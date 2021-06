Basler Massentests kosten über 50 Millionen Franken

Coronavirus Massentests im Kanton Basel-Stadt kosten über 50 Millionen Franken Um asymptomatische Corona-Infizierte aufzuspüren, setzen die Kantone auch auf das breite Testen. Das bedeutet aber einen grossen finanziellen Aufwand. Der Bund lässt die Kantone damit aber nicht im Regen stehen. Elodie Kolb 17.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unter anderem in den Schulen werden Massentests durchgeführt. Gaetan Bally / KEYSTONE

Mit Massentests sollen Patientinnen und Patienten, die am Coronavirus erkrankt sind, aber keine Symptome haben, identifiziert werden. Nachdem der Kanton Baselland früh damit begonnen hat, zog Basel-Stadt im April zunächst mit Massentests in Betrieben und im Mai schliesslich an Schulen nach. Für Schülerinnen und Schüler sowie Arbeitnehmende sind die Tests gratis, kosten tun sie natürlich trotzdem. Und das nicht zu wenig.

Wie dem gestrigen Kantonsblatt zu entnehmen ist, hat der Kanton Basel-Stadt Zuschläge über 54 Millionen Franken gewährt. Dies über verschiedene freihändige Verfahren, die ohne öffentliche Ausschreibung erteilt wurden. Im Falle der Massentests unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des Anliegens.

Besonders teuer zu stehen kommen die Massentests an den Schulen: Über 21 Millionen Franken Zuschlag erteilte das Basler Gesundheitsdepartement (GD) verschiedenen Anbietern für die Durchführung von Massen-Coronatests an Basler Schulen. Darunter fällt die Analyse, «Unterstützung Massentests und Ausbruchsmanagement» sowie die Logistik, wie es im Kantonsblatt heisst. Pooling und Analyse sind mit über 15 Millionen Franken der mit Abstand grösste Posten. Auch für die Massentests in Betrieben holt sich der Kanton Hilfe und vergibt für Organisation und Durchführung der Tests gar über 27 Millionen Franken.

Kosten bleiben nicht allein am Kanton hängen

Die rund 54 Millionen muss der Kanton allerdings nicht allein tragen: Wie GD-Sprecherin Anne Tschudin auf Anfrage schreibt, übernehme der Bund einen Grossteil der Kosten. Der bei den Massentests finanziell grösste Anteil seien die Laborleistungen, welche dann auch vom Bund übernommen werden. Die Kosten für IT, Logistik, Kommunikation sowie für «spezifisches Ausbruchsmanagement» übernehme der Bund allerdings nicht und müssen vom Kanton gestemmt werden, schreibt Tschudin weiter. Im Fall von Basel-Stadt seien bis zu 13 Millionen Franken.

Doch auch diese Summe sei variabel: «Das heisst: Je mehr Tests, desto höher die Kosten für den Kanton.» Die Ausgabenbewilligungen wurden alle im Frühling beantragt und getätigt. «Zu diesem Zeitpunkt ging der Kanton von einem maximalen Volumen von 100'000 Tests pro Woche ab August bis Ende Jahr aus. Daher die hohen Kostendächer, die – Stand heute – aufgrund der günstigen epidemiologischen Entwicklung und des Impffortschritts wohl bei weitem nicht ausgeschöpft werden», schreibt Tschudin.

Positivitätsraten der Tests eher tief

Die Massentests seien eine Ergänzung zu anderen Schutzmassnahmen. Mittlerweile seien in Basel 250 Betriebe entweder im Onboarding-Prozess oder bereits beim Programm dabei. Während bei den Betrieben die Positivitätsrate laut Tschudin derzeit bei 0 Prozent liegt, werden in Schulen regelmässig positive Fälle gefunden. In der Woche vom 7. Juni wurden in einer Klasse von insgesamt 784 Teilnehmenden positive Fälle festgestellt. Dies lässt sich der kantonalen Statistik entnehmen. In der Woche davor seien drei Klassen betroffen gewesen.

Ähnlich sieht es im Baselbiet aus: In der vergangenen Woche wurden im Rahmen vom Breiten Testen Baselland 39'639 Personen auf das Virus getestet. Davon über 28'000 in Schulen. 7800 Personen in Betrieben sowie weitere in Alters- und Pflegeheimen sowie in Spitälern. Positiv auf das Coronavirus wurden durch diese Massentests drei Personen getestet, zwei davon in Schulen und jemand in einem Betrieb. Bereits im Februar kommunizierte der Kanton ein Kostendach von 14 Millionen Franken. Wie Andrea Bürki vom Informationsdienst des Kantonalen Krisenstabs mitteilt, reiche das aufgrund der Beteiligung des Bundes noch lange. Ob das breite Testen weitergeführt wird, werde der Regierungsrat Ende Juni entscheiden.