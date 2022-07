Coronavirus Zweite Auffrischimpfung für über 80-Jährige: Anmeldung ab heute in beiden Basel möglich Nachdem die Eidgenössische Kommission für Impffragen am Dienstag eine neue Empfehlung abgegeben hat, können sich Interessierte ab jetzt für einen Impftermin anmelden. Personen unter 80 Jahren müssen die freiwillige Coronaimpfung nach wie vor selbst bezahlen. Aimee Baumgartner Aktualisiert 06.07.2022, 15.06 Uhr

«Es ist wichtig, dass nun bald die vierte Impfung, also der zweite Booster, angeboten werden kann», sagt der Basler Gesundheitsdirektor und GDK-Präsident Lukas Engelberger Anfang Juli. Elia Bianchi / Keystone

Die Kantone Basel-Stadt und Baselland folgen der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) und haben das Angebot in den Kantonen entsprechend angepasst. Ab heute Mittwoch können sich impfwilligen Personen über 80 Jahren online für die zweite Corona-Auffrischimpfung anmelden.

Wie der Kanton Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt, werden ab kommender Woche auch Walk-in-Zeitfenster im kantonalen Impfzentrum beim Messeplatz angeboten. Ab Donnerstag wird im Swiss Tropical and Public Health Institut (STPH) der Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson verfügbar sein. Die Anmeldung erfolgt über die Website www.impf-check.ch. Auch einzelne Apotheken und Arztpraxen werden nach Angaben des Kantons den zweiten Booster mit Moderna zeitnah anbieten. Für Termine in Apotheken und Hausarztpraxen können diese direkt kontaktiert werden.

Booster im Baselbieter Impfzentrum nur mit Termin

Im Baselbiet werden die Auffrischimpfungen im neuen kantonalen Impfzentrum in Pratteln verabreicht. Es ist ebenfalls möglich, sich in Arztpraxen oder Apotheken impfen zu lassen. Um Wartezeiten zu vermeiden, sei eine Anmeldung zwingend notwendig, so der Kanton. Impfungen ohne Termin werden im Impfzentrum Pratteln vorläufig nicht mehr angeboten.

Für Personen über 80 Jahren und immundefiziente Personen ist die zweite Boosterimpfung aufgrund der EKIF-Empfehlung kostenlos. Für andere Personengruppen wird die freiwillige zweite Auffrischimpfung vom Bundesamt für Gesundheit und der EKIF gegenwärtig aus epidemiologischer und medizinischer Sicht nicht empfohlen. Sollte sich jemand für die zweite Auffrischimpfung im Zusammenhang mit einer Reise oder aus individuellen Sicherheitsbedürfnissen entscheiden, müssen die dafür verlangten 60 Franken aus der eigenen Tasche bezahlt werden.