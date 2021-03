Corona In Basel kann sich jeder auf die Impfwarteliste eintragen lassen – ob es sich lohnt, ist aber fraglich Was kaum jemand weiss: Im Kanton Basel-Stadt können sich auch Personen, die noch nicht impfberechtigt sind, auf der Warteliste des Impfzentrums eintragen lassen. Ob man wirklich schneller drankommt, ist aber unklar. Jonas Hoskyn 01.03.2021, 17.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer sich gegen Corona impfen lassen will, braucht aktuell viel Geduld. (Bild vom 28. Dezember 2020) Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Ende Dezember hat das Impfzentrum in der Messe seinen Betrieb aufgenommen. Seither wurden rund 23'000 Spritzen verabreicht. Wie viele Personen geimpft werden können, hängt vor allem davon ab, wie viel Impfstoff der Kanton Basel-Stadt zugeteilt bekommt. Heute Montag konnten wieder 1'000 Personen geimpft werden.

Impfberechtigt sind aktuell aber nur Personen über 75 Jahren oder mit einer schweren Vorerkrankung wie etwa einer Herz- oder Lungenerkrankung. Für diese gibt es auch die Möglichkeit, sich auf einer Warteliste einzutragen. Rund 8'300 Personen sind aktuell auf dieser.

Faktisch kann sich jeder anmelden

Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen angeregt oder gefordert, die Warteliste auch für die restliche Bevölkerung zu öffnen. Nun zeigen Recherchen der bz: Auch Personen, die nicht zur aktuell impfberechtigten Gruppe gehören, können sich in Basel-Stadt bereits registrieren. Im Gegensatz zum Kanton Baselland, wo man vor dem Anmeldeprozess bestätigen muss, dass man zur aktuell impfberechtigten Gruppe gehört, gibt es in Basel-Stadt keine entsprechenden Einschränkungen. Auch Personen unter 75 Jahren und ohne Vorerkrankungen können den gesamten Registrierungsprozess durchlaufen und abschliessen. Einen Termin erhält man aber vorerst noch nicht. Die Registration wird zurückgestellt, bis die entsprechende Bevölkerungsgruppe an der Reihe ist. So kann das System eine Priorisierung vornehmen.

Die Behörden haben diese Möglichkeit bisher diskret verschwiegen. Denn ob die Registrierung letztlich wirklich Sinn macht, ist aktuell unklar. Die Hoffnung ist aktuell, dass im Mai genügend Impfstoff vorhanden sein wird, um die Gruppe der Impfberechtigten deutlich zu vergrössern. Spätestens ab dann wird die Strategie geändert. Auch Hausärzte und Apotheken sollen dann Impfungen verabreichen können. Ob man also wirklich früher an die Reihe kommt, wenn man sich bereits jetzt anmeldet, muss offenbleiben.

Bis zum Impftermin kann es noch Monate dauern

Dazu kommt ein psychologischer Faktor, wie Anne Tschudin vom Basler Gesundheitsdepartement sagt: «Wenn man sich bereits jetzt anmeldet, ist das Bedürfnis für ein paar Wochen gestillt.» Doch bis zum tatsächlichen Impftermin könne es noch mehrere Wochen oder Monate dauern. «Viele werden dann wohl ungeduldig und fragen nach.» Deshalb informiere man in Etappen.