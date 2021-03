Coronalockerungen Erst am Samstag wird der Besucherzähler aufgestellt – noch gibt es keine Warteschlangen an der Zolli-Kasse Ab heute bekommen die Tiere im Zoo Basel endlich wieder Besuch. Anders als erwartet sorgen die Coronalockerungen aber noch nicht für Schlangen an der Kasse. Larissa Gassmann 01.03.2021, 17.23 Uhr

Noch bleibt der ganz grosse Ansturm im Zoo Basel aus. Vor allem am frühen Vormittag war der Andrang verhalten, erst später lockte das schöne Wetter viele Menschen ins Freie. «Wir haben eigentlich erwartet, dass es bei der Öffnung um 8 Uhr mehr Besucher sein werden», sagt Tanja Dietrich, Leiterin der Kommunikation. Trotzdem spricht sie von einem «sehr guten Montag». Zolli-Direktor Olivier Pagan zeigt sich derweil gegenüber Telebasel überrascht: «Ich habe damit gerechnet, dass mehr Menschen kommen als an einem normalen Montag. Dass gleich so viele kommen, freut uns natürlich».