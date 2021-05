Corona-Debatte Wie es ihr gefällt Caroline Jockel aus Seltisberg trägt im ÖV aus Protest keine Maske. Die 37-jährige Primarlehrerin ist überzeugt, das moralisch Richtige zu tun - sei es bei Corona oder für den Klimaschutz. Die bz hat eine Frau zum Porträt getroffen, die konsequent sein will und sich doch in Widersprüche verstrickt. Hans-Martin Jermann und Benjamin Rosch 08.05.2021, 05.00 Uhr

Freigeistig: Caroline Jockel (37) hat Mühe damit, Regeln zu akzeptieren, deren Sinn sie nicht einsieht. Juri Junkov (29. April 2021)

Wir treffen uns mitten im Dorf von Seltisberg. Caroline Jockel streckt mir zur Begrüssung die Hand hin. Einen kurzen Augenblick zögere ich, gehe dann aber darauf ein. Ein halbes Dutzend Mal habe ich seit Ausbruch der Pandemie den Händedruck angeboten erhalten – und diesen nie abgelehnt. Aus Respekt. Für Caroline Jockel wiederum war es eine bewusste Geste, wie sie später erzählt. Und ich bin auch im Nachhinein nicht unglücklich, dass ich darauf eingestiegen bin. Der ehemals so harmlose Händedruck als Erkennungsmerkmal der Coronarebellen? Das hätte gerade noch gefehlt.

Caroline Jockel sucht die Konfrontation. Auf dem Spaziergang das Dorf hinaus entlang saftig-grüner Wiesen und kitschig blühender Kirschbäume wird nicht lange Smalltalk geführt. Wir halten bei einem Bänkli mit Blick Richtung Wasserfallen. Ratzfatz sind wir mitten in der Diskussion. Die Bedingungen wurden im Vorfeld in einem längeren Telefonat ausgehandelt: Sie will nicht mitmachen bei einem Porträt, das darauf aus ist, sie runterzumachen. Ich will nicht mit ihr über epidemiologische Fragen reden. Wir sind keine Experten.

Ich bin neugierig, wer diese Frau ist, die am 20. März an der Demo des Vereins Stiller Protest in Liestal vor Tausenden Demonstranten gesprochen hat. Ich möchte verstehen, weshalb sie sich als Vorstandsmitglied des Vereins Eltern für Kinder leidenschaftlich gegen die Maskenpflicht an der Primarschule einsetzt und dazu in Liestal jeden Mittwochnachmittag eine kleine Elterndemo organisierte. Leider seien die Auflagen zur Bewilligung des Spaziergangs unterdessen dermassen verschärft worden, dass sie nach alternativen Wegen suche, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, sagt Jockel. Die vom Verein Ende Januar eingereichte Verfassungsbeschwerde gegen die Maskenpflicht ist hängig.

Die Primarlehrerin verfügt über einen festen moralischen Kompass. Sie ist selber überzeugt, das Richtige zu tun. Sie masse sich nicht an, die Wahrheit zu kennen, sagt Jockel, doch sie fügt an: Sie habe schon das Gefühl, der Wahrheit etwas näher zu sein als andere. Sie sei keine Coronaskeptikerin, schon gar keine Coronaleugnerin. «Natürlich gibt es das Virus. Nur wird meines Erachtens ein zu starkes Gewicht allein auf die körper­liche Gesundheit gelegt.» Dabei sei Gesundheit etwas Gesamtheitliches. Für Jockel stellt Kontrollwahn ein grosses Problem dar. «Doch Leben und Tod können nicht kontrolliert werden.» Corona sei gewiss eine Krise, doch in erster Linie eine gesellschaftlich-moralische.

«Wenn Leute in meinem Umfeld stehenbleiben, ist das schwer für mich zu akzeptieren», sagt Caroline Jockel. Juri Junkov

Mit ihren Eltern, die punkto Corona anders ticken, führt sie öfters hitzige Diskussionen. Es ist kein einfaches Thema und es stellt sich die Frage, was denn wichtiger sei, der Mensch als ­solcher oder dessen Einstellung? Jockel bleibt bei der provokativen Frage vage: Wegen Corona seien schon Freundschaften zerbrochen, räumt sie ein und sagt: «Wenn Leute in meinem Umfeld stehenbleiben, sich nicht entwickeln und nicht dazulernen wollen, ist das schwer für mich zu akzeptieren.»

Es macht sie wütend, wenn die Menschen nicht hinterfragen, nicht genau hinschauen. Ebenfalls auf den Wecker geht ihr die grassierende Versicherungsmentalität. «Viele haben völlig verlernt, Verantwortung für ihr Denken und ihr Handeln zu übernehmen.» Es fällt auf: In der Betonung der Eigenverantwortung trifft Jockels ansonsten eher grün-autonom geprägter Wertekanon auf jenen von libertären Rechtsbürgerlichen. Mitten im Gespräch klingelt Jockels Handy. Die Ruftonme­lodie: «Respect» von Aretha Franklin. Am Telefon ist ihr Grossmami. Ihre Stimme, zuvor energisch, ja teils kämpferisch, klingt nun warm und zart. Die 37-Jährige trägt Dreadlocks, Nasenring, Tattoos und einen Kapuzenpulli. Eine Oversized-Sonnenbrille verdeckt ihre Augen. Optisch passt sie nicht in diese Einfamilienhaus-Idylle auf Liestals Millionenhügel, wie der Seltisberg abschätzig genannt wird. Jockel war schon länger Vegetarierin, seit Anfang Jahr ernährt sie sich vegan. Für ihren Partner und die Kinder gibt es aber Kuhmilch und auch mal Käse, ausschliesslich in Bioqualität.

sagt sie. So trägt sie keine Hygienemaske, wenn sie im ÖV oder beim Einkaufen unterwegs ist. Zwar verfügt sie dazu über ein ärztliches Attest, sie würde aber auch ohne keine Maske tragen, stellt sie klar. Ist das nicht rücksichtslos? Sie finde nicht, dass sie etwas Falsches tue. Im Bus setze sie sich bewusst weiter weg von den anderen Fahrgästen. Beim Einkaufen suche sie das Gespräch, wenn sie darauf hingewiesen werde. «Ich wehre mich dagegen, dass in jedem, der keine Maske trägt, eine tickende Zeitbombe gesehen wird», sagt sie und klingt aufrichtig empört.

Jockel stört es, dass kaum über die körperlichen und see­lischen Schäden des Maskentragens diskutiert werde. «Schulkinder haben teilweise täglich Kopfschmerzen und können sich nicht mehr gut konzentrieren, wenn sie im Unterricht stundenlang eine Maske tragen müssen.» Jockel ist derzeit nicht berufstätig. Das hat ihr einen riesigen Konflikt erspart: «Der Anblick von Kindern mit Maske verstört mich. Nur schwer hätte ich das aushalten können.»

Jockel folgt ihrem Bauchgefühl. Schon einmal wusste sie einfach, dass sie richtig lag, richtig liegen musste. Damals, im Mai 2019, arbeitete Jockel noch in Basel, und ihre Schulleitung hatte ihr eben untersagt, mit ihrer Klasse am Klimastreik teilzunehmen. Jockel unterrichtete eine Primarschulklasse von Zwölfjährigen. Diese seien zu jung, um an einem Freitag fürs Klima blauzumachen, befand das Erziehungsdepartement. Aber Jockel liess sich nicht aufhalten. Sie hatte kurzfristig ein Grosselternpaar organisiert, das über die Kinderschar wachen sollte. Sie selber sollte im Schulhaus bleiben – wie vom ED angeordnet. Aber dann hatte sie es doch nicht ausgehalten. «Was hätte das für einen Sinn, wenn das hier so wichtig ist», sagte sie damals. Diese Zeitung traf auf eine sichtlich aufgebrachte Frau, die um ihren Entscheid gerungen hatte. Etwas verloren standen dann die Zwölfjährigen mit selbst gebastelten Transparenten auf dem Münsterplatz. Ringsherum waren alle älter.

«Wer sich an schwachsinnige Regeln hält, ist mitschuldig an gesellschaftlichen Problemen, die sich daraus ergeben», kommentiert sie. Eine weitere absolute Aussage. Sie deswegen als Anarchistin zu bezeichnen, ginge wohl zu weit. Jockel mag den Begriff Freigeist lieber. In der Umsetzung ihrer Überzeugungen will sie konsequent sein: Sie werde sich nie gegen das Coronavirus impfen lassen, stellt sie klar. «Wenn das bedeutet, dass ich deswegen in den kommenden Jahren nicht ins Ausland verreisen kann, dann ist das eben so.» Ferien im Engadin und Tessin seien schliesslich auch schön.

Für sie ist es wegen des Klimaschutzes nicht denkbar, je wieder in ein Flugzeug zu steigen. Sie könnte sich gar eine Bewilligungspflicht für Flugreisen vorstellen. In einem anderen Punkt ist der innere Konflikt grösser: Jockel war über ein Dutzend Mal am Paléo Festival in Nyon, einem der grössten Open Airs der Schweiz. Sie hadert damit, dass für den Besuch ihres Lieblingsfestivals künftig eine Impfpflicht gelten könnte.

Den Hinweis, dass die Veranstalter aus Sicherheitsgründen viele andere Regeln erlassen, die anstandslos befolgt werden, weist sie zurück: Das Verbot etwa, Messer aufs Gelände zu nehmen, betreffe weder ihre geistige noch körperliche Unversehrtheit im Vergleich zum Gebot, sich impfen zu lassen. Stimmt. Dann erinnere ich sie an eine frühere Aussage im Gespräch, wonach sie sich vor Jahren reisemedizinischen Impfungen wie gegen Hepatitis oder Tollwut unterzogen habe. Das sei nicht zu vergleichen. Die Coronaimpfung sei nach wenigen Monaten Entwicklungszeit nicht sicher, ist sie überzeugt. Wir sind, mal wieder, an einem toten Punkt angelangt.

Nach zweieinhalb Stunden schlendern wir ins Dorf zurück. Ihr Mut, ihre Lebensfreude stehen in hartem Kontrast zur Unnachgiebigkeit, die sie im Gespräch oft an den Tag legt. Ob sie die Welt nicht gar schwarz-weiss male? «Das haben mir andere auch schon gesagt», räumt sie ein und schmunzelt. Sie arbeite daran. An der Coronademo in Liestal hielt sie eine Postkarte in die Höhe, auf der stand: «Sei immer du selbst – ausser du kannst Pippi Langstrumpf sein. Dann sei Pippi Langstrumpf.» Caroline Jockel würde wohl auch gerne Pferde hochheben, und seien sie noch so schwer. Und sie würde wohl auch am liebsten tun und lassen, was immer sie möchte.