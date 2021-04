Coronavirus Verunsicherte Pflegende können aufatmen: Auch Spitex Basel testet ihr Personal nun wöchentlich Erst teilte die Spitex Basel ihren Mitarbeitenden mit, dass Covid-19-Massentests zwar vom Bund gewünscht sind, man diese im eigenen Betrieb aber nicht vorsehe. Das verunsicherte die Pflegenden. Nun die Kehrtwende: Ab Mitte April sollen die freiwilligen Tests starten. Michael Nittnaus 06.04.2021, 05.00 Uhr

Spitex-Angestellte stehen bei ihrer Arbeit in engem Kontakt zu betagten oder kranken Personen. In Zeiten von Corona ein Risiko für beide Seiten. Archivbild: Monika Flückiger

Sie sind viel unterwegs, fahren von Kunde zu Kunde. Ihre Klientel ist krank, pflegebedürftig – und oft hochbetagt. Pflegefachpersonen der Spitex arbeiten unter Hochdruck und in Zeiten von Corona in einem Hochrisiko-Job. Da wundert es nicht, wollen viele Angestellte möglichst sicher sein, nicht mit Covid-19 infiziert zu sein. So auch Mitarbeitende der Spitex Basel.

Als der Kanton Basel-Stadt am 5. März bekanntgab, gezielte Massentests in Betrieben zu planen, war für die Pflegenden klar, dass die Spitex Basel an Bord sein muss. Das Gesundheitsdepartement (GD) hatte in der Mitteilung explizit betont, ein besonderes Augenmerk auf sozialmedizinische Institutionen zu legen. Auf Anfrage bestätigt GD-Sprecherin Anne Tschudin: «Serielles Testen der Mitarbeitenden in sozialmedizinischen Institutionen sehen wir als besonders wichtig an.»

Missverständliche E-Mails an die Mitarbeitenden

Stattdessen erhielten am 18. März alle Angestellten der Spitex Basel von der Geschäftsstelle ein E-Mail, das Verunsicherung auslöste. Im Schreiben, das der bz vorliegt, wurde unter anderem auf die erweiterte Teststrategie des Bundes mit regelmässigen Coronatests in Unternehmen hingewiesen. Das Fazit der Spitex dazu war dann aber kurz und trocken: «Im Moment sind bei der Spitex Basel keine Testungen im Rahmen des Schutzkonzeptes vorgesehen.»

«Das hat viele von uns verunsichert und wir fühlten uns nicht ernst genommen»,

erzählt Pflegefachfrau Tanja Schneider*, mit der die bz sprechen konnte. Ihr gehe es dabei nicht bloss um ihren eigenen Schutz, sondern auch um jenen der Spitex-Kundinnen und -Kunden. Denn wöchentliche Massentests schützen zwar nicht vor Covid-19, doch könnten asymptomatische Fälle gefunden und so die Verbreitung gebremst werden – auch im Team. Denn wie Schneider berichtet, gehe es morgens in den verschiedenen Zentren der Spitex Basel «zu wie im Hühnerstall», da alle Pflegenden zum Start des Arbeitstages zwingend ins Büro kommen müssen, um Schlüssel, Medikamente und andere Materialien für ihre Einsätze bei den Kunden abzuholen.

Erst kurz vor dem verlängerten Osterwochenende folgte ein neues E-Mail an die Mitarbeiter. Darin heisst es nun plötzlich: «Spitex Basel unterstützt serielle Testungen, da sie der Prävention und Früherkennung dienen. Im Moment laufen dazu die letzten Vorbereitungen, sodass Testungen ab Mitte April möglich sind.»

Der Spitex-Alltag erschwert es, rasch Ersatzleute zu finden

Schneider freut sich natürlich über die Entscheidung, ist aber auch irritiert über die widersprüchliche Kommunikation. «Es ist für mich nachvollziehbar, dass die knapp formulierte interne Kommunikation zu Missverständnissen führte», sagt Stefan Schütz. Der Geschäftsführer der Spitex Basel stellt klar: «Wir haben schon lange entschieden, dass wir grundsätzlich beim Massentesten mitmachen wollen.» Erst jetzt seien aber die Rahmenbedingungen und der Starttermin geklärt, sodass das Personal informiert werden konnte.

Konkret meint Schütz damit das Aufkommen von Testmethoden, die weniger invasiv sind als der unangenehme Nasen-Rachen-Abstrich. So wird die Spitex Basel ihre Belegschaft mit «nasalen Abstrichen» testen, die nur am Naseneingang genommen werden müssen.

«Dadurch ist die Hemmschwelle für das Personal, mitzumachen, deutlich tiefer. Und eine hohe Beteiligung an den freiwilligen Tests ist für uns zentral, sonst nutzt das Ganze wenig»,

sagt Schütz. Das sieht auch Schneider so.

Die Umsetzung hat allerdings ihre Tücken. Anders als Alterspflegeheime ist die Spitex dezentral organisiert, die Angestellten stets unterwegs. Und ein Testen morgens in den Zentren gehe laut Schütz nicht gut, da es bei einem positiven Resultat schwierig wäre, rasch eine Stellvertretung zu organisieren. Eine Pflegende decke bis 15 Haushalte am Tag ab. Eine Lösung seien Tests am Ende des Dienstes, um mehr Zeit fürs Umorganisieren zu haben.

Auch der Grossteil der Spitex-Organisationen in Baselland wird nach Ostern mit wöchentlichen Tests beginnen, wie Urs Roth vom Baselbieter Spitex-Verband bestätigt. Hier müssen die Angestellten allerdings analog zu den Schulen ins Röhrchen spucken.

* Name geändert.