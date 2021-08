Die Basler Herbstmesse wird hohe Schutzmassnahmen brauchen

Coronapandemie Herbstmesse: Absperrungen und Covid-Zertifikat wohl unumgänglich Nach der coronabedingten Pause vergangenes Jahr soll die Basler Herbstmesse dieses Jahr wieder stattfinden. Allerdings werden aufwendige Schutzmassnahmen notwendig sein. Jonas Hoskyn 31.08.2021, 05.00 Uhr

Abstand halten nicht möglich: Der berühmt-berüchtigte Schüttelbecher.

Roland Schmid

In knapp zwei Monaten soll das Messglöcklein endlich wieder läuten. Nachdem vergangenes Jahr die 550-Jahr-Jubiläumsausgabe der Herbstmesse wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, suchen die Verantwortlichen nun nach Wegen, den Grossanlass diesen Herbst durchführen zu können.

Ein wichtiges Zwischenziel wurde vergangene Woche erreicht. Am Freitag hatten die Schausteller und Markthändler ihre Verträge für die diesjährige Ausgabe im Briefkasten.

«Ein kleiner Lichtblick. So haben wir wenigstens ein Bisschen Planungssicherheit»,

sagt Oskar Herzig, Sprecher der Standbetreiber. «Die Branche ist in einer katastrophalen Situation. Es brennt uns unter den Nägeln. Die Hilfsgelder decken die Kosten nicht. Wir wollen arbeiten – auch wenn Massnahmen nötig sind.» Tatsächlich hätten die Verträge eine Corona-Klausel drin, dass lagebedingt die Schutzmassnahmen angepasst werden könnten oder falls neue Vorgaben vom Bund kommen.

Luzerner Herbstmesse abgesagt: «Zu aufwendig»

Aufgrund der geplanten Schutzmassnahmen hätten auf einzelnen Plätzen die Anzahl Geschäfte leicht reduziert werden müssen, sagt Sabine Horvath vom Präsidialdepartement. Die genaue Anzahl stehe fest, wenn die gegenseitig unterzeichneten Bewilligungen vorliegen. Wegen der unsicheren Lage seien auch leicht weniger Bewerbungen eingegangen, dies betreffe insbesondere Bewerbungen aus dem Ausland. Über das Angebot und die Attraktionen sowie die Rahmenbedingungen und Schutzkonzepte will der Kanton Ende September informieren.

Der Optimismus der Verantwortlichen ist mutig. Die meisten Herbstmessen und Chilbis wurden bereits abgesagt. Gerade gestern wurde bekannt, dass die Luzerner Herbstmesse nicht stattfinden wird. Die aufgrund der Pandemie nötigen Kontroll- und Sicherheitsanforderungen seien eine zu grosse Herausforderung, so die Stadt. Zum Vergleich: Gemessen an der Anzahl Besucher ist die Basler Herbstmesse etwa vier Mal so gross.

Ohne Covid-Zertifikat kaum durchführbar

Entsprechend gross dürfte der Aufwand für die Durchführung der Basler Herbstmesse werden. Grundsätzlich sei die Herbstmesse als Grossveranstaltung einzustufen, sagt Horvath. Für solche gilt (ohne Sitzpflicht) bereits jetzt eine Zertifikatspflicht ab 500 Personen. Zugang erhält nur, wer nachweisen kann, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Sind die Besucher dann auf dem Areal, entfallen dafür die meisten Sicherheitsmassnahmen. Die Alternative zum Covid-Zertifikat wären tiefe und kaum realisierbare Besucherobergrenzen.

Das Schutzkonzept der Basler Herbstmesse sieht denn auch Zugangskontrollen zu den einzelnen Plätzen vor, wie das Präsidialdepartement schreibt. Und da beginnen bereits die Probleme: Während eine solche Massnahme auf dem Kasernenareal oder den Messehallen vergleichsweise einfach umgesetzt werden kann, dürfte das Absperren des Messe-, Barfüsser- oder Petersplatzes eine ziemliche Herausforderung werden.

Nicht zu unterschätzen ist auch der grosse personelle Aufwand, den die Kontrollen mit sich bringen. Schliesslich sollen die Besucher nicht allzu lange warten müssen. «Jeder einzelne Standort der Herbstmesse muss genau angeschaut und die Zugänge im Detail festgelegt werden. Hier kann es aufgrund der verschiedenen räumlichen Gegebenheiten gewisse Unterschiede geben», sagt Sabine Horvath.