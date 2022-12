Uni-Spital Basel schliesst Corona-Testzentrum

Coronavirus Basel schliesst Testzentrum am Unispital – Weitere Stellen werden folgen Weil Coronatests ab Januar nicht mehr durch die öffentliche Hand finanziert werden, rechnet Basel-Stadt mit einem deutlichen Rückgang der Testbereitschaft in der Bevölkerung. Die meisten Teststellen werden dann nicht mehr benötigt. Maria-Elisa Schrade 22.12.2022, 17.48 Uhr

Derartige Bilder könnten bald der Vergangenheit angehören: Ab 1. Januar 2023 ist das Corona-Testzentrum am Universitätsspital Basel geschlossen. Symbolbild: Sebastian Kahnert

Anfang vergangener Woche wurde bekannt, dass der Bund zum kommenden Jahr die Finanzierung von Coronatests einstellen wird. Die beiden Basel traf diese Meldung unvorbereitet – nun muss der Grosse Rat in den kommenden Wochen entscheiden, ob er die freiwilligen repetitiven Coronatests in Schulen und Betrieben auf eigene Kosten weiterführen wird. Bislang hatte sich der Bund an der Finanzierung beteiligt.

Abhängen wird diese Entscheidung auch von der weiteren Testaktivität. Derzeit ist die Nachfrage sowohl bei Routinetests als auch bei symptomatischen Tests tief, wie die neuesten Zahlen der Basler Regierung zeigen. So lassen sich in den Schulen noch rund 8000 Personen regelmässig testen, in systemrelevanten Betrieben sind es lediglich 1560.

Die Nachfrage nach Coronatests wird im kommenden Jahr stark sinken

Auch in Baselland sinkt die Testbereitschaft schon länger: Erst am 21. Dezember wurde bekannt, dass das Testzentrum in Pratteln aufgrund mangelnder Nachfrage zum Jahresende geschlossen wird. Nun teilt das Basler Gesundheitsdepartement mit, auch das Testzentrum am Universitätsspital Basel werde im neuen Jahr nicht wieder öffnen. Das Gesundheitsdepartement begründet: «Durch die Veränderung des Testregimes wird erwartet, dass die Nachfrage nach Coronatests im Januar 2023 stark absinkt.»

Dass nach Inkrafttreten des geänderten Testregimes auch in Basel-Stadt die Nachfrage noch weiter zurückgehen wird, ist insofern zu erwarten, als im kommenden Jahr auch im Fall von Symptomen persönlich veranlasste Coronatests selbst getragen werden müssen.

Anders sieht es bei medizinischer Indikation aus: «Die Kosten für ärztlich angeordnete Tests werden von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen, wenn der Test notwendig ist, um das weitere medizinische Vorgehen zu bestimmen», schreibt das Gesundheitsdepartement.

Medizinisch notwendig sind vor allem Tests bei Risikopatienten

Als medizinisch notwendig stuft das Gesundheitsdepartement insbesondere Tests von Risikopatientinnen und -patienten ein, die bei einer Coronainfektion mit einem schweren Krankheitsverlauf rechnen müssen und von einer frühen Behandlung mit monoklonalen Antikörpern oder einem antiviralen Medikament profitieren würden.

Die Gruppe derjenigen, die sich testen lässt, wird folglich künftig kleiner. Ausserdem werden sich die Tests in die Arztpraxen verlegen. Denn wer sicher gehen möchte, dass die Krankenkasse die Testkosten übernimmt, wird erst von einer Ärztin oder einem Arzt die Indikation feststellen und dann auch gleich dort den Test durchführen lassen. «Somit besteht kein Bedarf mehr für einen Fortbestand des Testzentrums am Universitätsspital Basel», folgert das Gesundheitsdepartement. Weitere Teststellen werden voraussichtlich diesem Beispiel bald folgen.