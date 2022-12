Basel will 2037 klimaneutral sein: Die Fernwärme soll es regeln

Dekarbonisierung Klimarevolution im Untergrund: Die Fernwärme soll es regeln Der Kanton Basel-Stadt soll bis 2037 CO2-neutral werden. Das hat die Stimmbevölkerung vor kurzem entschieden. Kann das Basler Allheilmittel gegen Klimawandel und Putin sein Versprechen einhalten? Zara Zatti und Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Irgendwo zwischen Grosspeter und Gundeli im Untergrund zischt bald heisses Wasser durch das Fernwärmenetz. Kenneth Nars

In den Untergrund Basels führt eine unscheinbare Tür neben dem Grosspeter-Tower. Es ist der Zugang zum Leitungstunnel Wolf, in dem die grossen Wasserleitungen verlaufen. Seit diesem Sommer arbeiten die Industriellen Werke Basel (IWB) hier an einer neuen Mission: Die Falkensteinerstrasse auf der anderen Seite der Gleise mit Fernwärme zu versorgen. Jener thermischen Energie, die Basels Stuben künftig warm halten und die Klimabilanz der Stadt strahlen lassen soll.

Das Fernwärmenetz – was technisch tönt, gilt nach der Annahme des Gegenvorschlags zur Klimagerechtigkeitsinitiative als Basler Königsweg zur Klimaneutralität. Bis 2037 soll der Kanton klimaneutral werden. Drei Bereiche hat die Regierung in ihrer Auslegeordnung festgelegt: Verkehr, Industrie und Wohnen.

Der Einflussbereich von Basel liegt vor allem bei den Immobilien

In den ersten beiden sind dem Kanton grossenteils die Hände gebunden: Hier wird die Hoffnung in technologische Fortschritte und Massnahmen auf Bundesebene gesetzt. Im Bereich Immobilien aber sehen die Basler Klimaplaner ihre grosse Chance: Mit besseren Isolationen, Solarenergie und vor allem dem Fernwärmenetz. Nach der Annahme des Gegenvorschlags letzten Sonntag sagte Regierungspräsident Beat Jans:

«Was wir machen können, ist, alle Gebäude künftig an eine erneuerbare Heizung anschliessen, sei es Fernwärme, Wärmepumpe oder andere Lösungen.»

120 Kilometer umfasst das Fernwärmenetz bereits. Dazu kommen etwa die neun Stahlbehälter mit über einer Million Litern Fassungsvermögen im ehemaligen Heizwerk am Kleinbasler Dolderweg, die als Reservoir für überschüssiges heisses Wasser dienen. Rund 7000 Liegenschaften sind bereits ans Fernwärmenetz angeschlossen, etwa 45'000 Haushalte heizen damit.

Fernwärme: Das regionale Allheilmittel

Die Fernwärme ist das regionale Allheilmittel gegen die Herausforderungen der aktuellen Zeit: Egal ob Klimawandel oder die Abhängigkeit von Gas oder Öl aus Schurkenstaaten – die Antwort liegt wenige Meter unter der Erde. Und am Nordzipfel der Stadt: In der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) mit den zwei charakteristischen Kaminen werden die Abfälle aus Basel, dem Baselbiet und dem Landkreis Lörrach verbrannt. Aktuell laufen auch Überlegungen, künftig noch Abfall aus dem Elsass zu übernehmen. Die entstandene Wärme wird ins Netz eingespiesen. Vergangenes Jahr kamen so rund 235’000 Tonnen Abfall zusammen, was total 544 Gigawattstunden Strom und Fernwärme ergab.

Simpel gesagt ist das Fernwärmenetz nichts anders als eine riesige Zentralheizung. Mit der Abwärme der Kehrichtverwertungsanlage wird in einem geschlossenen Kreislauf Wasser aufgewärmt. Dieses fliesst von den Produktionsanlagen zu den Haushalten und dem Gewerbe. Dort wird die Wärme genutzt und das abgekühlte Wasser fliesst wieder zurück zu den Produktionsanlagen.

Die Wärme kommt durch einen Tunnel unter den Bahngleisen

Zurück im Leitungstunnel Wolf im Grosspeter. Damit auch hier unten für Orientierung gesorgt ist, weisen einem Pfeile mit Strassennamen den Weg. «St. Jakobs-Strasse» steht da etwa unter einer Neonröhre, die kaltes Licht auf die Betonwände wirft. Projektleiter Franz Berchier zeigt uns zwei übereinanderliegende Fernwärmerohre: Das untere ist der Vorlauf, hierdurch fliesst das heisse Wasser, das vorher etwa durch die Kehrichtverbrennungsanlage erhitzt wurde.

Auch im Untergrund soll man sich zurechtfinden können. Kenneth Nars

Im unteren Rohr beträgt die Wassertemperatur 115 Grad Celsius. Das Wasser bleibt dabei trotz der hohen Temperaturen flüssig, weil die Leitungen unter Druck stehen. Das obere Rohr ist der sogenannte Rücklauf, hier läuft das Wasser von den Haushalten zurück, nachdem diese mit Wärme versorgt wurden. Die Temperatur im Rücklauf beträgt nur noch bis zu 50 Grad Celsius. Wegen der grossen Temperaturschwankungen können sich die Rohre durch die Ausdehnung bis zu 25 Zentimetern bewegen.

Noch verlaufen die Rohre horizontal, vor einem grossen Schacht winden sie sich um 90 Grad und stürzen sich in die Tiefe, bis sie 20 Meter weiter unten wieder dem ebenen Boden folgen. Wir nehmen die Treppe. Unten angekommen, folgen wir den Rohren weiter, die in einem runden Schacht verschwinden. 30 Meter über uns rollen die Züge über die Bahngleise. Wir unterqueren sie durch den 350 Meter langen Tunnel, bis wir uns unterirdisch in der Nähe des Obi Dreispitz befinden.

Die Evakuierung erfolgt über einen 60-Zentimeter-Schacht

Aktuell fliesst noch kein Wasser durch die Rohre, und bevor das passiert, müssen diese auch noch isoliert werden. «Sonst hätten wir hier unten Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius», sagt Berchier.

Hätte ein Arbeiter oder eine Arbeiterin einen Unfall und könnte den Weg nach draussen nicht mehr alleine bewältigen, würde er hier durch einen Bergungsschacht an die Oberfläche gezogen. Gerade einmal 60 Zentimeter Durchmesser hat der Schacht. Er selbst habe das noch nie gemacht, sagt Berchier. Im Moment suche man allerdings gerade eine Person, die sich für eine Feuerwehrübung zur Verfügung stellt.

Evelyn Rubli und Franz Berchier besprechen das Fernwärmenetz unter dem Grosspeter Tower. Kenneth Nars

Normalerweise arbeiten im Tunnel drei bis vier Personen gleichzeitig. Die sechs Meter langen Metallrohre, durch die künftig das Wasser fliessen wird, müssen miteinander verschweisst werden. 730 Rohrteile sind es insgesamt. Zwei bis maximal vier Nähte können an einem Tag verschweisst werden. Das sind also nur zwölf bis 24 Meter, um welche das Fernwärmesystem hier unten wächst. «Die Arbeit braucht Zeit und ist für Aussenstehende nicht immer sofort als Fortschritt zu erkennen. Deshalb verstehen manche auch nicht, weshalb die Baustellen nicht schneller abgeschlossen werden», sagt Berchier.

Klimaneutralität kostet Komfort

Es ist eine der grossen Herausforderungen beim Vorhaben, Basel klimaneutral zu machen. In den kommenden Jahren soll das Netz massiv ausgebaut werden. 460 Millionen Franken hat das Parlament dafür gesprochen. Das Fernwärmenetz wird von 120 auf 180 Kilometer ausgebaut. In 15 Jahren sollen dann der Grossteil des Kantons, abgesehen von ein paar Ecken an der Peripherie, wie das Bruderholz oder Teile von Riehen und Bettingen, ans Netz angeschlossen werden.

Das bringt massive Bauarbeiten mit sich. Für jedes Gebäude, das an die Fernwärme angeschlossen wird, muss der Boden davor aufgerissen und die Leitungen verlegt werden. Ausnahmen bilden die Fälle, in der eine Liegenschaft intern mit einem schon angeschlossenen Nachbarhaus verbunden werden kann.

Fast jede Strasse in Basel wird aufgerissen

Vom Fernwärmeausbau betroffen sind knapp 20 Prozent des baselstädtischen Strassennetzes, was jährlich zu einer zusätzlichen Baustellenlänge von vier bis fünf Kilometern führen wird. Laut dem Basler Tiefbauamt werde in den nächsten 15 Jahren fast jede Strasse in Basel aufgerissen. Sprich: Für die klimaweisse Weste müssen die Baslerinnen und Basler in den kommenden Jahren auch einige Einschränkungen in Kauf nehmen.

Der Kanton und die IWB sehen vor, dass die Fernwärmebaustellen mit sonstigen anfallenden Bauarbeiten, etwa Strassenarbeiten oder dem Ersatz von Tramgleisen, koordiniert werden. Ein Bericht zeigt allerdings auf, dass die Verantwortlichen damit rechnen, dass nur 15 bis maximal 50 Prozent der vorgesehenen Fernwärmeleitungsarbeiten mit den weiteren nötigen Erhaltungsmassnahmen an öffentlichen Infrastrukturen koordiniert werden können. Bis zu 85 Prozent der Leitungsarbeiten seien indes nicht mit anderen Arbeiten koordinierbar, was zu zusätzlichen Baustellen führt.

Ukraine-Krieg verzögert den Ausbau

Immer wieder werden Zweifel laut, ob der ambitionierte Zeitplan vom Tiefbauamt und den IWB, die Fernwärme bis 2037 fertig auszubauen, eingehalten werden kann. Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (GPK) schreibt etwa in ihrem aktuellen Jahresbericht. «Die GPK hat grössere Zweifel ‒ auch angesichts der vergangenen Erfahrungen bei Bauprojekten des Kantons.» Weitere potenzielle Probleme sieht die GPK aufgrund der aktuellen weltweiten Rohstoffverknappung, massiven Lieferungsverzögerungen und des sich verschärfenden Fachkräftemangels.

Die Lieferverzögerungen hat Projektleiter Berchier auch beim Ausbau des Leitungstunnels Wolf zu spüren bekommen. Er sagt:

«Material kam teilweise zu spät an, weil die Rohre für die Fernwärme unter anderem in Osteuropa produziert werden.»

Der Krieg in der Ukraine hat den Weg zum klimafreundlichen Basel erschwert und ist gleichzeitig ein Argument für dessen raschen Ausbau. Nach Ausbruch des Kriegs Anfang des Jahres forderten mehrere Basler Politiker und Politikerinnen eine schnelle Unabhängigkeit von Russland in der Energiefrage.

Evelyn Rubli, Leiterin Geschäftsbereich Wärme und Mitglied der Geschäftsleitung der IWB, spricht noch eine weitere Herausforderung beim Fernwärmeausbau an. «Wir brauchen Fachkräfte, die uns helfen, unseren Plan umzusetzen. Und diese sind im Moment rar, weil auch andere grosse Städte in der Schweiz ihr Fernwärmenetz ausbauen wollen.» Aus diesem Grund haben die IWB zusammen mit der Fachhochschule Luzern den CAS Thermische Netze geschaffen. Das soll künftig die nötigen Fachleute bringen. Trotz der Herausforderungen hält Rubli am Fahrplan fest: «Unser Ziel ist das Jahr 2037 und das werden wir auch erreichen.»

Krisen befeuern den Fernwärmeausbau

Die Idee der Fernwärme ist nicht neu. Bereits 1942 gab es erste Kunden und Kundinnen in Basel, die mit Abwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage versorgt wurden, 1962 waren es bereits über 3000 Wohnungen. Eines der Argumente für den damaligen Ausbau der Fernwärme war die aufkeimende Diskussion über die Luftverschmutzung. Neben dem Strassenverkehr sorgten auch die Hausfeuerungen für schlechte Luft, mit dem Ausbau der Fernwärmeproduktion sollte dem entgegengewirkt werden.

Einen Schub erhielt der Fernwärmeausbau auch mit der drohenden Energiekrise Anfang der 1970er-Jahre, es gab Prognosen, wonach die Energiereserven in Basel nur noch für wenige Jahre ausreichen würden. Heute wird die Fernwärme vor allem im Kampf gegen den Klimakrise propagiert.

Ein Viertel fossile Brennstoffen ‒ IWB hinkt dem Zeitplan hinterher

Doch auch die Fernwärme ist nicht komplett klimaneutral. Die Abfallenergie reicht nämlich nur für den Grundbedarf. Von Herbst bis Frühling werden zusätzlich zwei Holzkraftwerke angeworfen. Abfallverwertung und Holz gelten als klimaneutral, auch wenn bei der Verbrennung CO 2 freigesetzt wird: Bei Holzpellets wird miteinberechnet, dass diese als Bäume der Atmosphäre Kohlenstoffdioxid entzogen haben. Die 124’000 Tonnen CO 2 , die vergangenes Jahr in der Kehrrichtverwertungsanlage ausgestossen wurden, werden dem Abfall zugeordnet. Simpel gesagt: Abfall muss sowieso entsorgt werden und dabei würden auch ohne Verwertung Treibhausgase anfallen.

Das Fernwärmenetz benötigt eine kaum vorstellbare Infrastruktur. Kenneth Nars

Im Winter reichen aber Abfall und Holz nicht aus. Dann müssen die IWB ihre drei Erdgaskraftwerke anschmeissen. Und das fällt ins Gewicht: Eigentlich wäre die IWB per Gesetz verpflichtet, den Anteil an fossilen Energiequellen auf 20 Prozent zu senken. Die aktuellen Zahlen zeigen aber, dass man davon noch ein Stück entfernt ist. Im warmen 2020 lag der Anteil der fossilen Brennstoffe bei 27 Prozent, im kälteren 2021 gar bei rund 36 Prozent. Für das laufende Jahr erwartet die IWB rund 25 Prozent.

Die IWB wollen Basel um zwei Jahre überholen

Diese Zahlen zeigen, dass es noch ein weiter Weg ist bis das Fernwärmenetz CO 2 -neutral betrieben werden kann. Die IWB setzen auf klimafreundliche Anlagen und wollen so kontinuierlich das Gas ersetzen. So zum Beispiel im Heizwerk Bahnhof, wo aktuell teilweise auf Holzpellets umgestellt wird. Geplant sind zusätzliche Wärmespeicher, Wärmepumpen, Abwärmenutzung und gegebenenfalls Erdwärme und der Einsatz von Biogas.

Rubli sagt, die IWB wollen dem von Basel gesetzten Ziel der Klimaneutralität bis 2037 zuvorkommen: «Wir wollen bis 2035 keine fossilen Energieträger mehr bei der Fernwärme haben.»

