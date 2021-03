Corona Massentests an Baselbieter Schulen: Nur wenige, dafür mutierte Fälle entdeckt 23’871 Einzelproben hat der Kanton untersucht und dabei 14 positive Fälle entdeckt. Doch alle hatten sich mit der britischen Coronavariante angesteckt. Diese könnte auch für die steigenden Zahlen verantwortlich sein. Kelly Spielmann 11.03.2021, 18.00 Uhr

Seit dem 3. März laufen die Massentests an Baselbieter Schulen. Bild: Moritz Hager

38 Neuinfektionen wurden gestern im Kanton Basel-Stadt gemeldet – so viele wie seit dem 3. Februar nicht mehr. Im Baselbiet waren es gestern 53 Neuinfektionen, abgesehen von den 66, die am 5. März gemeldet wurden, war die Zahl der neuen Coronafälle auch auf dem Land letztmals am 3. Februar so hoch. Die 14-Tage-Inzidenz steigt so auf dem Land auf 167, in der Stadt auf 127. Woran liegt das?

«Für die heutigen 38 haben wir leider keine Erklärung», sagt Anne Tschudin, Mediensprecherin des Basler Gesundheitsdepartements. Es gebe Schwankungen von Wochentag zu Wochentag. Und die Tage von Mittwoch bis Freitag hätten sich in den letzten Monaten als solche mit höheren Werten erwiesen, sagt Tschudin und fügt erklärend an:

«Insofern ist es am ehesten ein Ausreisser im Rahmen des ansteigenden Trends.»

Auch im Baselbiet sieht man den schweizweiten Trend als Erklärung für die Zahlen der vergangenen Tage. «Es gibt sicher eine gewisse Coronamüdigkeit und die Massnahmen werden nicht mehr so konsequent eingehalten wie auch schon», sagt Rolf Wirz, Mediensprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD). Zudem bewege sich die Bevölkerung wieder mehr. «Die britische Mutation, die ansteckender ist als die ursprüngliche Version, breitet sich ebenfalls aus und macht eine hohe Zahl der Neuansteckungen aus.»

10 von 1657 Pools positiv

Dies ist auch dem wöchentlichen Bulletin des Kantons zu entnehmen, in welchem die VGD gestern erstmals Zahlen zum Projekt «Breites Testen Baselland» veröffentlicht hat. Zwischen dem 3. und dem 10. März haben 48 Baselbieter Schulen am Programm teilgenommen, wobei sich rund 70 bis 80 Prozent der Schüler- und Lehrerschaft mittels Spucktest auf Corona haben testen lassen. Die weiteren Schulen werden bis zum 19. März dazukommen.

Alle Personen einer Klasse geben ihre Proben jeweils in einem sogenannten Pool gemeinsam ab. Insgesamt sind bereits 1657 Pools ausgewertet worden, was 23’871 Einzelproben entspricht. Zehn dieser Pools waren positiv – 157 Personen wurden deshalb mit einem Einzeltest in der Abklärungs- und Teststation Feldreben in Muttenz oder einer der Aussenstationen untersucht. Bei den Einzeltests wurden 14 positive Coronafälle entdeckt. Alle hätten sich mit der britischen Variante angesteckt, heisst es im Bulletin. In zwei Klassen kam es zu Häufungen von drei und sechs Fällen.

Die betroffenen Personen befinden sich in Isolation, ob Personen aus deren Umfeld in Quarantäne müssen, ist noch unklar, wie Wirz auf Anfrage sagt: «Vom Kantonsärztlichen Dienst werden weitere Abklärungen beim nahen Umfeld und den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den Lehrpersonen getroffen. Diese sind noch nicht abgeschlossen.»

Hospitalisationen bleiben stabil

Während sich die Ansteckungszahlen wieder erhöhen und die britische Coronavariante auf dem Vormarsch zu sein scheint, bleiben zumindest die Hospitalisationen in beiden Basel stabil: In der Stadt waren Stand gestern 20 Personen in einem Spital, davon fünf auf der Intensivstation. Im Landkanton waren 14 Personen hospitalisiert, eine Person befand sich auf der Intensivstation und eine weitere musste beatmet werden. Die Zahlen befinden sich im ähnlichen Bereich wie in den vergangenen Tagen. Beide Kantone mussten gestern ausserdem keine neuen Todesfälle vermelden.