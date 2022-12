Corona: Basler Impfzentrum wird über die Feiertage geschlossen

Coronavirus Basler Impfzentrum wird über die Feiertage geschlossen Zwischen Weihnachten und Neujahr wird das Impfzentrum am Messeplatz zum ersten Mal geschlossen. Termine für das nächste Jahr können weiterhin gebucht werden. Matteo Calonder 16.12.2022, 12.19 Uhr

Keine Impfungen über die Festtage im Impfzentrum am Messeplatz. Symbolbild: Keystone

Das Basler Corona-Impfzentrum am Messeplatz wird über die Festtage geschlossen. Dies teilt das Gesundheitsdepartement mit. Auch die Infoline der Medizinischen Dienste ist zwischen dem 24. Dezember und 2. Januar nicht erreichbar. Die letzten Impftermine im kantonalen Impfzentrum gegen Covid-19 werden am 22. Dezember vergeben, neue erst wieder ab dem 4. Januar. Personen, die sich während den Festtagen impfen lassen wollen, müssen Angebote von Apotheken und Hausarztpraxen nutzen. In der ersten Januar-Woche sind zudem weitere Impfungen gegen Affenpocken verfügbar.