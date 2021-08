Coronaimpfung Impfkampagne weist Lücken auf: Basel-Stadt erreicht nicht die ganze migrantische Bevölkerung gleich gut Die Impfquote bei der migrantischen Bevölkerung sei deutlich geringer als bei Einheimischen, heisst es beim Basler Gesundheitsdepartement. Der Kanton Basel-Stadt bemüht sich, Migrantinnen und Migranten zu erreichen. Elodie Kolb 05.08.2021, 16.31 Uhr

Im Umfeld von Mustafa Atici impfen sich laut dem Nationalrat die allermeisten. Kenneth Nars / BLZ

Eine Recherche dieser Zeitung zeigte, das Interesse an Impfungen ist im Basler Bundesasylzentrum gering. Ganz ähnlich sieht es bei Migrantinnen und Migranten aus, die bereits länger in der Schweiz leben. So zumindest äusserte sich der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen gegenüber dem «SRF Regionaljournal» Anfang Juli. Die Impfquote bei migrantischen Personen sei etwa halb so hoch wie bei aus der Schweiz stammenden Menschen. Auf Anfrage spricht Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements (GD), bei der Impfbereitschaft migrantischer Personen von Schätzungen. Aber auch sie sagt: Man gehe davon aus, dass die Impfquote bei Ausländerinnen und Ausländern geringer ist.

Migrantinnen und Migranten werden durch die Informationskampagnen des Kantons deutlich weniger gut erreicht, schreibt Tschudin: «Nach unserer Erfahrung sind es Sprachhürden bei der Migrationsbevölkerung, und generell der Umstand, dass sich die diversen Gruppen anders informieren und über die Kommunikation der Behörden weniger gut erreichbar sind.»

Unterschiedliche Wahrnehmungen der Impfbereitschaft

Alima Diouf, Geschäftsleiterin von «Migranten helfen Migranten». Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Das Zögern spüre dann auch Alima Diouf, Geschäftsleiterin vom Verein Migranten helfen Migranten in Basel. Sie sagt: «Viele haben Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung. Man hat viel gehört dazu, was danach passieren könnte.» Und: «Es gibt so viele Krankheiten in Afrika, wie beispielsweise Malaria oder Aids, an denen Menschen sterben. Und dann kommt plötzlich Corona und man muss sich impfen lassen. Das verstehen viele nicht», erzählt Diouf weiter.

SP-Nationalrat Mustafa Atici erlebt dies in seinem Umfeld ganz anders: «Ich bin sehr viel unterwegs und die allermeisten Menschen – auch die Migrantinnen und Migranten –, mit denen ich zu tun habe, sind bereits geimpft oder lassen sich impfen.» Er sei schockiert gewesen, als er in der Presse gelesen habe, dass es Vorbehalte gebe.

SP-Nationalrat Mustafa Atici. Peter Klaunzer / KEYSTONE

«Im Zusammenhang mit der Impfung gibt es meiner Meinung nach sehr viel Information, aber es ist schon möglich, dass je nach Umfeld gewisse Menschen weniger gut informiert sind», sagt Atici, der auch Präsident der GGG Migration ist, der ältesten Basler Anlaufstelle für Ausländerinnen und Ausländer. Aber: «Ich will nicht, dass Migranten als Exoten dargestellt werden, die sich nicht impfen lassen möchten, denn ich erlebe das gar nicht so.»

Sprachnachrichten in zwanzig verschiedenen Sprachen

«Wir haben mit diversen Hilfsorganisationen massgeschneiderte Aktivitäten lanciert wie die Sprachnachrichten zur Impfung in 20 Sprachen für die Migrationsbevölkerung», so Anne Tschudin vom GD. Seit Ende Mai haben Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Communitys Sprachnachrichten mit den aktuellen Bestimmungen und Empfehlungen rund um das Virus aufgenommen und verbreiten diese über soziale Medien. So heisst es auf der Website des Basler Gesundheitsdepartements. Auch Flyer und Plakate auf verschiedenen Sprachen mit scannbaren QR-Codes seien Teil dieses Massnahmenpakets. Mustafa Atici hält dies für ein gutes Angebot: «Das Thema ist enorm wichtig und deshalb begrüsse ich sehr, dass in verschiedenen Sprachen kommuniziert wird.»

Auch der Verein Migranten helfen Migranten arbeitet an diesen Aufnahmen mit. Die Übersetzungen in verschiedene Sprachen mache Alima Diouf vor allem finanziell zu schaffen. Denn: Es sei ein grosser Aufwand, die Audiodateien aufzunehmen. Techniker, Personen, die in ihrer Muttersprache sprechen, und die ganze Organisation sei anstrengend. Und doch bekomme man nur sehr wenig finanzielle Unterstützung als kleiner Verein. «Ich mache es jetzt auf eigene Kosten, damit die Menschen gesund bleiben», so Diouf.

Walk-in-Tage auch für obdachlose Menschen hilfreich

Schwierig erreichbar seien ausserdem laut Tschudin Sexarbeiterinnen, Sans-Papiers sowie suchtabhängige Personen. Allerdings «sei die Impfbereitschaft durch das individuelle Vorgehen nach unserer Einschätzung gut», sagt Tschudin weiter.

Dasselbe gilt für obdachlose Personen: «Natürlich ist das Thema wie bei allen anderen auch», sagt Mats Müller, Co-Geschäftsleiter vom Schwarzen Peter. Die Informationen seien auch grundsätzlich gut zugänglich für obdachlose Personen. «Allerdings haben die Walk-in-Termine ohne Voranmeldung im Impfzentrum die Sache deutlich vereinfacht. Gerade die Einhaltung von fixen Terminen ist aufgrund der Lebensumstände manchmal schwierig», sagt Müller. Man habe die Informationen, welche dem Verein zugänglich gewesen seien, weitergegeben und bei Interesse das Anmeldeprozedere mit den obdachlosen Menschen durchgeführt: «Das war einerseits für viele nicht klar und andererseits haben sie oft kein Internetzugang, weswegen wir das Anmeldeprozedere mit ihnen durchführen.»