundheitsdepartements.

Vereinzelt sei es aber auch zu schwierigen Situationen gekommen. «Wir sind froh, gab es nur vereinzelte und keine heiklen Situationen mit Impfgegnern», so Tschudin. Konkret habe es ein Aufeinandertreffen gegeben mit einer grösseren Gruppe an Personen und zwei kleineren. Die Ärzte und der Einsatzleiter des Impfbusses seien für Diskussionen zur Verfügung gestanden, «soweit dies möglich war bei kontroversen Haltungen», so Tschudin.

Termine für Impfungen mit neuem Impfstoff auch in Baselland vergeben

Mit Stand Sonntag wurden im Kanton Basel-Stadt total 271'069 Impfungen verabreicht. 128'244 Personen sind komplett geimpft mit einer Erst- und Zweitimpfung. Am Freitag wurden zudem die ersten Impfungen mit dem Johnson&Johnson-Impfstoff im Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut (Swiss TPH) durchgeführt.

In Baselland wurden ebenfalls erste Termine für den neuen Impfstoff vergeben. Ausserdem startet im Landkanton nach den Herbstferien ein Pilotprojekt, in welchem bezirksweise in rund 15 Gemeinden tageweise in vorhandenen Lokalitäten geimpft werden kann, wie Rolf Wirz von der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion sagt.