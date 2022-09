Datenschutz «Big Brother is watching you»: Überwachungskameras werden in Basel zum Standard Bei Neubauten des Kantons Basel-Stadt werden mittlerweile sehr oft umfassende Videoüberwachungsanlagen eingeplant. Und auch die Polizei prüft neue Möglichkeiten. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

An der Uferstrasse installierte die Basler Polizei im Sommer 2021 sieben Überwachungskameras. Roland Schmid

48 Institutionen, wo Baslerinnen und Basler mit Videokameras überwacht werden, listet der Jahresbericht des Datenschutzbeauftragten auf. Darunter offensichtliche wie etwa das Gefängnis Bässlergut oder das Kunstmuseum (beide mit über 200 Kameras ausgerüstet) aber auch überraschende wie etwa das Naturbad Riehen oder der Velokeller des Schulhaus Sandgruben.

Rechtlich ist die Lage klar: Öffentliche Organe müssen eine Überwachung mit Videokameras mit dem Schutz von Personen oder Sachen vor strafbaren Handlungen oder zur Verfolgung derer begründen können, also etwa zur Sicherheit von Mitarbeitenden in einem Spital. Dazu braucht es ein öffentlich einsehbares Reglement, in dem klar festgehalten wird, welche Kameras zu welchem Zweck im Einsatz sind.

Darin muss auch festgehalten sein, wie die Kameras signalisiert werden und was mit dem aufgezeichneten Material passiert. Mit der Veröffentlichung der Reglemente haperte es in den vergangenen Jahren aber noch. Mittlerweile hat sich die Situation gebessert. Praktisch für alle eingesetzten Kameras liegt mittlerweile ein Reglement vor.

Trend zur Überwachung des öffentlichen Raums

Das Team des Datenschutzbeauftragten prüft die Reglemente jeweils auf Herz und Nieren. «Das Ziel ist, das wir uns die neuen Kameras begründen lassen», sagt der Basler Datenschutzbeauftragte Beat Rudin.

Die Arbeit dürfte ihm so schnell nicht ausgehen: «Eine Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass bei Neubauten für Verwaltungsstellen quasi selbstverständlich umfassende Videoüberwachungsanlagen eingeplant werden», schreibt Rudin im neusten Jahresbericht. Die Verwaltungsstellen, die schliesslich dann für den Betrieb der Videoüberwachung die Verantwortung tragen, würden bei der Planung häufig noch gar nicht einbezogen.

Videokamera bei der Recyclingstelle am der Efringerstrasse Basel. Archivbild: Martin Toengi

Dazu kommt der Umstand, dass immer mehr Servicekameras eingesetzt werden. Also etwa Kameras, die zur logistischen Unterstützung eingesetzt werden. Diese müssen so ausgestaltet sein, dass man auf den Aufnahmen keine Personen erkennen kann.

Ein weiterer Trend dürfte den Datenschutzbeauftragten künftig beschäftigen: Die Verschiebung von der objekt- zur raumbezogenen Überwachung, also das Filmen von Arealen. In Basel waren solche Pläne in der Vergangenheit politisch chancenlos. Zuletzt scheiterte die LDP mit einer Initiative zur Überwachung von Hot-Spots bereits bei der Unterschriftensammlung.

Polizei plant Kameras und Einsatz von Drohnen

Stephanie Eymann. Kenneth Nars

Trotzdem hat Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann bereits mehrfach angekündigt, Videoüberwachungen prüfen zu wollen. Faktisch dürfte es um zeitlich und örtlich begrenzte Einsätze wie an der Uferstrasse gehen. Vergangenes Jahr startete die Polizei dort einen Versuchsballon und installierte nach illegalen Partys und einer heftigen Schlägerei mit Verletzten im Hafenareal sieben Kameras, anfänglich ohne diese auszuschildern.

Offen ist, ob dafür Änderungen im Polizeigesetz nötig sind. Laut Gesetz sind solche Massnahmen grundsätzlich möglich, im Detail wird es dann meist komplizierter. Angesichts der politischen Brisanz ist es aber kaum vorstellbar, dass der Entscheid zur Überwachung des öffentlichen Raums ohne den Segen des Parlaments oder sogar der Stimmbevölkerung gefällt wird. Weitere temporäre Überwachungen wie an der Uferstrasse sind laut Polizei aktuell keine geplant.

«Die Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements hat sich dahingehend geäussert, dass sie – gestützt auf ihre bisherigen beruflichen Erfahrungen als Staatsanwältin und Polizeioffizier – die limitierte Videoüberwachung von neuralgischen Örtlichkeiten einerseits aus präventiven Gründen und anderseits als ergänzendes technisches Einsatzmittel der Strafverfolgungsbehörden als sinnvolle Ergänzung des zur Verfügung stehenden Instrumentariums ansieht», schreibt das Justiz- und Sicherheitsdepartement auf Anfrage.

Dazu müssten aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen klar definiert werden und Konsens darüber bestehen, dass Videoüberwachung weder Polizeipräsenz ersetzen kann noch ersetzen soll. Und weiter: «Eine permanente Echtzeitüberwachung des öffentlichen Raums lehnt sie hingegen – auch unter liberalen Gesichtspunkten – dezidiert ab.»

Abklärungen laufen auch bezüglich dem Einsatz von Drohnen. Auch hier stellen sich verschiedene Fragen. So macht es einen Unterschied, ob eine Drohne eingesetzt wird, um sich bei einem Brand oder einem Verkehrsunfall schnell ein Bild der Lage machen zu können, oder ob es beispielsweise um die Überwachung einer Demonstration geht. Für Letzteres dürfte die aktuelle Gesetzeslage aber wohl nicht ausreichen.

