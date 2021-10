Demo-Samstag in Basel Kritikerinnen und Kritiker protestieren gegen Corona-Massnahmen ++ Demo nähert sich dem Ende In Basel versammeln sich heute Personen, die sich gegen die Corona-Massnahmen einsetzen. Die Demonstration ist bewilligt. Gleichzeitig hat das linke Kollektiv «Basel Nazifrei» zur Gegendemonstration aufgerufen. Aimee Baumgartner 09.10.2021, 14.40 Uhr

Die Kundgebung der Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen beginnt um 14 Uhr in der Nähe des Bahnhofs SBB. Zu Beginn wurde die Ankündigung nur in einschlägigen Telegram-Chats geteilt. Unterdessen kursiert seit ein paar Tagen ein Flyer in den sozialen Netzwerken, auf dem der Demoaufruf sowie das Logo der «Freiheitstrychler» abgebildet ist. Gegen 14.45 Uhr soll die eigentliche Kundgebung durch die Stadt starten, wie vor Ort kommuniziert wurde. Organisator Mario della Giacoma rechnet für heute mit Tausend Teilnehmenden. Schätzungen zufolge wurde diese Zahl bereits erreicht. Er spricht im Gespräch mit der bz von einer friedlichen Kundgebung: «Wir sind eigentlich ein Verein von Hippies, Extreme gibt es nur wenige».