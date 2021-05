Coronavirus Keine Impfung trotz hohem Risiko: Spital-Patienten in beiden Basel gehen leer aus ‒ Angehöriger äussert Kritik Anders als in Kantonen wie Luzern oder St.Gallen erhalten die Spitäler in Basler keine Impfdosen für Patienten. Angehörige der Risikogruppe gehen somit leer aus oder müssen mit grossem Aufwand ins Impfzentrum überführt werden. Ärzte fordern nun ein Umdenken. Larissa Gassmann 10.05.2021, 05.00 Uhr

Für den Pieks müssen die Baslerinnen und Basler weit reisen: Direkt vor Ort gibt es für sie noch keine Impfung. (Symbolbild) Britta Gut

Bei den Impfungen hat Basel-Stadt vor Kurzem einen Tagesrekord aufgestellt: Am Samstag vor einer Woche wurden insgesamt 2230 Dosen verabreicht – so viele wie noch nie. Uneingeschränkt darüber freuen können sich aber nicht alle. Während das vor allem zum Zug gekommene Gesundheitspersonal nach dem Wochenende geschützt in die Basler Spitäler und Einrichtungen zurückkehrte, müssen die Patientinnen und Patienten sich gedulden.

Anders als in weiteren Kantonen werden sie nämlich selbst in Ausnahmefällen nicht direkt vor Ort geimpft. Dies bestätigt das REHAB Basel, das sich auf Neurorehabilitation und Paraplegiologie spezialisiert hat. Nahezu täglich müssten Betroffene extra ins Impfzentrum überführt werden. Auf Wunsch würde man Impfwillige zuvor bei der Onlineanmeldung unterstützen. «Ausserdem haben wir Patienten per Transport, via Angehörige, mit dem ÖV oder als Selbstfahrer zu den entsprechenden Impfzentren gebracht oder gehen lassen. Dies zum Teil gar in weiter entfernte Wohnkantone», schreibt Holger Lochmann, der leitende Arzt.

Das Problem ist auch dem Universitätsspital bekannt. Es sei schon vorgekommen, dass Patienten einen Termin erhalten hatten, zu diesem Zeitpunkt aber hospitalisiert waren. «Wenn es von ihrem Allgemeinzustand her ging, haben wir organisiert, dass sie ins Impfzentrum gehen konnten», so Chefarzt Stefano Bassetti. Das aber sei mit grossen Aufwand verbunden. In einigen Fällen musste ein Rollstuhltaxi oder ein liegender Krankentransport organisiert werden. «Ich würde es sehr begrüssen, wenn solche Patienten direkt im Spital geimpft werden könnten», so Bassetti.

Selbst 90-jährige Patientin muss auf ihre Impfung warten

Derselben Meinung ist auch Lochmann: «Für immobile Personen – die oft bei einer Infektion am stärksten gefährdet wären – wäre dies momentan die einzige Möglichkeit, zu einer Impfung zu kommen.» Und doch: Bisher wurden dem REHAB keine Impfdosen für stationäre Patienten zur Verfügung gestellt. Diesbezügliche Anfragen blieben unbeantwortet.

Noch keine Impfung erhalten hat so etwa eine über 90-Jährige aus dem Kanton Baselland, die sich seit mehreren Wochen in einem Spital im Stadtkanton befindet. Wie ihr Sohn der bz mitteilt, wurde ihm geraten, sie im Impfzentrum anmelden. «Dies ist nicht nach vollziehbar, da es für jegliche Einrichtungen doch mobile Impfteams gibt. Gerade da es hier um Hochrisikopatienten geht», sagt er. Da seine normalerweise bei ihm wohnende Mutter Kontakt mit fremden Menschen vermeidet und im Rollstuhl sitzt, sei eine Impfung auf diese Weise unmöglich. Gleichzeitig kritisiert er, dass Patientenbesuche nur mit Einschränkungen erlaubt sind und seine Mutter unter dieser Massnahme leidet.

Von Seiten des Gesundheitsdepartements heisst es, dass viele Patienten laut Auskunft der Spitäler meist nicht lange vor Ort sind. «Die Impfung einer einzelnen Person mit dem aktuellen Impfstoff, der nach der Aufbereitung nicht mehr transportiert werden darf, ist deshalb schwierig», teilt Sprecherin Anne Tschudin mit.

Eine Planung von Erst- und Zweitimpfung ist anspruchsvoll bis unmöglich

Bei älteren Personen komme hinzu, dass sie ihren Wohnsitz oft in einem anderen Kanton haben, dort in Pflegeheimen sind oder nach dem Spitalaufenthalt in eines eintreten: «Dies macht die Planung von Erst- und in der Folge von Zweitimpfungen sehr anspruchsvoll bis unmöglich», so Tschudin. Man sei aber offen, eine Impfung vor Ort zu veranlassen und zu organisieren, sollten mehrere Personen gleichzeitig länger in einem Spital sein. Dies, da eine einzelne Ampulle zehn bis zwölf Dosen enthält.

Von Seiten der Universitären Altersmedizin Felix Platter (UAFP) heisst es dann auch, man habe sich diesbezüglich mit dem Gesundheitsdepartement abgesprochen und den Prozess abgeklärt. Aus logistischen und organisatorischen Gründen werden die Impfungen im Impfzentrum vorgenommen, zumal keine Einzeldosen verabreicht werden können.

«Auch wir unterliegen dem Impfplan vom Kanton», schreibt Mediensprecherin Katja Klein dazu. Somit müssen auch hier Transporte ins Impfzentrum organisiert werden: «Dies ist zwar mit Aufwand verbunden, ist aber aus den genannten Gründen notwendig.» Immerhin: Aktuell sei man dabei, die Mitarbeitenden zu impfen, die erste Runde ist demnächst abgeschlossen.

Im Baselland gab es wenige Ausnahmen ‒ Vorrang hat das Personal

Ähnlich klingt es im Nachbarkanton Baselland. «Das Kantonsspital hat keinen kantonalen Auftrag, Patienten gegen Covid-19 zu impfen», so die zuständige Mediensprecherin. In seltenen Fällen wurde aber ein Auge zugedrückt: In Abstimmung mit den Zuständigen des Kantons habe man anfänglich bei einigen wenigen hoch-vulnerablen Personen eine Ausnahme gemacht, um die Impfung trotz einer onkologischen Behandlung möglich zu machen.

Der primäre Auftrag sei aber die Impfung der Mitarbeitenden. Mit den drei Zentren seien die Kapazitäten im Kanton Basel-Landschaft sichergestellt: «Zudem ist auch das Pilotprojekt in einzelnen Arztpraxen erfolgreich angelaufen.»

In Luzern werden wiederum auch externe Personen im Spital geimpft

Grosse Geschütze werden derweil weiter weg – so etwa in Luzern – aufgefahren. Von einer Impfung direkt im Spital profitieren täglich über 400 Personen, wie die Luzerner Zeitung Ende April berichtete. «Wir impfen im Moment über 2500 Personen pro Woche. Darunter sind neben Personal auch Mitarbeitende von Spitex und Arztpraxen sowie interne und externe Personen der Risikogruppen», wird Mediensprecher Linus Estermann zitiert.

Auch St.Gallen und Zürich setzen auf die Verabreichung vor Ort. Im St.Galler Kantonsspital wird dies laut Website allerdings nur «besonders gefährdeten Patienten, die regelmässig ambulant betreut werden, und die keinen Hausarzt haben», angeboten. Betroffene müssen dabei nicht einmal selbst aktiv werden – sie werden direkt kontaktiert.