Coronakrise Kaspar Sutters Zwischenbilanz: Trotz Coronakrise stabile Zahlen bei Firmenkonkursen und Arbeitslosenzahlen Das staatliche Massnahmenpaket dämpft wirtschaftliche Coronaschäden. Mit Kurzarbeit und Härtefallgeldern konnte bisher eine Konkurswelle verhindert werden. Doch für viele bleibt die Aussicht trübe. Jonas Hoskyn 07.05.2021, 17.09 Uhr

Wirtschafts- und Sozialdirektor Kaspar Sutter. Georgios Kefalas/ KEYSTONE

Dank der massiven staatlichen Unterstützungsmassnahmen konnten die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie bisher gut abgefedert werden. Diese Zwischenbilanz zog gestern der neue Basler Wirtschafts- und Sozialdirektor Kaspar Sutter (SP) an seiner 100-Tage-Medienkonferenz.

So habe etwa das Instrument der Kurzarbeit verhindert, dass die Arbeitslosenquote angestiegen ist. Die Sozialhilfezahlen sind sogar leicht rückläufig. Während der ersten Welle im April 2020 waren über 96'000 Arbeitnehmende von Kurzarbeit betroffen. Vergangenen Februar stieg die Zahl erneut an auf rund 60'000 Personen. Vor der Coronapandemie lag die Anzahl jeweils im tiefen zweistelligen Bereich. In der Verwaltung sei damals eine Person in Teilzeitarbeit für das Thema zuständig gewesen, so Sutter.

Viele werden die Auswirkungen noch lange spüren

Glück im Unglück: Viele Branchen in Basel tangiert die Pandemie nur bedingt: «Der ganze Sektor Life Science ist quasi nicht betroffen», sagt Sutter. Zudem sorgten die Härtefallgelder für besonders betroffene Branchen wie etwa Gastronomie und Hotellerie, Freizeitbetriebe, Taxiunternehmen aber auch Schausteller, Markthändler oder Taxibetriebe bisher dafür, dass sich die Zahl der Betriebskonkurse 2020 auf dem Niveau der Vorjahre bewegte.

sagt Sutter. Es habe zwar Hoffnung, dass es bald starke Erleichterungen gibt, aber gewisse Branchen würden die Folge der Coronakrise noch lange spüren. So rechnet der Wirtschaftsdirektor etwa mit deutlich weniger Geschäftstouristen, da sich Online-Meetings als Alternative etabliert haben. Auch die neue Normalität des Homeoffice werde bei Gastrobetrieben oder im öffentlichen Verkehr spürbar bleiben.