Corona war seine Abschlussarbeit Basler Kantonsarzt Thomas Steffen tritt ab: «Grundkitt unserer Gesellschaft ist unantastbar» Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen (60) hatte diese Woche seinen letzten Arbeitstag. Im Abschlussgespräch macht er bemerkenswerte Aussagen. Die drohende Spaltung der Gesellschaft beschäftige ihn mittlerweile fast stärker als die medizinischen Fragen der Pandemie, sagt der Mediziner. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

«Ich mag skurriles Zeug»: Thomas Steffen in seinem Büro an der Basler Malzgasse vor Bildern des englischen Street-Art-Künstlers Banksy. Juri Junkov

Seine Bibliothek mit Fachbüchern hat Thomas Steffen bereits gezügelt. Leergeräumt sind auch die dunkelblauen USM-Regale, wie sie in Schweizer Unternehmen zu Tausenden stehen. Doch abgesehen davon sieht es im Büro des Basler Kantonsarztes an seinem zweitletzten Arbeitstag nicht so aus, als stünde er nach 19 Dienstjahren im Gesundheitsdepartement kurz vor der Frühpensionierung.

Der Stapel an Unterlagen und Notizblättern neben dem PC sieht nach alltäglicher Halbordnung aus. An der Wand hängen Kunstdrucke des englischen Street-Art-Künstlers Banksy.

Pippi Langstrumpf als Herausforderung in Coronazeiten

Ins Auge sticht Banksys Pippi Langstrumpf und die erste Zeile aus dem Titellied der gleichnamigen Fernsehserie: «2 x 3 = 4». «Ich mag leicht skurriles Zeug», sagt der 60-Jährige. Dass 2 mal 3 auch mal 4 sein dürfe, sei wichtig in kreativen Prozessen. Zugleich sei die nonkonformistische, lebenslustige und freche Figur Astrid Lindgrens eine «pädagogische Herausforderung» – gerade in der Coronadebatte.

Was Pippi Langstrumpf verkörpert – Rebellion gegen die Obrigkeit, die demonstrative «Man hat mir nichts zu sagen»-Haltung –, sei auch bei vielen Massnahmen- und Impfskeptikern ein wichtiger Antrieb. Steffen findet:

«Im Kern sollten wir dies auch ernst nehmen.»

Ähnliche Aussagen haben dem scheidenden Kantonsarzt in den sozialen Medien jüngst Kritik von Massnahmenbefürwortern eingebracht. Die fein differenzierenden Argumente Steffens sind im lauten und plakativen Hin und Her, wie es auf dem Kurznachrichtendienst Twitter dominiert, nicht leicht zu vermitteln.

Dabei hat Steffen bei Corona inhaltlich stets eine klare Kante gezeigt: Bei den Schutzmassnahmen vertrat er gemeinsam mit seinem Chef Lukas Engelberger von Anfang an einen im Vergleich zur übrigen Schweiz vorsichtigeren und restriktiveren Kurs. Dass das Impfen ein Schlüsselelement ist im Kampf gegen die Pandemie, ist für den Mediziner sonnenklar. «Mit dogmatischen Impfgegnern kann ich argumentativ nichts anfangen.» Dennoch sei es für ihn zentral, ein gewisses Verständnis zu zeigen und die Menschlichkeit des Gegenübers anzuerkennen und zu achten.

Wir sind keine zehn Minuten im Gespräch und bereits im Kern der Coronadebatte angelangt. Wir sitzen auf Plastikstühlen an einem kleinen runden Tisch, was ein angenehmes Campingplatz-Ambiente schafft. Repräsentative Strenge ist nicht Steffens Ding. Wie es ihm knapp 30 Stunden vor seinem endgültigen Abschied gehe. «Im Moment ist das Gefühl des Aufbruchs stärker als jenes der Wehmut.» Er fühle sich wie ein Fahrgast auf einem Ozeandampfer, der noch im Hafen liege, aber demnächst zu einer langen Fahrt aufbreche.

Wegen der Pandemie oft mitten in der Nacht am Computer

Der Abschied angesichts der aktuell schwierigen Situation fühle sich etwas seltsam an, räumt Steffen ein. Im vergangenen Frühling, als er diesen Entscheid traf, habe er zugegeben gedacht, dass die Schweiz mit der Impfung Anfang 2022 aus dem Gröbsten raus sei. «Dieses Virus hält immer wieder neue Überraschungen bereit», sagt Steffen und schüttelt nachdenklich den Kopf. Dennoch sei es für ihn gut, nun in eine Lebensphase zu treten, in welcher er seine Batterien aufladen könne.

In den beiden Pandemiejahren, die Steffen als Abschlussarbeit nach gut zehn Jahren als Kantonsarzt und 19 Jahren im GD bezeichnet, konnte er kaum durchatmen. Einige Male sei er mitten in der Nacht wegen dringender Anfragen nochmals an den Computer gesessen. Vor Jahresfrist, als der Impfstoff noch knapp war, oder zu jener Zeit, als die Quarantäneregeln im Dreiland kurzfristig geändert wurden, da herrschte bei Steffen 24-Stunden-Betrieb. Das heisst zwar nicht, ständig zu arbeiten, aber doch rund um die Uhr auf Abruf bereit zu sein.

Aufarbeitung tut not: «Unsere Vorstellung, was ein idealer Umgang mit der Pandemie wäre, ist noch immer sehr diffus», sagt Thomas Steffen. Juri Junkov

Als Basler Mister-Corona und Vorstandsmitglied der Kantonsärzte stand er seit Ausbruch der Pandemie auch medial stark im Fokus. Der Amtsleiter, der zuvor nur selten öffentliche Auftritte hatte und in der breiten Bevölkerung unbekannt war, wurde nach den Medienkonferenzen im Bundeshaus plötzlich auch auf seinem Arbeitsweg in der Basler Innenstadt erkannt – und angesprochen.

Eine Erfahrung, die für ihn mehrheitlich angenehm war. «Auf der Strasse hatte ich ausschliesslich positive Kontakte. Viele Menschen haben mir gedankt für meine Arbeit.» Die Kritik und Wut, die er erlebt hat, wurde fast ausschliesslich via E-Mail, soziale Medien oder Briefe an ihn getragen.

Gefragt als Forschungsleiter bei der Heroinabgabe

«Ich bin einer, der gerne kommuniziert», sagt er. Im Rampenlicht zu stehen und als Fachmann gefragt zu sein – das sei für ihn durchaus reizvoll. Vor Corona hat Steffen das bereits einmal erlebt, lange ist es her: In den 90er-Jahren arbeitete er als junger Forschungsleiter im Heroinabgabeprojekt der bekannten Ärzte Ambros Uchtenhagen und Felix Gutzwiller. Das war damals weltweit einzigartig. Auch der Fernsehsender CNN und Vertretende der Clinton-Regierung waren in Zürich zu Besuch, Steffen hatte einige öffentliche Auftritte als Keynote Speaker. «Bei uns kursierte der Spruch: Heroin macht auch die Menschen im Umfeld süchtig.» Da denke man dann, man habe eine gewisse Bedeutung erlangt, bis der Hype vorbei sei und sich niemand mehr für einen interessiere.

Nach seiner Frühpensionierung wird Steffen zwangsläufig eine Plattform für öffentliche Auftritte verlieren. Doch völlig von der Bildfläche verschwinden will der 60-Jährige nicht. Er könne sich vorstellen, sich hintergründig zum Verlauf der Pandemie zu äussern. «Ich werde meinen Nachfolgern in Basel aber sicher nicht in die aktuelle Lage und ins Krisenmanagement dreinreden», stellt er klar. Als selbstständiger Berater im Gesundheits- und Sozialbereich will er im Sommersemester auch einen Kurs an der Volkshochschule beider Basel geben. Thema: die Bewältigung von Pandemien am Beispiel Basel.

Thomas Steffen hat seine Tasche gepackt. Juri Junkov

Steffen hofft, dass die Schweiz die Pandemie aufarbeiten wird, wenn das Schlimmste überstanden ist. Ein negatives Beispiel aus der Geschichte ist für ihn die Spanische Grippe. Diese forderte weltweit mehr Todesopfer als die beiden Weltkriege zusammen, wurde aber kollektiv in vielen Gesellschaften verdrängt: Seine Grossmutter habe ihm viel aus der damaligen Zeit erzählt, auch der Generalstreik sei ein Thema gewesen.

«Die Spanische Grippe erwähnte sie in einem Nebensatz, obwohl mehrere ihrer Geschwister damals daran starben.»

Auch bei Corona wäre der einfachste Weg zu sagen: «Schwamm drüber.» Dies bringe aber der Gesellschaft nichts. Eine Analyse wäre auch deshalb wichtig, weil sich selbst nach zwei Jahren kein Königsweg herausgebildet habe. «Unsere Vorstellung, was ein idealer Umgang mit der Pandemie wäre, ist noch immer sehr diffus.»

Geht es vor allem um Schuld, klemmt das wichtige Prozesse ab

Steffen fordert eine spezielle Struktur, in deren Rahmen eine breite Debatte über die Pandemie und ihre Folgen stattfinden könnte. Wo haben wir als Gesellschaft versagt? In welchen Bereichen waren wir gut? Was könnten wir in einer nächsten Pandemie besser machen? Dies müsse nach modernem Fehlermanagement und ohne Schuldzuweisungen erfolgen. «Steht die Frage der Schuld im Vordergrund, klemmt das den Prozess ab. Dann ziehen sich alle wieder auf ihre Positionen zurück.»

Die drohende Spaltung der Gesellschaft und damit verbunden die Frage, was der Kitt ist, der die Willensnation Schweiz zusammenhält: «Das beschäftigt mich mittlerweile fast stärker als die medizinischen Fragen der Pandemie.» Die bemerkenswerte Feststellung führt zurück an den Anfang des Gesprächs. «Dass sich derzeit möglichst viele Menschen boostern lassen oder sich zu einer Erstimpfung durchringen, ist sehr wichtig», betont er nochmals. Doch dass wegen der Frage, ob jemand geimpft sei, Familien und Freundschaften zerbrochen sind, das will er nicht hinnehmen: «Der Grundkitt unserer Gesellschaft ist unantastbar. Es gibt nichts, das es rechtfertigen würde, diesen in Frage zu stellen.»

