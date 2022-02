Das Wort zum Tag 1. Februar: Sicherheit am Computer? Ausgeschlossen! Jedes Jahr müssen wir uns noch mehr Passwörter merken, um unsere Sicherheit im Netz zu gewährleisten. Da stellt sich die Frage, ob man dem virtuellen Schlüsselbund auch noch einen eigenen Feiertag widmen soll. Ja, finden einige. Stefan Strittmatter 01.02.2022, 05.00 Uhr

jaw

Just über meinem Arbeitsplatz hängt seit neustem ein digitales Damoklesschwert. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es darnieder saust. Damit ich das bevorstehende Unheil bloss nicht vergesse, erinnert mich mein Geschäftscomputer in zuverlässigen Intervallen daran: «Sie haben noch 19 Tage, um ihr Passwort zu ändern.» Beim Lesen dieser Androhung fühle ich mich allmorgendlich wie ein Verurteilter, der in seiner Zelle auf den Tag der Hinrichtung wartet. Wenns doch bloss schon so weit wäre ...

Zugegeben: Wenig spräche dagegen, mein gut abgehangenes Passwort schon vor Ablauf dieser Galgenfrist zu aktualisieren. Die IT-Abteilung würde es mir danken. Was jedoch gegen einen sofortigen Wechsel meiner Log-in-Buchstaben-Kombination spricht, ist entscheidend: Mir will partout kein neues Passwort einfallen. Auch meine Fantasie ist endlich. Nach den gefühlt 800 Passwörtern, die mir das digitale Zeitalter bislang abgerungen hat, ist dieser Quell nun versiegt.

Freilich könnte ich einfach die obligate Zahl des Passwortes durch die nächsthöhere ersetzen. Doch schon jetzt habe ich Mühe, mir zu merken, bei welchem Wert ich angelangt bin. Ich weiss ja auch bei einer Streaming- oder DVD-Serie jeweils nicht mehr, ob ich am Vorabend bei Teil 8 oder 9 stehen geblieben bin. Zudem ist mir das Passwort, dessen Tage gezählt sind, sehr ans Herz gewachsen. Also schiebe ich die schmerzhafte Trennung noch etwas vor mir her.

Ein Kollege hat diesen Schritt bereits hinter sich. Seither, so hat er mir unlängst im Büro gestanden, kann er sich bei der Hälfte der zur Arbeit dringend erforderlichen Apps und Programme nicht mehr einloggen. Das nenne ich lückenlose Sicherheit!

Ein Gedenktag mit Mahnfinger

Um genau solche war auch das US-amerikanische Webportal Gizmodo bemüht, als es im Jahr 2012 für den 1. Februar den «Ändere dein Passwort»-Tag ausrief. Der gleichermassen selbsterklärende wie mahnfingernde Gedenktag ist nicht zu verwechseln mit dem «Safer Internet Day», der seit 2008 begangen wird – dies jedoch jeweils am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats. Dieses Jahr also am 8. Februar.

Am heutigen 1. Februar wiederum sollen aber nicht nur emsig die Passwörter gewechselt, sondern auch Schlangen freudig in die Lüfte geworfen werden – zumindest symbolisch. Denn zeitgleich mit dem «Ändere dein Passwort»-Tag findet jeweils auch der Tag der Schlange statt.

Dem Trend zur Verschwörungstheorie folgend vermute ich hinter dieser Paarung mehr als blosse Willkür. Denn während Adam und Eva von einer Schlange aus dem Paradies ausgesperrt wurden, so sind es nicht selten unsere frisch abgeänderten Passwörter, die uns den Zutritt zum Seelenheil verweigern. Hierzu passt nur zu gut, dass sich Schlangen und Passwörter beide gerne mit Apples umgeben.

In der Reihe Das Wort zum Tag knöpft sich die bz-Kulturredaktion in loser Folge spezielle Kalendertage vor. Ebenfalls gefeiert wird heute der internationale Hijab Day sowie der internationale No Hijab Day, das thailändische Baumwollblütenfest und der deutsche Tag des Eurasiers.