Coronapandemie Basler Infektiologen im grossen Interview: «Wir sehen gerade die Evolution in Echtzeit» Sarah Tschudin Sutter und Manuel Battegay sprechen im Interview über die Pandemielage, Coronatherapien und unsere Zukunft mit dem Virus. Nora Bader Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Tschudin Sutter und Manuel Battegay im Interview. Kenneth Nars

Sarah Tschudin Sutter und Manuel Battegay empfangen uns in weissen Arztkitteln in Battegays Büro im Klinikum 2 des Universitätsspitals Basel. Die Wände zieren Gestelle voller Ordner und Bücher. Eine grosse Glastür zu einem überwachsenen Dach ist geöffnet, die Stühle um den Bürotisch in coronakonformem Abstand platziert.

Wie sieht die Pandemielage aktuell im Unispital Basel aus?

Sarah Tschudin Sutter: Wir verzeichnen in den letzten Wochen eine deutliche Zunahme an Patientinnen und Patienten, welche mit Covid-19 im Spital behandelt werden müssen. Das bedeutet für das Spitalpersonal erneut eine Mehrbelastung. Eine gewisse Anspannung macht sich wieder bemerkbar.

Von wie vielen Patientinnen und Patienten sprechen wir?

Tschudin: Über mehrere Wochen waren unter zehn Personen wegen oder mit Covid-19 im Spital, in den letzten Wochen sind es wieder 30 bis 40. Der Isolationsaufwand steigt. Es braucht mehr Kohortenzimmer und Schutzausrüstung fürs Personal.

Werden diese Zahlen weiter ansteigen?

Tschudin: Wenn wir nach Portugal schauen, welches als Vorreiter in Europa hinsichtlich Pandemie-Entwicklung und Verbreitung der Varianten BA.4, BA.5 bezeichnet werden kann, müssen wir davon ausgehen, dass auch hier die Patientenzahlen weiter ansteigen werden und der Peak noch nicht erreicht ist. Wir sehen ähnliche Signale auch im Abwasser. Dort steigt die Virenlast aktuell deutlich an.

Manuel Battegay: Es ist Tatsache, dass wir wieder mehr Patientinnen und Patienten haben, die wegen Covid-19 hospitalisiert sind im Gegensatz zu solchen, die Covid-19 als Nebendiagnose zusätzlich zu einer anderen Diagnose haben. Das Verhältnis ist nun in etwa 50 zu 50 Prozent mit oder wegen Covid-19.

Wie haben sich die Verläufe bei Ansteckungen verändert?

Battegay: Die allermeisten Infektionen verlaufen dank der vorhandenen Immunität mild und führen nicht zu einer Hospitalisation. Wie aus Portugal berichtet, bestätigen uns die Kolleginnen und Kollegen der Intensivstation, dass bis anhin die schwerste Form der Lungenschädigung selten gesehen wird.

Tschudin: In den letzten Tagen gab es nur sehr wenige Patienten, die explizit wegen Covid-19 auf der Intensivstation lagen. Die meisten Patienten benötigen wegen eines andern Problems eine intensivmedizinische Betreuung und haben Covid-19 als zusätzliche Diagnose.

Die Massnahmen sind gelockert, die Isolation freiwillig. Ist dieser Entscheid des Bundesamtes für Gesundheit nicht voreilig?

Tschudin: Wir müssen dazu übergehen, mit dem Virus zu leben. Es wird bleiben und in irgendeiner Form in den nächsten Jahrzehnten zirkulieren. Insofern kann ich verstehen, dass die Massnahmen entsprechend angepasst werden.

Battegay: Es ist zu unterscheiden zwischen den Massnahmen im Spital, wo wir auch höchst vulnerable Menschen betreuen. Hier besteht überall in Patientenbereichen wieder eine Maskenpflicht. Im Herbst 2020 war die Situation eine andere: Wir hatten keine Impfung, viele Schwerkranke und Tausende, die an den Folgen von Covid-19 starben. Jetzt verfügen wir zusätzlich zur Impfung über mehrere Medikamente, die wir Betroffenen frühzeitig, schwer abwehrgeschwächten Menschen sogar präventiv verabreichen können und so das Risiko eines schweren Verlaufs um etwa 50–80 Prozent minimieren. Die Impfung senkt das Risiko einer schweren Erkrankung bereits ganz erheblich. Leider verhindert sie aber die Infektion und damit die Übertragung nicht gut. Durch das Verhalten und durch Masken kann eine weitere Reduktion erreicht werden. Weitere Generationen von Impfstoff werden dringend benötigt für einen besseren Schutz vor neuen Virusvarianten und um den Schutz vor einer Infektion zu verbessern und damit auch langwierige Beschwerden zu verhindern. Damit liesse sich auch die belastende Komplikation Long Covid reduzieren.

Das Medikament Paxlovid ist nun seit kurzem in der Schweiz zugelassen, wird es gebraucht?

Battegay: Paxlovid wird auch im Unispital angewandt. Wir machen gute Erfahrungen damit. Es wäre hilfreich, wenn die Schweiz über mehr Paxlovid verfügt und man die Anwendung ausweiten kann. Es reduziert das Risiko schwerer Verläufe um etwa 80 Prozent. Es ist denkbar, dass es auch das Risiko von Long Covid minimiert. Da fehlen aber die Daten noch.

Tschudin: Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass Long Covid bei Infektionen mit Omikron seltener vorkommt. Und auch bei den Geimpften kommt es seltener vor.

Fehlt es denn aktuell an Medikamenten gegen Corona?

Battegay: Wir können Therapien anbieten, nämlich verschiedene hergestellte Antikörper, Paxlovid und Remdesivir. Schweizweit werden die Richtlinien bald angepasst, sobald wir mehr Paxlovid zur Verfügung haben. Dann können mehr Menschen behandelt werden. Insofern fehlt es aktuell an genügenden Mengen von Paxlovid.

Werden weitere Medikamente gegen Covid-19 auf den Markt kommen?

Battegay: Das ist sehr wahrscheinlich. Die U.S. Food and Drug Administration listet über 700 Medikamente in Entwicklung und Hunderte von Studien auf. Aber die Medikamente müssen nun verschiedene Studienphasen durchlaufen, das heisst, neue Medikamente werden nicht unmittelbar verfügbar sein.

Wie sieht unsere Zukunft mit dem Virus aus?

Tschudin: Ich gehe davon aus, dass wir uns regelmässig impfen lassen müssen.

Zur Person Kenneth Nars Manuel Battegay ... ist seit über 20 Jahren Chefarzt der Klinik Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel und Professor für Infektiologie an der Universität Basel. Als Arzt und Forscher erlebte er die HIV/Aids-Pandemie. Zusätzlich zu seinen Verantwortungen im Unispital setzt er sich für eine bessere Betreuung bei HIV/Aids in Osteuropa und Tansania ein. Er war Präsident der European Aids Clinical Society und leitete die Europäischen HIV/Aids-Richtlinien. Sein Forschungsgebiet sind HIV/Aids- und die Virus-Wirt-Interaktion. Er war Mitglied der Nationalen Covid-19 Science Taskforce, unter anderem als Vizepräsident. Er hat Bund und Behörden in der Covid-19-Krise mitberaten. (no)

Impfen sich nun durch die Sensibilisierung auf Viren auch mehr Menschen gegen die Grippe?

Tschudin: Ich befürchte, dass das Gegenteil der Fall sein kann. In Basel-Stadt war es eher so, dass etwa Bewohnende von Alters- und Pflegeheimen weniger gegen Influenza geimpft waren als in den Vorjahren, weil der ganze Fokus auf der Prävention gegen SARS-CoV-2 lag. Influenza wird wieder vermehrt zirkulieren. Wir sehen etwa auf der Südhalbkugel, die uns mit Influenza immer voraus ist, dass sie dort eine starke Grippesituation haben, die früher eintraf im Vergleich zu vor Covid-19. Bei uns gilt es nun, die Bevölkerung zu informieren, auch die Grippeimpfung nicht zu vergessen.

Battegay: Gerade diesen Winter könnte die Grippewelle wie in Australien deutlicher sein. Ein möglicher Grund ist, dass die Abwehr nun seit dem Winter 2020 nicht mehr stimuliert wurde. Deshalb die Empfehlung, dass sich über 65-Jährige und Risikopatienten gegen die Grippe zusätzlich zu einem Booster für viele gegen Covid-19 impfen lassen.

Appellieren Sie nun, was die Grippeimpfungen betrifft, an Heimleitungen?

Tschudin: Gerade in Basel-Stadt gibt es eine Expertenkommission für die Unterstützung der Langzeitpflege, welche solche Themen verfolgt, thematisiert und Empfehlungen an die Heime ausspricht.

Was raten Sie betreffend zweiter Booster-Impfung?

Battegay: Es gibt gute Daten, die zeigen, dass bei Menschen über 60 das relative Risiko mit einem zweiten Booster für schwere Verläufe um etwa 70 Prozent gesenkt wird. Hier gibt es einen Gradienten, das heisst je älter jemand ist, vor allem über 80 Jahre, desto höher ist das Risiko, ohne zweiten Booster schwerer zu erkranken. Das absolute Risiko ist aber recht tief, denn von 1000 infizierten Menschen erkranken drei bis vier Personen ohne zweiten Booster schwer mit dem zweiten Booster, aber deutlich weniger. Wir empfehlen den zweiten Booster, je älter jemand ist, und wenn Risikofaktoren da sind. Zudem spielt eine Rolle, ob jemand vor kurzem eine Omikron-Infektion hatte. Falls ja, kann mit dem zweiten Booster noch zugewartet werden, umso mehr als dass bald adaptierte Impfstoffe zur Verfügung stehen.

Tschudin: Es gibt bisher keine Daten, die darauf hinweisen würden, dass man im Rahmen des zweiten Boosters mehr Nebenwirkungen hat. Es gibt zurzeit auch keine Hinweise darauf, dass das Immunsystem sich erschöpfen könnte durch zusätzliche Impfungen.

Zur Person Kenneth Nars Sarah Tschudin Sutter ... leitet die Abteilung der Spitalhygiene und ist stellvertretende Chefärztin der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel. Sie ist Professorin für Infektionsepidemiologie an der Universität Basel. Ihr Forschungsschwerpunkt befasst sich mit der Erkennung von Übertragungsketten und Reservoiren epidemiologisch wichtiger Erreger. Sie war Mitglied der Nationalen Covid-19 Science Taskforce und leitete dort die Expertengruppe für Infektionsprävention und -kontrolle. Sie hat Bund und Behörden in der Covid-19-Krise mitberaten. (no)

Schauen wir auf den kommenden Herbst/Winter. Wie realistisch ist ein erneuter Lockdown?

Battegay: Dass die Varianten BA.4, BA.5 so nahe auf Omikron BA.1 folgten, war nicht zu erwarten. Im Hinblick auf den Herbst herrscht deshalb eine gewisse Ungewissheit. Möglich ist, dass bald wieder eine neue Variante auftaucht. Das Virus ist noch in einem recht frühen Stadium seiner Entwicklung. Die Schwere der Virusvarianten kann immer noch hoch oder runtergehen. Dass die Welle aber so heftig wird, wie im Herbst 2020, erwarte ich aufgrund gesteigerter Abwehr durch Impfungen inklusive Booster und natürlichen Infektionen nicht. Dennoch erwarte ich im Herbst oder Winter nochmals eine Zunahme der Belastung.

Tschudin: Ein weiterer Aspekt könnte sein, dass wie letztes Jahr auch Ende Sommer die Fälle bereits wieder ansteigen könnten. Gerade durch die Reisetätigkeit kann es vermehrt zu Übertragungen kommen. Auch andere respiratorische Viren werden ebenfalls wieder zirkulieren.

Battegay: Die Pandemie nahm eindrückliche Wendungen, die vielfach nicht erwartet werden konnten. Bei der Grippepandemie vor 100 Jahren war es wahrscheinlich ähnlich, aber es bestand nicht die Möglichkeit der Sequenzierung und der heutigen Diagnostik.

Tschudin: Mit den ganzen Fortschritten der Technik sehen wir quasi die Evolution in Echtzeit. Unmittelbar auf eine neue Infektionskrankheit zurückzublicken, ist eindrücklich.

Ein wie grosser Anteil ihres Arbeitsalltages dreht sich eigentlich überhaupt noch um die Pandemie?

Battegay: Dieser hat vor zirka zehn Wochen deutlich abgenommen bis vor etwa drei Wochen, wo die Fälle wieder angestiegen sind. Aber für uns als Klinikteam bleibt die Arbeit bestehen. Alleine stationär betreuen wir rund 5000 schwerkranke Patienten mit unterschiedlichsten Infektionen mit. Aufgrund der Pandemie ist Covid-19 zu Recht sehr präsent, aber sehr viele andere schwere Krankheiten sind leidvoll.

Tschudin: Das Arbeitspensum steigt mit den Wellen. Auf der anderen Seite gilt auch zu sagen, dass wir viel Arbeit investieren in Zeiten, wo die Inzidenz zurückgeht. Wir müssen Massnahmen überdenken und anpassen.

Dennoch muss man aufpassen.

Battegay: Wir setzen auf den gesunden Menschenverstand. Wir dürfen die negativen Implikationen von generellen Massnahmen nicht vergessen. Es sind persönliche Entscheide, wie stark sich jemand schützt – auch mit einer Maske. Zudem ist das Schutzbedürfnis vulnerabler Menschen und jener, welche es wünschen, bestmöglich zu respektieren. Im Spital bestehen daher spezielle Regeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen