Ärzte und Apotheker warten noch auf Empfehlungen

Corona Booster für unter 65-Jährige: Ärzte und Apotheker warten auf deutliche Worte Basel-Stadt stellte am Samstag seine Impfstrategie für über 65-Jährige vor. Altersheime und Impfzentrum verabreichen bald Booster-Impfungen. Bei Drittimpfungen für Jüngere herrscht noch Unsicherheit.

Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker warten noch auf Empfehlungen der Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF), was Booster-Impfungen für Jüngere angeht. Kenneth Nars (20. April 2021)

Über 67 Prozent der Basler Bevölkerung sind mittlerweile doppelt geimpft. Nun ist auch klar, wie es in Basel-Stadt betreffend Drittimpfungen weitergeht. Diese Woche hat das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic die Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech für Auffrischimpfungen für besonders gefährdete Personen zugelassen. Die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) hat eine Empfehlung ausgesprochen für Personen ab 65 Jahren, ganz besonders gelte die Empfehlung für Personen ab 75 Jahren.

Wie das Basler Gesundheitsdepartement (GD) gestern bekanntgab, sollen ab dem 4. November Personen, die in einem Alters- und Pflegeheim im Kanton Basel-Stadt wohnen, via mobile Equipen vor Ort geimpft werden.

Für Personen ab 65 Jahren beginnen die Corona-Auffrischimpfungen im Basler Impfzentrum erst ab dem 15. November, also unmittelbar nach der nationalen Impfwoche vom 8. bis 14. November. Anmeldungen sind ab dem 4. November möglich.

In gewissen Arztpraxen und Apotheken sind Auffrischimpfungen mit Moderna ab dem 8. November 2021 verfügbar – Interessierte sollen sich direkt bei ihrer Praxis oder Apotheke erkundigen, so das GD.

In einem persönlichen Schreiben würden alle Personen in Basel-Stadt über 75 Jahren ab nächster Woche über die Auffrischimpfungen informiert. Personen ab 65 Jahren erhalten via GD eine SMS.

Verunsicherung bei Ärzten und Apothekern

Aber was gilt für die unter 65-Jährigen? Dazu Anna Lüthi vom Basler GD auf Anfrage:

«Grundsätzlich steht es jüngeren Personen frei, sich nach entsprechender Aufklärung durch eine Ärztin oder einen Apotheker für eine Auffrischimpfung zu entscheiden.»

Es sei jedoch noch nicht klar, wie das Anmeldeprozedere im Corona-Impfzentrum Basel für diese Personengruppe aussehe. Und: «In Arztpraxen und Apotheken sind Auffrischimpfungen grundsätzlich für alle Personen mit dem Moderna-Impfstoff ab 8. November 2021 möglich.» (Pfizer/Biontech wird nur im Impfzentrum verabreicht.)

Bei den Apotheken wären Empfehlungen des Kantons betreffend Drittimpfungen von unter 65-Jährigen erwünscht, wie eine Umfrage zeigt. Denn: Man rechne damit, dass bald auch Anfragen von Jüngeren kämen, sagt Lydia Isler-Christ, Präsidentin des basel-städtischen Apothekerverbands.

«Wir hoffen aber, dass vor allem jene, die noch nicht geimpft sind, sich zuerst impfen lassen.»

Das habe Priorität.

Auch die Ärztegesellschaften warten die Empfehlungen der EKIF von voraussichtlich nächster Woche ab, «unter anderem natürlich mit Hinsicht auf die Booster-Impfung für Risikopatienten unter 65 Jahren. Dies wird für uns in der Praxis ein wichtiger Faktor sein, wer für eine Booster-Impfung qualifiziert ist», so Kirsten Beckers, Vizepräsidentin Baselbieter Ärztegesellschaft.

Und der Baselbieter Kantonsarzt Samuel Erny sagt: «Es hat uns etwas überrascht, dass für die Auffrischimpfung die Zulassung von Swissmedic und die BAG/EKIF-Empfehlung nicht deckungsgleich sind, denn bisher war das für Covid-19 eng aufeinander abgestimmt.» Aber: Da Swissmedic die Booster-Impfung für alle besonders gefährdeten Personen ab 12 Jahren zugelassen habe, sei dies grundsätzlich auch möglich und nicht mehr «Off-Label».