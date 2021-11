Corona-Interviews Lukas Engelberger: «Es wird eine Fasnacht geben» Nach der Herbstmesse ist vor den Winter-Grossanlässen. Im Interview blickt der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger in die Zukunft. Hans-Martin Jermann und Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

«Ob eine Impfung wirkt, ist keine Frage der Meinung.» Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger.

Georgios Kefalas

Würden Sie die gleichen Regeln für die Herbstmesse nochmals genehmigen?

Es wäre verfrüht zu sagen, das Regime am Petersplatz habe sich nicht bewährt. Wir werden nach Abschluss der Messe eine detaillierte Analyse vornehmen und allenfalls Lehren daraus ziehen.

Der nächste Grossanlass steht vor der Tür: Der Basler Weihnachtsmarkt. Laut Aussagen von Sabine Horvath, Leiterin des Standortmarketings, bei Telebasel soll der Weihnachtsmarkt wie der Häfelimärt ohne Covid-Zertifikat besucht werden können. Ist das haltbar?

Ich möchte dies aus heutiger Sicht nicht weiter kommentieren. Wir müssen zuerst die Herbstmesse analysieren.

An welchem Punkt stehen wir derzeit in der Pandemie?

Vor dem zweiten Coronawinter. Es bestätigt sich, dass der Einfluss der Saisonalität auf die Pandemie offensichtlich gross ist. Der zweite Coronawinter wird anders als der erste. Im Gegensatz zur Situation vor Jahresfrist ist nun ein Grossteil der Bevölkerung durch die Impfung geschützt. Anders als vor einem Jahr haben wir aktuell aber keine starken Einschränkungen mehr.

Was bedeutet das?

Die Rechnung ist nun eine andere: Vor Jahresfrist waren alle dem Virus ausgesetzt, dies allerdings aufgrund der Einschränkungen in einer geringen Kontakthäufigkeit. Heute sind relativ wenige Ungeimpfte einer sehr hohen Kontakthäufigkeit ausgesetzt. Ein kleineres Kollektiv generiert viel rascher Ansteckungen. Wie sich das genau auswirkt, ist noch nicht klar. Klar ist hingegen: Wir müssen das noch vorhandene Potenzial beim Impfen ausschöpfen. Wir starten dazu im Rahmen der nationalen Impfwoche eine neue Offensive. Diese werden wir in Basel auf die Jungen ausrichten. Bei den 10- bis 19-Jährigen sind aktuell knapp über 40 Prozent doppelt geimpft, bei den 20- bis 29-Jährigen sind es bereits 68 Prozent. Bei allen anderen Altersgruppen sind wir bei über 70 oder gar 80 Prozent.



Viele fragen sich derzeit: Werden in den kommenden Wochen die Coronamassnahmen verschärft?

Unser Ziel ist, auf erneute Verschärfungen verzichten zu können. Dieses Ziel mag bescheiden klingen, schliesslich wurde zuletzt auch darüber diskutiert, die Zertifikatsregeln wieder zu lockern. Aber das sehe ich derzeit mit Blick auf die Ansteckungszahlen und die Situation in den Spitälern nicht. Daher das Ziel: Mit dem aktuellen Massnahmen-Mix, der uns ja vieles ermöglicht, durch den Winter zu kommen. Dann werden wir im Frühling auf recht sicherer Basis mit einer hohen Impfquote und mehr durch Krankheit Immunisierten sagen können: Wir haben das Gröbste überstanden.

Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, im Frühling könnte die Pandemie vorbei sein…

(unterbricht) Das habe ich gesagt unter zwei Voraussetzungen. Die eine ist, dass wir Fortschritte bei der Durchimpfung erzielen, die andere, dass das Virus nicht mutiert.

Auch danach wird es das Virus geben. Aber wird es eine untergeordnete Rolle im Alltag spielen?

Eine Pandemie endet nicht mit der Kapitulation eines Gegners und dann gibt’s eine Feier und die Dinge nehmen ihren gewohnten Lauf. Die Rückkehr zur Normalität wird langsam voranschreiten und muss letztlich global geschafft werden; manches wird bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass im internationalen Reiseverkehr ein Impfnachweis oder ein Zertifikat weiterhin eine Rolle spielen wird. Im Inland wird man ein Grossteil der Massnahmen aufgeben können, die Krisensituation wird irgendwann vorbei sein. Wir kratzen in Basel-Stadt an den 70 Prozent bei der Erstimpfung der Bevölkerung. Nimmt man die Genesenen dazu und rechnet damit, dass die Quote weiter steigt, entsteht ein Puffer. Dieser muss dafür sorgen, dass das System auch in Zukunft nicht überlastet. Im Inland muss dann das Zertifikat wieder abgeschafft werden, es ist deshalb ja auch befristet.

Ohne Zertifikat würden wir wohl bald wieder über Einschränkungen reden, etwa in der Gastronomie, in der Kultur oder im Sport.

Das ist derzeit das Thema. Darum staune ich etwas, dass man just von den Branchen, die dank dem Zertifikat doch wieder recht anständig geschäften können, wenig bis keine politische Unterstützung hört für das Zertifikat und das Covid-Gesetz.

So, wie Sie die Aussichten schildern, wird in Basel kaum eine Fasnacht mit Cortège stattfinden. Die Innenstadt absperren und nur Zertifizierte reinzulassen, wäre doch ein gewagtes Unterfangen.

Ich bin überzeugt: Es wird eine Fasnacht geben, aber es ist verfrüht, zu einzelnen Formaten bereits Aussagen zu machen.

Aber ist denn ein Szenario denkbar, das die Durchführung eines Umzuges mit Zehntausenden Besuchern ohne Zertifikat zulässt?

Eine Verbesserung der Situation bis im März ist mit fortschreitender Impfkampagne durchaus denkbar. Mit den Infektionszahlen werden zunehmend auch geimpfte Angesteckte erfasst, diese haben aber ein wesentlich tieferes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs. Gut möglich, dass der aktuelle Anstieg der Zahlen daher nicht so dramatische Folgen haben wird.

Aus Ihren Aussagen schliessen wir, dass die Chancen auf ein solches Szenario gering sind. Schliesslich sagten Sie, dass Sie froh wären, ohne Verschärfungen durch den Winter zu kommen.

Mir ist es wichtig, nicht zu hohe Erwartungen zu wecken. Wenn die Situation besser wird und wir seitens Behörden doch mehr ermöglichen können, dann sind wir gerne bereit. Für die Hoffnung, dass in Basel eine Fasnacht stattfinden kann, die diesen Namen verdient, sehe ich zumindest Raum.

Selten war die Pandemie so politisch wie jetzt. Die Instrumente, die Kurve zu steuern, lägen bereit – und doch droht eine Impfoffensive zu erlahmen. Warum?

Ich teile Ihre Beobachtung, die Diskussion ist sehr politisch. Im Frühling letzten Jahres sagten die Parteipräsidien, es sei jetzt die Zeit der Exekutiven und man müsse sich hinter die Behörden stellen. Es ging fast etwas gar vaterländisch zu und her. Später brach diese Einigkeit auseinander und die Coronapolitik wurde zum Spielball der Parteipolitik. Das ist schade und falsch. Nicht jede Fragestellung eignet sich für eine politische Debatte. Meinung und Fakten vermischen sich. Aber ob eine Impfung wirkt, ist keine Frage der Meinung.

Basel-Stadt hat im Unterschied zu Luzern eine Herbstmesse ermöglicht und damit auch die Geimpften belohnt. Soll es das mehr geben?

Solange es die Situation erlaubt, sollte man es erlauben. Und alles, was Zertifikatspflicht erfordert, steht ja auch genesenen oder negativ getesteten Ungeimpften offen.

In anderen Ländern hingegen gibt es eine Debatte über 2G. In der Schweiz findet diese nicht statt.

Ich glaube nicht, dass die Geimpften in der Schweiz weniger dürfen als jene in Deutschland. Vielmehr ist es so, dass die dort Ungeimpften weniger Rechte haben. Wir stimmen jetzt aber über die 3G-Regel ab im Covid-Gesetz. Insofern finde ich es wichtig, diese nicht in Frage zu stellen. Erst wenn eine Überlastung im Gesundheitssystem droht, muss man den Massnahmenkatalog wieder überarbeiten. Auch dann ist 2G nicht die einzige Antwort, dann wird die Maskenpflicht wieder in den Vordergrund rücken. Für alle: Geimpfte können Teil einer Ansteckungskette sein.

Die Anreize fürs Impfen höhlt man damit aus. So wird man doch keine Leute zum Impfen zu bewegen.

Das wird man anschauen müssen. Es gibt aber eine gewisse Zurückhaltung. Wir sind um ein verhältnismässiges Vorgehen bemüht. Wir tun, was nötig ist, um die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens zu schützen, und möchten nicht weitere Freiheiten einschränken. Wenn das nicht reicht, wird man auch um die Diskussion um Verschärfungen nicht herumkommen.

Geben Ihnen Impfdurchbrüche in Altersheimen wie jüngst in Muttenz nicht zu denken?

Doch, das wird es weiterhin vereinzelt geben. Man muss verstehen: In Pflegeheimen leben oft sehr geschwächte Menschen. Wenn jemand wenig Widerstandskraft hat, kann es trotz Impfung zu einer Ansteckung mit einem schweren Verlauf kommen. Deswegen setzen wir gezielt Booster-Impfungen ein.

Der vergangene Winter bedeutete für die Alters- und Pflegeheime eine unglaublich harte Zeit. Ist man für dieses Jahr besser aufgestellt?

Das hängt sehr davon ab, wie zuverlässig und schnell wir die Bewohnenden bedienen mit einer Auffrisch-Impfung bedienen können.

Was ist mit weiteren Schutzmassnahmen?

Die sind natürlich enorm wichtig. Wir werden Anpassungen überprüfen müssen, falls es konkrete Anzeichen zu grundlegenden Problemen gibt. Ich glaube, dass alle Heime aus den Erfahrungen gelernt haben. Es steht ihnen auch frei, eine Zertifikatspflicht einzuführen.