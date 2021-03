Coronahilfe Taggelder für Basler Kunstschaffende: Ein Existenzsicherungs-Modell mit Macken Das viel gelobte «Basler Modell» verspricht Existenzsicherung für Kunstschaffende. Es habe aber entscheidende Lücken, findet Saxofonist Alex Hendriksen. Stefan Strittmatter 22.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Basler Saxofonist Alex Hendriksen.

Bild: zvg/René Mosele

Alex Hendriksen ist einer der profiliertesten Saxofonisten unseres Landes und einer der gefragtesten Musiker der Region. Zu den Auftraggebern, die den Basler seit Jahren zu sich ins Studio oder auf die Bühne holen, zählen namhafte Acts wie Pepe Lienhard, Seven oder Patent Ochsner. Vom «Basler Modell», das Kunstschaffenden durch die Coronakrise helfen soll (siehe Text unten), profitieren Musiker wie er jedoch nicht.

Deshalb hat uns der 45-Jährige in sein Atelier beim Lohnhof eingeladen, wo er übt, komponiert und seine Privatschüler empfängt. Das Basler Modell mache ihn zornig, sagt Hendriksen bei der Begrüssung. Wie viele seiner Kollegen habe er die Meldung, dass der Stadtkanton als Erster der Schweiz seinen Kunstschaffenden ein Taggeld auszahlen wolle, mit Freude gelesen. Bald jedoch – «beim Kleingedruckten» – sei seine Laune ins Gegenteil gekippt.

Doch ehe Hendriksen erklärt, wieso das Basler Modell in seinen Augen an der Realität vieler Künstler vorbeiziele, will er ein paar Punkte vorausschicken. So sei er enorm dankbar, in einem Land zu leben, wo während der Krise überhaupt an die Kunstschaffenden gedacht werde. Auch gehe es anderen Branchen, etwa der Gastronomie, während der Pandemie noch schlechter. Ebenso habe er an den Hilfszahlungen, die für den Zeitraum von März bis Oktober letzten Jahres bezahlt wurden, nichts auszusetzen.

Versäumnisse des Bundes und ein pragmatischer Weg

Hier haben Kunstschaffende 70 bis 80% ihrer reellen Ausfälle erstattet bekommen. Es sei schliesslich auch ein bewältigbarer Aufwand gewesen, so Hendriksen, für alle vereinbarten und wegen der Pandemie abgesagten Engagements einen schriftlichen Beleg einzufordern – vieles laufe halt über Handschlag. Was freilich nicht bedeute, dass hier schwarzgearbeitet werde. Er selber habe all seine Einnahmen all die Jahre korrekt angegeben und versteuert.

Dass dieses Modell der Entschädigung nun nicht mehr greife, liege auf der Hand:

«Wie soll ich ein ausgefallenes Konzert belegen, wenn dieses wegen Corona gar nicht geplant wurde?»

Der Bund habe es versäumt, hier für freischaffende Künstler eine Lösung zu erarbeiten. Entsprechend sei es richtig, dass Basel-Stadt nun einen eigenen und pragmatischen Weg gesucht habe.

Das Problem, so Hendriksen, liege wie gesagt im Kleingedruckten, sagt er und sucht auf seinem Handy den entsprechenden Abschnitt: «Hier, Punkt fünf: Subsidarität». Im Merkblatt Unterstützungsmassnahmen gemäss Covid-19-Verordnung Kulturschaffende liest sich das folgendermassen: «Die Existenzsicherungsbeiträge gemäss Covid-19-Verordnung Kulturschaffende sind subsidiär, d. h. ergänzend zu anderen Ansprüchen der Kulturschaffenden. Sie sichern die Existenz von Kulturschaffenden, sofern diese nicht durch anderweitige Unterstützungsmassnahmen sichergestellt sind (z. B. Corona-Erwerbsersatzentschädigung, andere Sozialversicherungsbeiträge).»

Nur eine Minderheit lebt ausschliesslich von der Kunst

Konkret heisst das: Wer nicht ausschliesslich von seiner Kunst lebt, und das dürfte in der Schweiz ohnehin nur einer Minderheit gelingen, der kommt nicht in den Genuss der ohnehin nicht üppigen Taggelder von 98.–. Somit ist das Basler Modell nicht zu verwechseln mit einem gesicherten Grundeinkommen, als das es in vereinzelten Berichten bezeichnet wurde: Die rund 3000 Franken monatlich bekommt nur, wer sonst keinerlei Einkünfte hat.

Das bestätigt auch Martin Rinderknecht von der Gesuchprüfung Ausfallentschädigungen des Präsidialdepartements auf Anfrage: «Das Taggeld ist ein Existenzsicherungsbeitrag und wird ergänzend zu anderen Einkommen und Entschädigungen ausbezahlt. Wenn die anderen Einkommen und Entschädigungen das Taggeld übertreffen, kommt es zu keiner Auszahlung.»

Rein rechnerisch heisst das: Wer bislang sein monatliches Einkommen von beispielsweise 6000 Franken hälftig mit Konzerten und mit Musikstunden bestritten hat, der verliert nun im Basler Modell die Hälfte seines Lebensunterhalts. Zumal er mit den 3000 Franken, die er als Musiklehrer verdient, bereits die Schwelle erreicht, über der er keinen Anspruch auf Taggelder hat. Von den 3000 Franken, die er vor der Pandemie mit Engagements und Gigs verdient hätte, bekommt er also fortan keinen Rappen.

Im Grunde nichts anderes als Sozialhilfe

Das Basler Modell hilft somit in erster Linie jenen Kunstschaffenden, die sich nicht auf mehrere Standbeine abgestützt haben. Wie viele Kunstschaffende in der Region ausschliesslich von ihrer Kunst leben, ist jedoch nicht bekannt. Bei den zuständigen Ämtern sind keine entsprechenden Zahlen verfügbar.

Alex Hendriksen stört vor allem, dass hier ein Modell, das im Grunde nichts anderes sei als Sozialhilfe, so angepriesen werde, als werde die Kulturszene unterstützt:

«Das Basler Modell mag helfen, dass kein Kunstschaffender hungert oder auf der Strasse sitzt, mit Kulturbewahrung hat das aber nichts zu tun.»

Es zeuge geradezu von Weltfremdheit, dass ausgerechnet in einer Sparte, wo die Vielfältigkeit gepriesen werde, ein Model erarbeitet worden sei, dieser Vielzahl von Realitäten nicht Rechnung getragen werde.

«Wer entscheidet, wer Künstler ist? Man ist nicht weniger Künstler, wenn man nebenher noch etwas anderes macht», sagt Hendriksen, der neben seinen Konzerten und Privatschülern ein Tag die Woche an einer Musikschule unterrichtet. Er selber wolle nicht urteilen, wie ein Stundenplan eines Künstlers auszusehen habe. Und er verstehe nicht, wieso sich nun das Amt für Kultur genau dies anmasst.

Fakt sei, so Hendriksen: «Ein Grossteil aller Kulturschaffenden geht hier leer aus. Und das wird nun auch noch beklatscht.»

Das Basler Modell findet Nachahmer

Mitte Februar hat Basel-Stadt als erster Kanton der Schweiz Taggelder zur Existenzsicherung von Kulturschaffenden angekündigt, um die unter der Pandemie leidende Kulturszene zu entlasten. Mit maximal 6 Millionen Franken aus dem Krisenfonds und niedrigen bürokratischen Hürden sollen Kulturschaffende unterstützt werden. Anders als bei den Unterstützungen der ersten Phase (April bis Oktober 2020) kommen die Hilfszahlungen nun neben den selbstständigerwerbenden auch den freischaffenden Kulturschaffenden mit häufig wechselnden Kurzzeitanstellungen zugute. Also jenen, die bis anhin durch die Maschen der Hilfsmassnahmen gefallen

sind.

Regierungspräsident Beat Jans lobte das Basler Modell vor seinem Start: «Die Abwicklung der Bundeshilfen dauert zu lange und viele Kulturschaffende sind von diesen Hilfen ausgeschlossen. Deren wirtschaftliche Existenz ist aber bedroht. Das Basler Modell bietet diesen Menschen rasche Hilfe.» Vorgesehen sind Taggelder für den Zeitraum November 2020 bis April 2021, in dem «die Kulturschaffenden aufgrund der behördlich verordneten Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus an der Berufsausübung gehindert» seien, wie es auf der Website heisst.

Mittlerweile haben weitere urbane Zentren ähnliche Programme geschaffen. Im «Tagesgespräch» von Radio SRF stellte die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr in der ersten Märzwoche ein Modell vor, wonach Kulturschaffende ohne bürokratische Hürden Coronahilfsgelder erhalten sollen. Der Kanton Zürich gehe damit «eigene Wege», hiess es in dem Beitrag, in dem das Basler Modell nur am Rand Erwähnung fand. Auch der Kanton Genf prüft entsprechende Massnahmen, wie vergangene Woche bekannt wurde. (sts)

Basels Kultur-Hilfsgelder in Zahlen

Gemäss Katrin Grögel von der Abteilung Kultur Basel-Stadt sind in der ersten Phase (März bis Oktober 2020) in Basel-Stadt insgesamt 407 Gesuche eingereicht worden. Davon wurden 292 bewilligt. Es wurden 1'838'086 Franken ausbezahlt an insgesamt 285 Gesuchstellende (die Differenz zu den 292 bewilligten Gesuchen seien Personen, deren Schaden bereits abgedeckt war durch Corona-Erwerbsersatz und Nothilfe via Suisseculture Sociale). Somit haben im Durchschnitt die Personen, die unterstützt wurden, jeweils 6450 Franken erhalten für den gesamten Zeitraum von März bis Oktober 2020.

Für die Taggelder des Basler Modell, das den Zeitraum von November 2020 bis April 2021 abdeckt, sind Stand vergangener Woche 156 Gesuche eingegangen und total 1'694'502 Franken beantragt, wie Grögel mitteilt. Das Portal ist seit dem 22. Februar offen, Anträge können noch bis zum 31. Mai eingereicht werden. Bisher seien rund 20% der Gesuchstellenden Freischaffende (nicht Selbstständigerwerbende). Und es zeige sich, so Grögel weiter, dass auch Selbstständigerwerbende Anträge stellen, die letztes Jahr keinen Antrag gestellt hatten.

Insgesamt rechne man bei der Abteilung Kultur Basel-Stadt mit etwa 600 Gesuchen um Taggelder. Wie viele Kulturschaffende gesamthaft in Basel leben, wisse man nicht. Katrin Grögel geht davon aus, dass es deutlich mehr seien als die Zahl der Antragsteller. Es gäbe viele Personen, die keinen Antrag stellen, weil ihre Existenz anderweitig gesichert sei. Grögel betont: «Deren Leistung für die Kulturstadt ist selbstverständlich ebenfalls hoch und verdient Dank und Wertschätzung.» (sts)