Basel: Walk-In-Impfungen gegen Covid-19 wieder möglich

Coronavirus Walk-In-Impfungen in Basel-Stadt wieder möglich Ab nächster Woche werden im Impfzentrum am Messeplatz wieder Walk-In-Impfungen gegen das Coronavirus angeboten. Wegen der hohen Nachfrage benötigte man bis anhin einen Termin. Matteo Calonder 04.11.2022, 10.39 Uhr

Ab Dienstag sind Walk-In-Impfungen in Basel wieder möglich. Andrea Tina Stalder

Im Corona Impfzentrum am Basler Messeplatz werden ab dem kommenden Dienstag wieder Walk-In-Impfungen für die gesamte Bevölkerung angeboten. Wegen der hohen Nachfrage im Kanton Basel-Stadt brauchte es für die Auffrischimpfung bis anhin einen Termin.

Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags können sich Impfwillige ab der nächsten Woche während den Öffnungszeiten auch ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen. Dies gibt das Gesundheitsdepartement am Freitag bekannt. Mit Termin sind Impfungen an allen fünf Wochentagen möglich. Das Impfzentrum empfehle dennoch weiterhin einen Termin zu buchen, um Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten. Impfungen für Kinder im Alter von 5 – 11 Jahren werden nach wie vor am Mittwochnachmittag verabreicht und sind auch als Walk-In möglich.

Booster-Termine mit dem bivalenten Pfizer-Impfstoff können im Moment keine gebucht werden. Beide Basel haben die Verwendung nach der Meldung von Swissmedic zur Blasenbildung im Impfstoff vorerst ausgesetzt.