Die Impfbereitschaft in der Region Basel gerät ins Stocken

Corona-Pandemie Impffortschritt gerät ins Stocken – erstmals sind in Basel mehrere hundert Termine frei Diese Woche bleiben auch in Basel-Stadt mehrere hundert Impftermine frei, wie Recherchen zeigen. Auch in Baselland werden weniger Impfdosen verabreicht. Andreas Möckli und Nora Bader 06.07.2021, 05.00 Uhr

Diese Woche dürften mehr Stühle leer bleiben. Erstmals gibt es in Basel-Stadt freie Impftermine. Kenneth Nars

Lang ist sie nicht mehr, die Warteschlange vor dem Impfzentrum am Basler Messeplatz. Die schwarze Maske sei unerwünscht, sagt ein Mitarbeiter des Sicherheitspersonals am Eingang. Ansonsten kann der Weg zur zweiten Impfung problemlos beschritten werden. Von der Rolltreppe, dem Aussichtspunkt über die Räumlichkeiten, sieht man zwar viele Menschen, die brav aufgereiht auf ihre Impfung warten. Doch der Betrieb läuft speditiv.

Der rege Betrieb zeigt sich erneut nach dem Pieks: Die Wartezone ist gut gefüllt, nur noch einzelne Plätze verfügbar. Auch an den Fenstern, wo die Covid-Zertifikate für Genesene herausgegeben werden, tummeln sich Menschen. Man merkt: Am Montag war der erste Tag der Sommerferien.

Das Gesundheitsdepartement bestätigt auf Anfrage, dass grundsätzlich noch immer eine hohe Impfbereitschaft festzustellen sei. «Zwei Drittel der in der Stadt wohnhaften Bevölkerung sind impfbereit», sagt Sprecher Valentin Kressler. Konkret: So viele Personen sind bereits geimpft oder haben sich dafür angemeldet.

Rund fünf Prozent der Personen, die einen Impftermin in Basel haben, erscheinen nicht. Juri Junkov

Doch wie in anderen Kantonen zeigt sich auch in Basel-Stadt: Vor allem bei den jüngeren Generationen ist die Impfbereitschaft nicht so hoch wie bei Menschen höheren Alters. Dies dürfte dazu beitragen, dass mittlerweile auch im Stadtkanton Termine frei bleiben. «In dieser Woche haben wir erstmals mehrere hundert Impftermine noch frei für eine Erstimpfung», bestätigt das Basler Gesundheitsdepartement auf Anfrage.

Im Kanton Baselland zeigt sich die rückläufige Impfbereitschaft ebenfalls. Der Höhepunkt der täglichen verabreichten Dosen wurde am 20. Mai erreicht – in der Stadt zwei Wochen später. Zwar schwanken die täglichen Baselbieter Zahlen markant, doch zeigt der Trend seit Mitte Juni deutlich nach unten.

Dennoch gibt es im Baselbiet keine freien Termine. Das ist jedoch systembedingt: Der Kanton vergibt seine Termine aufgrund der laufenden Registrierungen, wie Rolf Wirz sagt, Sprecher des kantonalen Krisenstabs. Die detaillierte Planung der Termine erfolgt also erst nach der Anmeldung der Impfwilligen. Die Personalplanung werde entsprechend angepasst. So wurde etwa Ende Mai ausnahmsweise auch am Wochenende geimpft, eine Woche später auch am Samstag.

Und dennoch: Trotz geringerer Impfbereitschaft bei jüngeren Menschen werden in Basel-Stadt aktuell immer mehr Neuanmeldungen verzeichnet. Aktuell sind 1393 der 12- bis 16-Jährigen registriert oder geimpft, bei 17-Jährigen sind es 660 und bei 18-Jährigen beträgt die Zahl 685.

Baselland hat innerhalb einer Woche rund 1000 Anmeldungen von Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren entgegengenommen, sagt Wirz.

Jeder Zwanzigste erscheint in Basel-Stadt nicht zum Impftermin

Natürlich gibt es jene Personen, die zwar über einen Termin verfügen, diesen jedoch nicht nutzen. Aktuell handelt es sich gemäss dem Basler Kantonsarzt Thomas Steffen um etwa fünf Prozent, die nicht zum Termin erscheinen oder sich kurzfristig abmelden würden. «Wir führen jedoch keine genaue Statistik. Die meisten betreffen die erste Dosis und nur wenige die zweite Dosis», teilt das Gesundheitsdepartement mit.

Zwei Drittel der in der Stadt Basel wohnhaften Bevölkerung sind bereits geimpft oder haben sich dafür angemeldet. Juri Junkov

Bei ganz wenigen erhalte man eine Rückmeldung. «Gründe sind Urlaubszeit, aus beruflichen oder aber auch medizinischen Gründen», sagt Kressler. Bei Personen, die ihre Zweitimpfung nicht wahrnehmen würden, gehe man davon aus, dass die meisten schon eine Covid-Erkrankung durchgemacht hätten und deshalb den Termin für die Zweitimpfung nicht wahrgenommen hätten.

Der Nachbarkanton führt keine Statistik zu sogenannten No-Shows. «Was wir oft verzeichnen ist, dass Personen Zweittermine verschieben, weil diese in einen Ferienzeitraum fallen», sagt Wirz. Allenfalls werde auch der Erstimpftermin verschoben, sodass beide vom System generierten Termine passen würden.

Massnahmen, um alle Bevölkerungsschichten zu erreichen

Wie in anderen Ländern zeigt sich auch in der Schweiz, dass sich mit Blick auf die Corona-Impfungen nicht sämtliche Bevölkerungsgruppen gleich gut erreichen lassen. Lukas Engelberger fordert in seiner Funktion als oberster kantonaler Gesundheitsdirektor daher gezielte Aktionen. «In Basel gelangen wir an Kulturvereine der ausländischen Bevölkerung, damit diese ihre Mitglieder für eine Impfung motivieren. Und wir sprechen die Migrationsbevölkerung mittels Whatsapp-Sprachnachrichten direkt an», sagte der Basler Regierungsrat in einem Interview mit der «Sonntagszeitung».

Viel konkreter wurde das Gesundheitsdepartement auf Anfrage nicht. Ende Juni seien Migrationsvereinigungen mit Informationen zur Impfung versorgt. Zudem seien derzeit verschiedene Zugangserleichterungen in Planung. Beispiele sind etwa Impfungen in Arztpraxen, Apotheken oder Grossbetrieben.

Gefälschte Impfpässe vom Schwarzmarkt

Schlagzeilen macht aktuell die Meldung über gefälschte Impfausweise mit dem Stempel von Basel-Stadt. Gemäss einem Video von «20 Minuten» sind die gelben Büchlein für 250 Franken auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Beim Gesundheitsdepartement Basel-Stadt habe man Kenntnis von dieser Meldung. «Wir nehmen allfällige, sachdienliche Hinweise zu solchen Fälschungen jederzeit entgegen und würden gegebenenfalls diese bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige bringen. Die Ermittlungszuständigkeit liegt bei der Staatsanwaltschaft», sagt Valentin Kressler. Und bei der Staatsanwaltschaft heisst es auf Anfrage, es seien indessen bei der Kriminalpolizei bislang keine solcher Fälle bekannt.