Corona Hilferuf nach Personal: Spitäler in der Region kommen an ihre Grenzen Das Basler Unispital sucht Mitarbeitende über Twitter, das Kantonsspital Baselland dürfte bald auf Angestellte von Privaten zurückgreifen. Nora Bader und Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 30.11.2021, 19.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Spitäler suchen Personal. KEYSTONE

Die Pandemielage spitzt sich weiter zu. Das spürt auch das Universitätsspital Basel (USB) und greift zu neuen Mitteln. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sucht das USB neuerdings über die Onlineplattform Twitter Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen von Studierenden bis zum diplomierten Pflegefachpersonal. Grund ist die aktuelle Coronawelle. «Einerseits haben wir einen höheren Personalbedarf aufgrund der Fallzunahmen. Andererseits müssen vermehrt Mitarbeitende in Quarantäne», heisst es beim USB auf Anfrage. Nicht weil die Mitarbeitenden sich im USB ansteckten, sondern weil sie Familienmitglieder hätten, die in Quarantäne seien, so Sprecherin Caroline Johnson. Und: Twitter sei ein wirksames und gängiges Tool für Personalrekrutierung.

Die fehlenden Mitarbeitenden und der Blick auf den Coronawinter würden die bereits bestehende Problematik verschärfen, sagt Johnson weiter. Die Frage, wie viele Stellen konkret besetzt werden müssen, kann das USB nicht beantworten: «Wie sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird, ist schwierig abzuschätzen. Momentan sind wir um jede Unterstützung froh», so Johnson. Eine Triage bei Behandlungen werde derzeit nicht gemacht und das bleibe hoffentlich so. Aber:

«Dass es eine Priorisierung gibt, ist klar, wir behandeln immer Herzinfarkt vor Schnupfen.»

Strengere Massnahmen in beiden Basel

Aktuell befinden sich im Unispital elf Patientinnen und Patienten infolge einer Corona-Infektion auf der Intensivstation, zwei weitere im Claraspital, hospitalisiert sind insgesamt 92. Das USB hat rund 40 zertifizierte Intensivbetten, die Kapazität sei jedoch von vielen variablen Faktoren abhängig.

Basel-Stadt vermeldet am Dienstag 208 Neuansteckungen und zwei weitere Todesfälle infolge einer Corona-Erkrankung. Somit steigt diese Zahl auf 227.

In den Baselbieter Spitälern befinden sich gemäss den aktuellsten Zahlen des Kantons 69 mit Corona infizierte Personen, 47 davon im Kantonsspital Baselland (KSBL) und sieben auf der Intensivstation, wie Sprecherin Anita Kuoni sagt. Mit 47 Hospitalisierten ist das KSBL nahe am Wert von 50, ab welchem die nächste Eskalationsstufe in Kraft tritt. «Das würde bedeuten, dass wir auf Personal von Privatspitälern zurückgreifen könnten», erklärt Kuoni.

Das KSBL gehe davon aus, dass die Schwelle von 50 Patienten in den nächsten Tagen erreicht wird. Heute und morgen sei eine Triage auch im KSBL kein Thema. Sollte sich die Situation weiter verschärfen, würden davor noch weitere Eskalationsstufen ausgelöst. Kuoni:

«Die Situation ist sehr angespannt.»

In Baselland kann sich das Pflegepersonal ausserdem seit Montag für die Auffrischimpfung anmelden.

Kritik an den Massnahmen aus Gastro und Kultur

In beiden Basel haben die Regierungen am Dienstag strengere Massnahmen beschlossen, die ab Mittwoch bis zum 31. Januar 2022 gelten. So gilt für Veranstaltungen neu nebst der 3G-Regelung in Innenräumen wieder eine Maskenpflicht. Die Konsumation von Speisen und Getränken muss sitzend erfolgen. Veranstaltungen inklusive Messen ab dem

6. Dezember mit 300 bis 1000 Teilnehmenden müssen dem jeweiligen Gesundheitsdepartement gemeldet werden. Auch für Veranstaltungen über 1000 Personen in Innen- und Aussenbereichen gilt nach wie vor eine Bewilligungspflicht.

Und: In Innenräumen von Restaurationsbetrieben, Bars und Clubs gilt in beiden Basel wieder eine Maskenpflicht für Gäste und Mitarbeitende. Es darf ausschliesslich an Tischen konsumiert werden. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind in beiden Basel Kinder unter 12 Jahren und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können.

Eine Maskenpflicht gilt auch in Innenräumen aller Kultur-, Unterhaltungs-, Freizeit- und Sportbetriebe. Die neue Regelung betreffend Konsumation nur im Sitzen komme de facto einer Schliessung der Nachtkultur gleich, kritisiert der Basler Verein Kultur und Gastronomie und fordert ein Bewusstsein für die Folgen und entsprechende Unterstützung.

Bundesrat will weiter gehen als Basel-Stadt

Am Freitag informiert der Bundesrat über schweizweite Massnahmen, welche aktuell bei den Kantonen in Vernehmlassung sind. Die Vorschläge würden weiter gehen, als jene von Basel-Stadt. Dazu der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Die Mitte) als Präsident der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK): Nach Einschätzung der GDK bestehe Handlungsbedarf, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. «Die GDK begrüsst, dass der Bundesrat nun auch auf nationaler Ebene weitere Massnahmen zur Diskussion stellt. Inhaltlich äussern wir uns nicht zu den vorgeschlagenen Massnahmen, da wir der Konsultation nicht vorgreifen möchten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen