Coronavirus Omikron-Fall am Kirschgarten: Quarantäne endet für erste Personen bereits wieder Weil der Beginn der zehntägigen Quarantäne auf ein Chorkonzert aus der Vorwoche rückdatiert wird, endet die Quarantäne für einen Teil der über 100 Kontaktpersonen bereits am Freitag. Julian Förnbacher 02.12.2021, 16.59 Uhr

Blick auf das Gymnasium Kirschgarten beim Bahnhof SBB in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Der Schock war gross, als am Dienstag der erste Basler Omikron-Fall bekannt wurde. Ein doppelt geimpfter Schüler des Gymnasiums Kirschgarten hatte sich infiziert – weil dieser noch eine Woche zuvor an einem Chorkonzert teilnahm, mussten 100 Personen, darunter die Schulleitung, anschliessend in Quarantäne.

Wie Recherchen der bz zeigen, wurde der Beginn der zehntägigen Quarantäne wohl für einige Personen auf diesen Event am 23. November zurückdatiert – und würde damit bereits am Freitag, drei Tage nach Publikwerden des Falls, wieder enden. Das Gesundheitsdepartement (GD) gibt sich hierzu bedeckt: «Die Quarantäne dauert 10 Tage ab dem Zeitpunkt des letzten Kontakts mit dem Indexfall. Sie wird also individuell für jede Kontaktperson festgelegt und endet nicht pauschal für alle gleichzeitig.»

Vorerst keine verpflichtenden Pooling-Tests für alle

Dass der Omikron-Fall entdeckt wurde, war überhaupt nur der Eigeninitiative des infizierten Schülers zu verdanken, der – obwohl doppelt geimpft – freiwillig am schulischen Pooling-Test teilnahm. Hätte dieser nicht ausgeschlagen, hätte sich das Virus unbemerkt an der Schule verbreiten können.

Eine unmittelbare Reaktion darauf bleibt seitens GD aus. Pooling-Tests auch für geimpfte Schulangehörige verpflichtend zu machen, sei zurzeit nicht vorgesehen. «Wir analysieren die Situation aber fortlaufend», lässt Sprecherin Anne Tschudin verlauten.

Neue Spur um Baselbieter Omikron-Fall

Neues gibt es auch vom Baselbieter Omikron-Fall, der am Mittwoch publik wurde. Wie Rolf Wirz, Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, auf Anfrage bestätigt, bestehe auch nach intensiveren Abklärungen noch immer kein Grund zur Annahme einer Verbindung zum Omikron-Fall am Kirschgarten. «Wir konnten aber mittlerweile eine mögliche Infektionskette rekonstruieren, über verschiedene Ansteckungen. Die PCR-Testproben wurden beschafft und Sequenzierungen in Auftrag gegeben. Wir erwarten die Resultate innert einer bis zwei Wochen», schreibt Wirz.

Entsprechend sei es möglich, dass die Omikron-Mutation schon seit einer Weile unbemerkt in der Region kursiere – weil die Labore die PCR-Proben eine gewisse Zeit lang aufbewahren, sollen nun nachträgliche Sequenzierungen erfolgen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Immerhin: Weitere Neuansteckungen mit der Omikron-Mutation gibt es auch aus dem Baselbiet vorerst keine zu vermelden – auch nicht unter den Kontaktpersonen der infizierten Person, die sich nach wie vor in Quarantäne befinden.