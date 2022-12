Zeugnis-Verschnaufspause für Basler Schülerinnen und Schüler

Coronafolgen Basler Schülerinnen und Schüler kriegen zwei Mal eine Zeugnis-Verschnaufpause Die nächsten beiden Januar-Zeugnisse gelten nur provisorisch. Damit sollen Schülerinnen und Schüler die Zeit haben, schulische Lücken aufgrund der Pandemie zu schliessen. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Die Pandemie prägte den Schulalltag (hier in Zürich) weit über den Lockdown hinaus. Keystone

Im Schulalltag spielt die Coronapandemie mittlerweile kaum mehr eine Rolle. Die Masken sind schon lange aus dem Klassenzimmer verschwunden und getestet wird auch nur noch vereinzelt. Doch schulisch steckt die Pandemie noch vielen Kindern und Lehrpersonen in den Knochen.

Im Kanton Basel-Stadt kriegen die Schülerinnen und Schüler deshalb nun zwei Mal eine Verschnaufpause. Informationen der bz zeigen, dass im laufenden und kommenden Schuljahr das Zeugnis nach dem ersten Semester jeweils nicht entscheidend ist, ob ein Kind den Leistungszug wechseln, also vom Niveau P ins E oder vom E ins A wechseln muss. Wenn die Noten ungenügend sind, wird im Januarzeugnis stattdessen «provisorisch befördert» eingetragen.

«Pandemie hatte zwei Jahre lang starke Auswirkungen»

Die Schonfrist geht zurück auf einen Vorstoss von GLP-Grossrätin Sandra Bothe, der in der November-Sitzung zum zweiten Mal an die Regierung überwiesen wurde. Mittlerweile wurden die Schulleitungen und Lehrpersonen informiert, die Schülerinnen und Schüler und die Eltern offenbar aber noch nicht. Denn beim Erziehungsdepartement arbeitet man noch an der definitiven Umsetzung des Vorstosses.

In der ersten Antwort sagte Erziehungsdirektor Conradin Cramer im Frühjahr, er teile die Einschätzung, dass grosse Lernlücken bestehen, nicht. Wichtig seien die individuellen Lerndefizite und es sei wie immer Aufgabe der Lehr- und Fachpersonen, den Förderbedarf festzustellen und Fördermassnahmen festzulegen.

Sandra Bothe ist das zu wenig: Die bestehenden Ressourcen aus dem Grundangebot und die installierten Prozesse würden aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände durch die Pandemie nicht ausreichen. «Die Coronapandemie hatte zwei Jahre lang starke Auswirkungen auf die Schullaufbahn», sagt sie.

Nach den Schulschliessungen waren Kinder oft mehrfach in Quarantäne, fehlten vielfach wegen der Pooltests oder aber der Unterricht litt an den vielen Ausfällen bei den Lehrpersonen. «Nun wird aber erwartet, dass die Lehr- und Fachpersonen zusätzlich alles locker stemmen, was während der Pandemie verpasst wurde – und aber gleichzeitig neue Inhalte vermitteln. Dies, obwohl mittlerweile mit den ukrainischen Flüchtlingskindern eine weitere Herausforderung dazugekommen ist, und die integrative Schule über die Massen belastet ist», sagt Bothe.

Motion sehr schnell umgesetzt

Ohne Unterstützung würden manche Kinder und Jugendliche zwischen Stuhl und Bank fallen, so die GLP-Grossrätin. Die Schülerinnen und Schüler bräuchten Zeit und nicht mehr Druck, um die entstandenen Lernlücken zu schliessen.

Sonst würde die Bildungsqualität leiden und diejenigen Kinder und Jugendlichen wären Verlierer, deren Eltern während der Pandemie nicht helfen konnten. Oder jene mit einem Daheim, das aus verschiedenen Gründen insbesondere während der Pandemie unter Stress stand.

Bothe hatte auch angeregt, nach den Sommerferien eine Standortbestimmung in den Grundlagefächern durchzuführen. Diese Idee scheiterte aber daran, dass zu diesem Zeitpunkt die Motion noch nicht vom Parlament abgesegnet worden war. Dennoch sei sie sehr überrascht, dass eine Motion innerhalb von Tagen umgesetzt würde. «Ich habe erwartet, dass der Regierungsrat die Frist für seinen Handlungsspielraum nutzt, um die Vorlage angemessen umzusetzen – auch wenn die Zeit jetzt drängt.»

