Coronavirus Basler Regierung verbietet Grossveranstaltungen in Innenräumen bis nach den Fasnachtsferien Wegen der sehr hohen Infektionszahlen und der Unwägbarkeiten der neuen Omikron-Variante können Grossveranstaltungen ab 1000 Anwesenden in Innenräumen bis nach den Fasnachtsferien (26.2. bis 12.3.) nicht stattfinden. Bereits erteilte Gesuche müssten widerrufen werden, teilt die Regierung am Donnerstag mit. Der FCB ist nicht betroffen, da die Spiele im Freien stattfinden. Nora Bader 13.01.2022, 10.38 Uhr

Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen sind in Basel-Stadt bis nach den Fasnachtsferien verboten. Das Musical Theater Basel ist auch davon betroffen. Archiv Kenneth Nars

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt habe sich sich vom Gesundheitsdepartement über die aktuelle epidemiologische Lage und die gegenwärtig hängigen Gesuche für Grossveranstaltungen ab 1'000 Anwesenden in Innenräumen in den nächsten Wochen informieren lassen. Das teilt der Regierungsrat am Donnerstagmorgen mit.