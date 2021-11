Spucken bis spätestens 15 Uhr an der Uni Basel

Corona Pooling-Tests für den Universitätsbesuch in Basel: Spucken freitags bis spätestens 15 Uhr Seit Montag gilt an der Universität Basel Zertifikatspflicht. Studierende, die ihre Speichelproben freitags nicht rechtzeitig abgeben, können montags nicht in die Vorlesungen. Nora Bader Jetzt kommentieren 01.11.2021, 17.55 Uhr

Wer nicht bis 15 Uhr ins Röhrchen gespuckt hat, kann montags nicht zur Uni. So oder so spricht die Universität Basel eine dringende Impfempfehlung aus. Symbolbild Moritz Hager

Was andernorts längst an der Tagesordnung ist, gilt seit Montag an der Universität Basel: die Zertifikatspflicht. Es müssen Covid-Zertifikat oder negativer Test vorgewiesen werden. Ausnahmen gelten für Studierende der Humanmedizin mit Patientenkontakt. Hier gilt nur ein offizielles Covid-19-Zertifikat.

Generell sei man zufrieden, wie die Zertifikatspflicht angelaufen sei, sind sich die Universität Basel und die Studentische Körperschaft der Universität Basel (Skuba) einig. Alle Kontrollierten hätten über die benötigten Dokumente verfügt. Im Einsatz stehen würden mehrere Securitas-Teams, die Lehrveranstaltungen kontrollierten, sagt Uni-Sprecher Matthias Geering.

Unklarheiten bei Spuktests konnten behoben werden

Probleme gab es hingegen anfangs mit den Pooling-Tests. Zum Hintergrund: Für Studierende besteht vorerst das Angebot, ein Set von vier Tests für den Monat November zu beziehen. Das Angebot läuft bis zum Ende des Herbstsemesters am 24. Dezember. Die Tests können jederzeit selbst gemacht werden und die Speichelproben entweder im Kollegienhaus oder in zehn Poststellen in Basel deponiert werden.

Das Resultat sollte innerhalb von 48 Stunden da sein. Am ersten Wochenende hat das noch nicht wie gewünscht geklappt, wie die Universität bestätigt. Zahlreiche Studierende hätten ihre Proben am Freitag nach 15 Uhr und damit – wie am Montag klar wurde – zu spät abgegeben und deshalb bis Montag kein Testresultat erhalten.

Diese Schwachstelle hätte aber gemäss Geering behoben werden können.

Bis Freitag hatten sich 320 Personen für Pooling-Tests, für welche die Uni aufkommt, angemeldet.

Zu reden gab gemäss Regionaljournal von SRF vom Montag, dass die Ergebnisse der Spuck-Tests an der Uni eine Woche Gültigkeit haben und nicht wie üblich nur 72 Stunden. Der Pooling-Test werde aktuell einmal wöchentlich angeboten, hält dazu das Basler Gesundheitsdepartement gegenüber der bz knapp fest.

Bei der Skuba heisst es: «Wir verstehen, dass die Testung einen enormen Aufwand bereitet und dieser steigt, je kürzer ein Testresultat gilt. Aktuell wird dieses Vorgehen von Seiten der Universität damit begründet, dass in den Lehrgebäuden weiterhin eine Maskenpflicht gilt und damit eine zweite ‹Sicherheitsschicht› gezogen wurde. Genau das macht ja aber einen riesigen Unterschied. Wenn durch eine häufigere Testung mehr Normalität geschaffen werden könnte, würden wir das begrüssen», so Präsident Jannis Wieczorek.

Hologramm-Kleber für einfachere Abläufe

Wer geimpft oder genesen ist und über ein Zertifikat verfügt, kann einen sogenannten Hologramm-Kleber beziehen. Dies haben gemäss Geering vergangene Woche 3500 der aktuell rund 10’000 Studierenden getan. Dazu Geering: «Der Bezug des Klebers ist freiwillig.»

Man hoffe aber, bis Ende Woche knapp 7000 Kleber abgegeben zu haben, heisst es bei der Uni, die eine dringliche Impfempfehlung ausgesprochen hat. Die Kleber würden den universitären Alltag erleichtern, «weil damit auch in der Hauptbibliothek oder den Verpflegungseinrichtungen nur noch die Unicard mit Kleber gezeigt werden muss und nicht auch noch das Zertifikat», so Geering.