Schulzimmer: Regierung will Fenster öffnen statt Luftfilter

Corona Debatte in Basel: Regierung will weiter Fenster in Schulzimmern öffnen statt Luftfilter kaufen Das Basler Parlament verlangte von der Regierung ein Konzept, um die Luftqualität in den Schulzimmern zu verbessern. Diese hält allerdings wenig von zusätzlichen Massnahmen. Jonas Hoskyn 17.08.2022, 17.14 Uhr

In Deutschland werden an vielen Schulen Luftfilter eingesetzt. Keystone

Die Basler Regierung sieht keinen Bedarf für Luftfilter oder CO2-Messgeräte in den Schulen. Das Basler Parlament hatte im April die Motion von SP-Grossrat Pascal Pfister überwiesen und damit ein Konzept zur Verbesserung der Luftqualität an den Schulen gefordert. So sollte die Regierung darlegen, welche kurzfristigen oder baulichen Massnahmen es gibt und was diese kosten würden.