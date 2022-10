Caritas-Geschäftsführer: "Den Verschleiss nehme ich in Kauf"

Dauerkrise Geschäftsführer der Caritas beider Basel: «Den Verschleiss nehme ich in Kauf, denn mein Job ist enorm sinnstiftend» Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Seit über zwei Jahren jagt eine Krise die nächste. Caritas-Geschäftsführer Domenico Sposato erklärt im Gespräch mit der bz, was es bedeutet, wenn nicht nur die Bedürftigen, sondern auch die Helfer an ihre Grenzen geraten. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Domenico Sposato ist Geschäftsführer der Caritas beider Basel. Kenneth Nars

Herr Sposato, wie viele Krisen mussten Sie heute schon meistern?

Domenico Sposato: Ich musste ein paar Telefonate führen und die Kinderbetreuung umorganisieren. Aber wirkliche Krisen gab es heute noch keine.

Dennoch bewältigen Sie seit über zwei Jahren eine Krise nach der nächsten.

Wir hatten durch den Lockdown innerhalb von kurzer Zeit viel mehr zu tun – auf verschiedenen Ebenen. Im Caritas-Markt, wo wir versuchen, die Lebensmittel im Vergleich zum regulären Detailhandel um etwa die Hälfte günstiger anzubieten, hatten wir durch den Lockdown wortwörtlich über Nacht einen enormen Zuwachs an Kunden. Schlagartig kamen viele Leute zu uns, die vorher noch nie bei uns gewesen waren.

Warum?

Das hatte insbesondere mit den Grenzschliessungen zu tun, die es den Leuten verunmöglichten, günstig ennet der Grenze einzukaufen. Da musste wir vermehrt kontrollieren, wer überhaupt zutrittsberechtigt ist. In den Caritas-Märkten versuchen wir die Ware im Vergleich zum regulären Detailhandel um etwa 50% günstiger zu verkaufen. Hier kann nur einkaufen, wer seine Bedürftigkeit vorher bei uns nachgewiesen hat. Das haben wir mit den Detailhändlern, welche uns mit der Ware beliefern, so ausgemacht. Inzwischen hat sich die Situation im Caritas-Markt mehr oder weniger wieder normalisiert.

Spontan würde man meinen, dass zuerst mehr Anfragen für Beratungen und finanzielle Hilfeleistungen eintrafen.

Das ist auch passiert, aber etwas zeitverzögert. Es kamen viele Leute zu uns, die wir sonst nicht bei uns sehen. Ein Beispiel war eine junge Studentin, die ihr Studium mit einem Job in der Gastronomie finanzierte. Im Lockdown wusste sie plötzlich nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollte. Wir haben sie dann punktuell finanziell unterstützt.

Wie haben Sie diesen Andrang bewältigt? Haben Sie einfach mehr gearbeitet?

Ja, tatsächlich. Mein Team und ich, das zusammen etwa zehn Vollzeitstellen zählt, hat in dieser Zeit mehrere hundert Stunden Überzeit angehäuft.

Es sieht nicht so aus, als ob sie die Überzeit so schnell abbauen könnten. Haben Sie noch Kraft nach zweieinhalb Jahren Dauerkrise?

Ich merke schon einen gewissen Verschleiss. Besonders anstrengend ist das ständige Auftreiben von Geld. Früher wurden wir ab und zu von Testamenten berücksichtigt oder erhielten Legate. Das hat sich geändert. Wir erhalten von der Römisch-katholischen Kirche aus beiden Basel einen Trägerbeitrag und mit bestimmten Pfarreien haben wir Leistungsvereinbarungen, doch diese Finanzierung ist nicht ausreichend. Darum müssen wir beispielsweise immer öfter bei Stiftungen vorstellig werden oder projektbasiert arbeiten.

Wie äussert sich dieser Verschleiss?

Ich bin müder, schaue weniger zu mir oder mache weniger Sport. Das ist im Moment einfach nicht möglich. Ich nehme das aber in Kauf, denn mein Job ist enorm sinnstiftend.

Was müssen wir uns unter projektbasierter Arbeit vorstellen?

Eine Neuerung aus der Pandemiezeit ist zum Beispiel, dass wir auch eine Sozialberatung in Zusammenarbeit mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) anbieten, die uns dafür Räumlichkeiten in ihren Geschäftsstellen in Münchenstein und Füllinsdorf zur Verfügung stellt und die entsprechenden Stellenprozente auch finanziert.

Seit zwei Jahren arbeiten sie auch mit Arztpraxen zusammen. Wird die Zusammenarbeit mit den Praxen und der BLKB weitergeführt?

Ich hoffe es. Im Moment sieht es so aus, als könnten wir die Finanzierung für beide Projekte sicherstellen. Es gibt ja viele Firmen, die ihre soziale Verantwortung in ihren Leitlinien festhalten. Oft bleibt es aber bei Worten. Dass die BLKB in diesem Fall den Worten auch Taten folgen liess, hat mich gefreut.

Wie sieht Ihre Hilfe konkret aus?

Wir helfen besonders dann, wenn wir den Eindruck haben, dass das Problem mit einer einmaligen, überschaubaren Zahlung nachhaltig gelöst werden kann. Wir haben zum Beispiel kürzlich einem Jugendlichen aus dem Oberbaselbiet einen höherwertigen Laptop bezahlt, den er für die Absolvierung seiner Lehre braucht. Die Familie konnte sich das nicht leisten.

Was ist, wenn es um gewichtigere Probleme geht?

Wenn jemand zum Beispiel mit einem hohen Schuldenberg zu uns kommt, verweisen wir diese Person an eine Schuldenberatung. Das Problem ist, dass die Leute spät zu uns kommen, oft viel zu spät. Das hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass sie eigenständig bleiben wollen, so lange wie es irgendwie geht. Bis es dann halt irgendwann nicht mehr geht. Die Leute kommen nicht zu uns, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in sechs Monaten in ein Problem laufen könnten, sondern dann, wenn es brennt.

Machen sich die hohen Energiepreise und die Teuerung schon in Form von vermehrten Anfragen bemerkbar?

Es ist schon eine Frau aus dem Baselbiet auf uns zugekommen, deren Nebenkosten sich verdoppelt haben und die das einfach nicht bezahlen konnte. Eine Häufung können wir bis jetzt nicht feststellen, befürchten aber, dass diese bald kommt. Die Inflation wird – anders als bei der Pandemie – besonders die ohnehin sozial und finanziell Schwächsten treffen. Diese sind von den Auswirkungen höherer Energie- und Lebensmittelpreise verhältnismässig stärker betroffen. Einem Pharma-Manager fällt es kaum auf, wenn seine bevorzugten Spaghetti 10 Rappen teurer werden. Bei Leuten mit schmalem Budget ist das anders.

Wie helfen Sie der erwähnten Frau konkret?

Wir schauen mit ihr zusammen an, wie sie mit ihrem Geld umgeht, um herauszufinden, wie sie ihr Budget entsprechend anpassen könnte.

Und wenn das Geld auch dann nicht reicht?

Wenn ihre Situation tatsächlich mit einer einmaligen Zahlung ins Lot gebracht werden kann, dann können wir eine solche Zahlung leisten. Wenn armutsbetroffene Personen aber längerfristig zu wenig Geld haben, führt kein Weg an der Sozialhilfe vorbei. Oft haben die Leute Mühe damit, weil sie sich in dieser Situation sehr schämen. Ich wünschte mir eine breitere gesellschaftliche Debatte zu dieser Tatsache. Dass jemand aus reinem Eigenverschulden in die Armutsfalle gerät, ist nämlich die Ausnahme, nicht die Regel.

Den Wunsch, dass mehr über Armut gesprochen wird, haben Sie schon vor der Pandemie öffentlich geäussert. Hat sich die Situation aus Ihrer Sicht verbessert?

Ich glaube schon, dass sich etwas getan hat. Das hat aber meiner Einschätzung nach vor allem mit äusseren Umständen wie der Pandemie oder der jetzigen Krise zu tun.

