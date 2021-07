So beliebt war der Walk-in-Tag für die Coronaimpfung in Basel

Coronaimpfung Basel lässt sich spontan impfen – doch wie beliebt war der Walk-in-Tag wirklich? Bild: Kenneth Nars Über 2000 Personen sollen am Mittwochnachmittag im Basler Impfzentrum geimpft worden sein. Beobachtet wurde jedoch ein harziger Start. Maximilian Karl Fankhauser 07.07.2021, 20.07 Uhr Merken Drucken Teilen

Mehr Journalisten und Sicherheitspersonal als Impfwillige: So lief die erste Stunde des Walk-in-Nachmittags im Corona-Impfzentrum am Messeplatz ab. Dieser vom Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt organisierte Nachmittag der offenen Tür für alle spontan Impfwilligen sollte die Baslerinnen und Basler, die noch keinen Termin haben, zum Impfen animieren. Ab 13 Uhr waren die Türen geöffnet, gekommen sind nur wenige. Mehrere Personen mit terminierter Impfung geben sich überrascht, sie haben gar nichts von der Aktion mitbekommen.

Tröpfchenweise trudeln sie dann doch ein: Die, die von der spontanen Impfaktion Gebrauch machen wollen. Der Grundtenor ist klar: Man habe von der Aktion mitbekommen, ohne Termin sei es ja eh praktischer, die Corona-Impfung verabreicht zu bekommen. Doch es gibt an diesem warmen Mittwochnachmittag eine ganze Bandbreite an Gründen, weshalb sich Herr und Frau Basler spontan für die Impfung entschieden haben.

Unterschiedliche Gründe, dasselbe Ziel

«Mein journalistisches Gespür hat mich dazu veranlasst, hier hinzukommen. Ich bin aus reiner Neugier hier», erzählt ein Mann, der in der kurzen Warteschlange steht. Ein Anderer meint: «Als Grenzgänger ist es für mich bisher nicht möglich gewesen, mich für die Impfung zu registrieren.» Man habe ihm aber telefonisch mitgeteilt, dass er von dieser spontanen Aktion Gebrauch machen könne.

Bauchentscheide, aufgrund von Prüfungen verschobene Impftermine, Registrierungsfehler und die Angst, dass der Termin in die Sommerferien fallen könnte. Das sind Gründe für eine Spontanimpfung. Eine Dame gibt sich auch ganz selbstkritisch. Sie wolle sich und alle anderen schützen, das Problem sei bei der Terminvereinbarung gelegen: «Wissen Sie, ich bin ab und zu ein ‹Joggel›, was das anbelangt.» Probleme mit der Terminierung hatten auch andere, die kein Handy und Internetanschluss besitzen und deshalb an diesem Nachmittag zum Impfzentrum pilgern.

Der Kantonsarzt zeigt sich erfreut

Doch was Beobachtenden wie ein harziger Start vorkommt, klingt beim Gesundheitsdepartement nach Erfolg: «Das ist ein Erfolg, wenn an einem Nachmittag über 2000 Leute kommen. So viele impfen wir normalerweise an einem ganzen Tag», sagt Kantonsarzt Thomas Steffen im «Regionaljournal» von SRF. Besonders erfreut sei er darüber, dass so viele junge Menschen das Angebot nutzten. «Wir haben das Gefühl, dass das eine Bevölkerungsgruppe ist, welche mitten im Leben steht, die dieses Angebot nutzt.»

Alleine in der ersten halben Stunde seien 300 Personen zur Impfung gekommen, «und das, nachdem die Türen um 12.45 Uhr geöffnet wurden», wie Valentin Kressler, Sprecher des Gesundheitsdepartement, sagt.

Möglich gemacht wurde dieser Walk-in-Nachmittag, da mehr Impfstoff für Erstimpfungen bereitlag, als Termine vereinbart wurden. Am Vortag teilte das Gesundheitsdepartement mit, es würden für die Erstimpfung am Mittwoch 1900 Impfdosen zur Verfügung stehen. Vergeben seien schon rund 150. «Wir können also auch eine grössere Nachfrage an diesem Nachmittag gut abdecken», so eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements im Vorfeld. Laut dem Kantonsarzt sollen also noch mehr Menschen das Angebot genutzt haben.

Ein Einblick ins Innere des Basler Impfzentruma. Juri Junkov

Doch auch wenn dieser Tag laut Kanton ein Erfolg war, sei es schwer, Prognosen für kommende Tage abzugeben. Das liege an «der momentanen Ferienzeit und der Tatsache, dass ein grosser Teil der impfwilligen Bevölkerung bereits geimpft ist». Das Gesundheitsdepartement rechnet im Moment aber mit weniger Erstimpfungen im Vergleich mit den vergangenen Monaten, wobei mit Ferienende die Nachfrage nochmals anziehen könnte.

Die Zahlen entsprechen dem Beobachteten nur bedingt. Auf den weiteren Verlauf kann man also gespannt sein. Valentin Kressler gibt sich positiv: «Solche niederschwelligen Angebote können offensichtlich der Impfkampagne einen zusätzlichen Schub geben, was wir bei der weiteren Planung mitberücksichtigen werden.»