Corona-Regeln missachtet Bikini-Gate im Schrebergarten Die Protokollführerin des Familiengartenvereins Lacheweg zog den Zorn der Nachbarn auf sich – indem sie auf dem Liegestuhl fläzte, statt die Pflanzen zu giessen.

Die Basler Familiengärten Lacheweg liegt hinter dem Familiengarten Basel-West (Bild) auf französischem Boden. Die Coronaregeln werden unterschiedlich interpretiert. Kenneth Nars / BLZ

Im Sinne des Erfinders ist ja, dass man im Schrebergarten der städtischen Hektik entfliehen kann. Im Basler Familiengartenverein Lacheweg, welcher auf französischem Boden liegt, herrscht derzeit aber vor allem Stress. Die Familiengärtler zoffen sich – und diesmal geht es um mehr als nur krumm geschnittene Tulpen und den Gestank verbratener Grillwürste. Das könnte man ja bei einem Schwatz und einem Bier beilegen.

Im Mittelpunkt steht das Verhalten der langjährigen Protokollführerin, mit dem sie mehrere Vereinsmitglieder gegen sich aufgebracht hat. Als im vergangenen Frühling die Landesgrenzen geschlossen wurden, wurde den Schrebergärtlern gewährt, dass sie eine Stunde pro Tag zu ihren Pflänzchen schauen können. Mehr aber nicht. Und vor allem: In diesen 60 Minuten musste Hand angelegt werden, nicht gefaulenzt. Es musste doch den einen oder anderen gewurmt haben, dass er sich die Finger bei sommerlichen Temperaturen die Finger dreckig machte, während eine Nachbarin auf dem Liegestuhl fläzte. Ansonsten ist nicht zu erklären, warum bei der Präsidentin des Familiengartenvereins Lacheweg, Ninette Guyé, die Drähte heissliefen.

Beschuldigte ärgert sich nicht zum ersten Mal über Denunzianten

Sie verschafften sich ihrem Ärger darüber Luft, dass sich ausgerechnet ein Vorstandsmitglied über die Regeln hinwegsetzte. Guyé sagt, ihre Protokollführerin habe natürlich auch ein wenig Pech gehabt. «Das Wetter war fantastisch, und alle haben gesehen, wie sie dagelegen ist in ihrem Bikini.» Sie habe das Problem mit der Betroffenen angesprochen. Das schürte nur noch mehr Ärger: Die Beschuldigte äusserte sich erstmals öffentlich, in einem Kommentar auf der Onlineplattform Onlinereports. «Die offensichtlich willkürlich getroffenen Entscheidungen der französischen Behörden erzeugen derzeit ein ungesundes Klima in den betroffenen Gartenarealen», schrieb sie. «Es gedeihen Angst und Denunziantentum statt gesundem Gemüse. Auch selbsternannte Polizisten haben jetzt Hochkonjunktur!»

Ein halbes Jahr später ist die Protokollführerin noch immer nicht zur Ruhe gekommen. Sie habe wissen wollen, wer sie verpetzt habe, sagt Guyé. «Ich habe ihr gesagt, dass ich erwarte, dass die Regeln eingehalten werden. Ob sie nun sinnvoll sind oder nicht. Und dass ich keine Namen derjenigen nenne, die sich bei mir gemeldet haben.»

Statt Abschiedsgeschenk ein Geschenk für den «Spitzel des Jahres»

Die Beschuldigte habe daraufhin die Reissleine gezogen und angekündigt, ihr Amt niederzulegen. In einem Brief an die rund hundert Vereinsmitglieder schildert sie ihre Sicht der Dinge. «Im Frühling litten wir alle unter der absurden Situation, wo wir aufgrund der Covid-19-Situation die Gärten nicht oder nur eine Stunde bewirtschaften durften.» Sie sei eben «das Risiko» eingegangen, den Garten in angemessener Form zu benutzen. Dass sie dafür verpfiffen worden sei, dafür bringe sie kein Verständnis auf. Sie habe keine Partys gefeiert und sei lediglich mit der Familie in den Familiengärten gewesen. «Kontrolliert wurden wir nicht etwa durch Polizisten, sondern durch Mitglieder in den eigenen Reihen», empört sie sich.

Davon hat sie genug, wie sie den Vereinsmitgliedern schreibt: «Ich fühle mich ausser Stande, für solche Leute Vereinsarbeit zu machen, und verlasse den Vorstand aus diesem Grund.» Einen höhnischen Kommentar zum Abschluss kann sie sich nicht verkneifen: «Gerne verzichte ich auf die Abschiedsgeschenk zu Gunsten eines Preises, der an den <Spitzel des Jahres> verliehen werden soll.»

Das Tuch scheint nicht nur mit den anderen Vereinsmitgliedern zerschnitten, sondern auch mit dem Vorstand. Gerne hätte die Protokollführerin ihre Begründung gleich zu den Unterlagen der Generalversammlung beigelegt. Doch sei das «der Zensur» zum Opfer gefallen, wie sie meint. Guyé ihrerseits scheint ihrem Vorstandsmitglied keine Träne nachzuweinen. «Der Posten des Protokollführers ist schon wieder besetzt», meint sie. Wann im Familiengarten Lacheweg wieder Ruhe einkehrt, kann sie nicht sagen. Dazu beitragen dürfte jedenfalls, dass die Ein-Stunden-Regel nicht mehr gilt. In diesem Frühling dürfen die Pächter im Familiengarten Lacheweg den ganzen Tag auf dem Liegestuhl sonnenbaden – ganz regelkonform.