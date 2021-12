BLKB: Ungeimpfte Mitarbeitende müssen am Arbeitsplatz essen

Corona Ungeimpfte BLKB-Mitarbeitende müssen am eigenen Arbeitsplatz essen Die Bank hat für gemeinsames Essen in den Räumlichkeiten 2G eingeführt. Kommt die Regelung bald flächendeckend? Kelly Spielmann 21.12.2021, 19.04 Uhr

Für die Mitarbeitenden der BLKB gelten neue Regeln. Kenneth Nars

In Restaurants, Bars und anderen öffentlich zugänglichen Bereichen gilt seit Montag die 2G-Regel: Nur, wer geimpft oder genesen ist, ist zugelassen. Wie die Onlineplattform «Inside Paradeplatz» nun berichtet, gilt die Regel in einigen Bereichen neu auch für Mitarbeitende der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB).

Mediensprecherin Sandra Rousseau bestätigt auf Anfrage:

«Beim Essen in den Räumlichkeiten der Bank gilt 2G; analog der Verpflegung in Restaurants.»

Laut einem Eintrag im BLKB-Intranet, der «Inside Paradeplatz» vorliegt, heisst es, dass in der Cafeteria, den Pausenzonen und den Kundenhallen nur noch unter 2G-Bedingungen gemeinsam gegessen werden darf. Ansonsten müsse am eigenen Arbeitsplatz gegessen werden. Die Mitarbeitenden seien ausserdem angehalten, auf gemeinsame Mittagessen in Restaurants zu verzichten, so Sandra Rousseau.

Arbeitsverhältnis nicht an Impfstatus gekoppelt

Brisant ist aber besonders der darauf folgende Abschnitt des Eintrags, den «Inside Paradeplatz» zitiert: «Bis Ende Januar 2022 prüfen wir zudem, ob eine flächendeckende Einführung von 2G in allen internen BLKB-Räumlichkeiten umsetzbar ist und welche Konsequenzen dies für unsere ungeimpften Mitarbeitenden hat.»

Rousseau sagt, dass solche Massnahmen bisher nicht beschlossen worden seien:

«Die BLKB prüft die Konsequenzen einer weiteren Verschärfung der Coronasituation in der Schweiz; damit einher geht, dass wir uns mit den Auswirkungen von 2G beschäftigen.»

Man sei bemüht, die Massnahmen des Bundes umzusetzen und gleichzeitig einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten. So gebe es beispielsweise trotz Technik Funktionen und Aufgaben, welche aus dem Homeoffice nicht möglich seien.

Entsprechend müsse man als Bank auch gewappnet sein, wenn sich die Situation weiter verschärfe. Rousseau betont aber:

«Das Arbeitsverhältnis bei der BLKB ist nicht an den Impfstatus gekoppelt.»

Als aktuelle Schutzmassnahme nennt Rousseau unter anderem, dass alle Mitarbeitenden – unabhängig vom Impfstatus – beim Breiten Testen mitmachen.

Bei der BKB derzeit kein Thema

Derweil sei die Einführung von 2G bei der Basler Kantonalbank momentan kein Thema, wie Mediensprecher Patrick Riedo auf Anfrage sagt – «zumal dafür auch die gesetzliche Grundlage nicht vorhanden ist.»

Der Konzern empfehle allen Mitarbeitenden, sich impfen zu lassen und man habe bereits vor der Einführung der Pflicht stark auf Homeoffice gesetzt. Falls die Arbeit vor Ort notwendig sei, würden Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten – sowohl am Arbeitsplatz als auch in Pausenräumen. 2G gelte hingegen lediglich an externen Kundenveranstaltungen.

2G-Regel für reine Büroarbeitsplätze schwierig

Die gesetzliche Grundlage präsentiert sich komplex: Ob die 2G-Regel von einzelnen Arbeitgebern eingeführt werden dürfe, sei eine arbeitsrechtliche Frage und müsse vom Arbeitgeber im konkreten Einzelfall entschieden werden, sagt Katrin Holenstein, Mediensprecherin beim Bundesamt für Gesundheit.

«Eine 2G-Regel für Arbeitnehmende kann in bestimmten Settings als zulässig erachtet werden», sagt Holenstein, «zum Beispiel in einer Onkologie-Abteilung, wo wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit der Patientinnen und Patienten das Schutzkonzept den Immunitätsstatus der Pflegenden mitberücksichtigen kann.»

Für reine Büroarbeitsplätze könnte eine Begründung für die Einführung von 2G jedoch schwieriger sein – besondere Verhältnisse im Einzelfall vorbehalten.