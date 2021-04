Coronavirus Von «keine Freude» bis «mega happy»: Das sagen Wirte und Gastro-Experten beider Basel zum Bundesratsentscheid Wie der Bundesrat an seiner heutigen Pressekonferenz bekanntgegeben hat, dürfen Restaurants ihre Terrassen wieder öffnen. Wir haben bei Wirten aus beiden Basel nachgefragt, was der Entscheid für sie bedeutet. Elodie Kolb, Larissa Gassmann 14.04.2021, 19.43 Uhr

Auf dem Ex-Migrol Areal darf im «Holzpark Klybeck» bald wieder gefeiert werden.

Am Mittwoch wagte der Bundesrat einen weiteren Schritt in Richtung Lockerung. Davon ist auch die Gastronomie betroffen. Öffnen dürfen zunächst aber nur die Terrassen. Die Gäste müssen zudem Masken tragen und dürfen diese bloss zum Essen und Trinken ausziehen, pro Tisch sind nur vier Personen zugelassen. Wirtinnen und Wirte aus der Region sagen, was das für ihren Betrieb bedeutet.

«Bohrerhof» bleibt vorerst beim Take-away

«Überhaupt keine Freude» hat Markus Burger-Vénuat, der den «Bohrerhof» in Allschwil zusammen mit seiner Frau Katia betreibt. Eine Öffnung am nächsten Montag ist für ihn keine Option und nicht rentabel. Zu unsicher ist die Lage. «Bei diesem Wetter sitzt keiner draussen», so Burger-Vénuat. Derzeit setzt er auf Take-away, dies laufe vor allem am Wochenende gut. Eine Öffnung werde er nur dann in Erwägung ziehen, wenn klar ist, dass es ein oder zwei Wochen lang warm bleibt.

Gewünscht hätte er sich, dass die Restaurants erst Ende April geöffnet werden – dann aber komplett. Die Gesundheit gehe vor, aber dies sei unverständlich. «Die Wirte haben viel Geld ausgegeben, um die Menschen zu schützen», so Burger-Vénuat. Er verweist dabei etwa auf die Plexiglasscheiben. Sobald es wärmer wird, könne er dank seiner grossen Terrasse schnell reagieren, andere Restaurants aber hätten diese Möglichkeit nicht.

Patschifig-Bar ist «happy»

Erleichtert ist wiederum Katja Reichenstein vom Verein Shiftmode. Dieser ist für den Basler Holzpark Klybeck verantwortlich, in dem sich unter anderem die Patschifig-Bar befindet. Weil es noch kühler ist, werde man mit einer Öffnung wohl noch bis Ende Woche warten. Am Samstag etwa ist ein Flohmarkt geplant. «Wir werden uns sicherlich sauber vorbereiten und zuerst noch einmal über die Bücher gehen», so Reichenstein.

Die Buvette Patschifig des Vereins Shiftmode.



Grundsätzlich sei man aber parat. Da alles frisch zubereitet wird, gebe es keinen grossen Aufwand. Bis jetzt wurden Speisen zum Mitnehmen angeboten, diese können nun vor Ort verzehrt werden. «Wir freuen uns, dass die Gäste endlich wieder bei uns verweilen dürfen», so Reichenstein. «Was allerdings sicherlich eine Herausforderung sein wird, ist die Kontrolle.» Ob alle bereit sind, ihre Daten wie angefordert anzugeben, werde sich zeigen. Grundsätzlich sei man aber «extrem happy».

«Die Situation ist extrem schwierig», heisst es bei der «Sissacherfluh»

Auch Alain Goepfert, Wirt der «Sissacherfluh», wolle zwar wieder öffnen, «aber wahrscheinlich auch noch nicht am Montag». Denn: «Für uns ist die Situation extrem schwierig.» Im Prinzip sei es eigentlich wie ein Take-away-Betrieb, man dürfe nun einfach die Gartenmöbel nutzen. Er könne aber jetzt noch keine endgültige Entscheidung treffen. «Gerade auch, weil das Wetter nächste Woche schlecht ist und wir ein Ausflugsort sind. Da kommt bei schlechtem Wetter niemand», so Goepftert. Ausserdem verstehe er die Überlegung nicht, dass 50 Personen ins Kino dürfen, aber vier Gäste drinnen nicht im Restaurant essen können. Aber er sehe auch das Gute an der Entscheidung: «Endlich geht wieder etwas in Richtung Öffnung.»

Bald wieder offen: Das Restaurant Sissacherfluh. zVg

Das Restaurant Löwenzorn erwartet «hohe Nachfrage»

«Wir haben einen grossen Hofgarten, der grösstenteils gedeckt ist», sagt derweil Karim Frick vom Restaurant Löwenzorn in Basel. Deswegen wird er bereits am Montag wieder öffnen. «Wir sind zufrieden mit der Entscheidung, auch wenn es natürlich ideal wäre, auch die Innenräume öffnen zu dürfen. Gerade für Restaurants ohne Terrassen», so Frick. Er spüre den Wunsch der Gäste, endlich wieder raus zu gehen. Noch während der Bundesrat gesprochen habe, seien bei ihnen bereits die ersten Reservationen eingegangen. «Wir erwarten eine hohe Nachfrage, weswegen wir zwei Reservationszeiten machen werden.» Er hoffe aber, dass die Leute etwas nachsichtig sind, wenn nicht alles auf Anhieb rundlaufe, denn «nach fünf Monaten braucht es wieder einen Moment, bis man in der Routine ist», so Frick.

Karim und Anwar Frick im Innenhof des Restaurants Löwenzorn. Kenneth Nars

Positives Zeichen, aber schwierig, sagen Wirteverband und Gastro BL

Kritik gibt es wiederum von Seiten der Verbände, so etwa von Gastro Baselland. «Für die Gesellschaft ist es ein erstes Aufatmen und Balsam für die Seele», sagt Präsidentin Fabienne Ballmer. Auf die Restaurants käme aber ein enormer Aufwand zu. So müssen Mitarbeiter mobilisiert werden, die seit Monaten nicht gearbeitet haben. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit. Ein Überleben ist nicht sichergestellt. «Das Ganze funktioniert nur, wenn die Zahlungen der Härtefallgelder weitergeführt werden», so Ballmer. Wichtig sei auch, dass die Ausnahmebewilligung für Heizstrahler verlängert wird. Diese läuft in Baselland nur noch bis Ende April. Auch soll es möglich sein, die Gartenrestaurants unkompliziert zu erweitern. Ballmer hofft, dass es nicht bald wieder zu einer erneuten Schliessung kommt: «Dies wäre für die Moral ganz schlecht.»

Ähnlich klingt es bei Maurus Ebneter vom Wirteverband Basel-Stadt. «Wir sind weit entfernt von einer Öffnung, die wirtschaftlich interessant ist», sagt er. Das gelte besonders für Betriebe, die nur über wenig Aussenplätze verfügen. «Gerade in der Stadt lassen die räumlichen Verhältnisse dies oft nicht zu», so Ebneter. Das Ganze sei vielleicht spannend für Ausflugsrestaurants mit grossen Terrassen. Trotzdem sei es ein positives Signal, gerade mit Blick auf das Ausland. In der Stadt würden nun primär Betriebe ihre Terrassen öffnen, die auf Getränke und Schnellverpflegung setzen. Bediente Speiserestaurants müssten aufgrund der Wetterlage «Tag für Tag unternehmerische Entscheide fällen». Wer frisch kocht, müsse nämlich die Verlässlichkeit haben, dass ein Abverkauf stattfinden kann: «Ich gehe davon aus, dass nächste Woche noch nicht alle voller Elan loslegen und erst das Risiko abwägen.»

Extraregel für Steinenvorstadt

Für die Steinenvorstadt gibt es ausserdem Extraregeln, wie der Basler Regierungsrat mitteilt: Es sei in Basel ein Paragraf in der kantonalen Covid-Verordnung eingeführt worden, wodurch der Kantonsarzt «besondere Schutzmassnahmen in Hotspots verfügen kann, insbesondere eine örtlich begrenzte generelle Maskentragpflicht und ein Konsumationsverbot auf der Allmend», heisst es in der Mitteilung.

Für die Steinen bedeute dies, dass auf der Allmend, ausserhalb der gekennzeichneten Bar- und Restaurantbereiche nichts konsumiert werden kann. Diese Regelung sei bis Ende Mai vorgesehen. «Wenn man momentan die vielen Menschen am Rheinbord sieht, ist das unfair», findet Laura Herbella, Inhaberin von der Soho-Bar in der Steinenvorstadt. Ob sie am Montag öffnen werden, werde gerade diskutiert. «Wir haben nur eine kleine Terrasse und rentabel ist es sowieso nicht, das wissen wir schon jetzt.» Es sei eher schwierig, wenn die Bars rechts und links öffnen, so Herbella.

Mit seinen Massnahmen ging der Kanton Basel-Stadt einst weiter als der Bundesrat. So sind die Restaurants im Stadtkanton bereits seit Ende November geschlossen. Wenige Tage später zog das Baselland mit einer Sperrstunde um 21 Uhr nach. Auch waren pro Raum ab dann nur noch 50 statt 100 Personen zugelassen. Am 22. Dezember folgte schliesslich die schweizweite Schliessung der Restaurants sowie sämtlicher Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen.