In Basel steigen die Corona-Fälle an der Primarschule stark

Corona Massiver Fallanstieg in den Schulen – Blindflug an der Rudolf Steiner Schule Innert Wochenfrist haben sich die Coronazahlen an den Schulen in Basel-Stadt und Baselland verdoppelt. Unklar ist die Situation an der Rudolf Steiner Schule auf dem Bruderholz, da dort auf die Spucktests verzichtet wird. Jonas Hoskyn 19.11.2021, 17.39 Uhr

An der Rudolf Steiner Schule häufen sich die Fälle. Roland Schmid

In den vergangenen Tagen sind die Corona-Zahlen an den Schulen in der Region geradezu explodiert. Vor allem auf Primarstufe grassiert das Virus zurzeit. Basel-Stadt vermeldete gestern, dass sich 271 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder Selbstisolation befinden – das entspricht über zwei Prozent. Dazu kommen 42 Lehrpersonen. Noch vor zwei Wochen lag die Zahl bei 50 Schülerinnen und Schülern und sechs Lehrpersonen. Auch in Baselland sind die Fallzahlen an der Primarschule stark am steigen. 418 Schülerinnen und Schüler und zwölf Lehrer befinden sich Stand Donnerstag in Quarantäne oder Isolation.

Rudolf Steiner Schule verzichtet auf Spucktests

Neben den staatlichen Schulen wurden gestern auch ein Dutzend Fälle an der Rudolf Steiner Schule in Basel bekannt, offenbar acht Schülerinnen und Schüler und vier Lehrpersonen. In einem Brief an die Eltern ist von einer «Reihe von Absenzen. Viele wenigen Erkältungen, einige auch wegen Covid-19» die Rede. Pikant: Die Privatschule macht nicht an den wöchentlichen Spucktests mit wie die kantonalen Schulen. Eine verlässliche Übersicht fehlt deshalb.

«Privatschulen ist freigestellt, an den Spucktests teilzunehmen», sagt Sprecher Daniel Hering. Bisher habe es nur vereinzelte Corona-Fälle gegeben. «Daher haben wir uns zum Schuljahresbeginn entschieden, am Testprogramm nicht teilzunehmen. Diesen Entscheid überprüfen wir regelmässig aufgrund der aktuellen Lage.»