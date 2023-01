Coronavirus Basler Impfzentrum am Messeplatz schliesst im März Im kommenden März wird das Basler Corona-Impfzentrum geschlossen. Die Nachfrage sei seit mehreren Wochen rückläufig, eine Weiterführung lohne sich nicht mehr. Matteo Calonder 04.01.2023, 10.56 Uhr

Die Nachfrage nach Coronaimpfungen im Basler Impfzentrum ist sinkend. Bild: Juri Junkov

Am Vormittag des 10. März werden im kantonalen Impfzentrum am Messeplatz zum letzten Mal Coronaimpfungen verabreicht. Wie das Basler Gesundheitsdepartement (GD) mitteilt, sei die Nachfrage in den vergangenen Wochen rückläufig gewesen. Weil die Infrastruktur auf eine deutlich höhere Menge an Impfungen ausgelegt sei, als dies zuletzt der Fall war, lohne sich eine Weiterführung auch aus ökonomischer Sicht nicht mehr. Zudem benötige die Messe Basel die Räumlichkeiten wieder für den Regelbetrieb.

Seit der Eröffnung des Basler Impfzentrums Ende Dezember 2020 seien rund 409'000 Coronaimpfungen verabreicht worden. Das Impfangebot in Basel-Stadt besteht weiterhin in Arztpraxen, Apotheken und im Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut. Das Gesundheitsdepartement erarbeite derzeit Pläne, ein längerfristiges Grundangebot an Impfmöglichkeiten zu sichern.

Aufgrund der sinkenden Nachfrage wurde im Baselbiet bereits das kantonale Corona-Testzentrum in Pratteln auf Ende Jahr geschlossen, und auch das Basler Universitätsspital wird sein Testzentrum nur noch bis Ende Januar weiterführen.